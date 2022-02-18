Все стоят, а она решила объехать: автомобилистка попала в ДТП в Северодвинске

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На улице Железнодорожной в Северодвинске девушка за рулем красной машинки ехала по главной дороге и столкнулась с выезжающим со второстепенной кроссовером.
Присутствует ненормативная лексика!
Разметки не видно, но похоже, что в первом ряду припаркованы автомобили, во втором все едут, в третьем решила поехать автомобилистка. Ну не стоять же в пробке!
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А вот водитель внедорожника- тот да, молодец. Решил совершить маневр на участке дороги с ограниченной видимостью. Зачем пропускать автомобили слева, чтобы все было видно? Давай жми!
И еще такой момент, если там и правда есть двойная сплошная, то вина барышни под вопросом, непонятно где под снегом она проходит. Но внедорожник уж точно ее пересекал!
Не пойму, почему ТС решил, что для парковки выделен отдельный ряд...
Странно, что вас минусуют. Надеюсь с минусаторами никогда на дороге не встретиться.
Если что, сам оказался практически в такой же ситуации, но без аварии (гаец тормознул), спасло именно то, что затребованная судом схема разметки показала, что на встречку я не выезжал. Но даже в этом случае судья слила по срокам, не хотела отменять постановление. А в случае с барышней однозначно лишение