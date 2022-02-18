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Все стоят, а она решила объехать: автомобилистка попала в ДТП в Северодвинске

Все стоят, а она решила объехать: автомобилистка попала в ДТП в Северодвинске (2 фото + 1 видео)

Автор:
18 февраля 2022 12:40
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   женщина за рулем   обгон   
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На улице Железнодорожной в Северодвинске девушка за рулем красной машинки ехала по главной дороге и столкнулась с выезжающим со второстепенной кроссовером.

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Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   встречка   дтп   женщина за рулем   обгон   
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25  комментариев
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
Ничего страшного. Тёлка ещё себе на машину насосёт. Правда в Северодвинске это сделать будет трудно. Придётся "на заработки" ехать в Питер или у дальнобоев отсасывать
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72
eternal 43 минуты назад
Жалко пострадавшего, но клоунесса повеселила. Может мозг сдвинулся и хоть немного теперь будет работать.
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6k
Дмитрий Горчилин Час назад
Что сказать.. Двойной сплошной не видно, сверху табличек с направлением движения по полосам нет, встречного транспорта нет. Формально барышня ничего не нарушила.
А вот водитель внедорожника- тот да, молодец. Решил совершить маневр на участке дороги с ограниченной видимостью. Зачем пропускать автомобили слева, чтобы все было видно? Давай жми!
И еще такой момент, если там и правда есть двойная сплошная, то вина барышни под вопросом, непонятно где под снегом она проходит. Но внедорожник уж точно ее пересекал!
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−4
сережа катанович Час назад
Какая кошмарная авария
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531
Александр 2 часа назад
только вот судя по дате на регике - этому видео уже почти три года
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3k
Михалыч 2 часа назад
Две полосы попутно, одна - встречная. Знаки висят. Автомобилистка ничего не нарушила. Да и если бы не было знака "направление движения по полосам" сплошной линии разметки нет, знака "обгон запрещен" нет, обгон соответственно разрешен. Виноват кто выезжал.
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−3
Оксана 2 часа назад
Непонятно для кого придумали правила ПДД. Если все стоят в пробке, значит и тебе надо постоять. Чаще все аварии случаются из-за таких,которые думают «да проскачу». Жаль тех,кто ехал как положено, и пострадал
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83k
Павел 2 часа назад
Машинка красненькая, волосики беленькие
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−4
Захар Шала 2 часа назад
Действительно, зачем в пробке стоять, если можно нарушить ПДД и попасть в аварию. Как по мне, лучше подождать, чем подвергнуть себя и других участников дорожного движения опасности! Надо думать не только о себе , но и об окружающих
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−5
Елена 2 часа назад
Действительно, зачем в пробке стоять, если можно нарушить ПДД и попасть в аварию. Как по мне, лучше подождать, чем подвергнуть себя и других участников дорожного движения опасности!
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202
Царь Karelian 4 минуты назад
Смотри выше это автоБоты.
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68k
Viktor 2 часа назад
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−3
Мария Золотова 2 часа назад
Интересно , для чего люди учатся и сдают на права , если потом происходят подобные ситуации ? Хотя вероятнее всего здесь это было куплено ))
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19k
KOSTELLO 2 часа назад
Хитровыдуманная шкурка
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531
Александр 2 часа назад
страаааайк
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Олег

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