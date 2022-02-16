Владелец Volvo с пробегом в миллион миль получил новый автомобиль бесплатно, но есть одна загвоздка

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Джим О'Ши купил Volvo 740 GLE еще в 1991 году у дилера Volvo West Country. Его отец не был доволен такой покупкой, так как его брат владел дилерским центром Ford. Джим пошел еще дальше и пообещал отцу, что проедет на этой машине миллион миль.
Житель американского Сент-Луиса Джим О’Ши проехал на своём Volvo 740, приобретённом в 1991 году, миллион миль (1,6 миллиона километров). Об этом стало известно в ноябре прошлого года после того, как история Джима попала в СМИ. Сейчас дилер марки, где он купил автомобиль, и представительство Volvo в США бесплатно вручили ему ключи от нового Volvo S60 — но только на два года.
Как рассказывал сам Джим, автомобиль он купил вопреки воле отца. Его брат в начале 1990-х владел дилерством марки Ford и считал, что все его родственники должны ездить только на Фордах, с чем соглашался и отец Джима. После покупки Volvo, по словам Джима, отец с ним даже некоторое время не разговаривал — и в качестве обоснования своего приобретения О’Ши пообещал проехать на нём миллион миль. Добиться результата удалось, но отец Джима об этом уже не узнал, так как скончался ранее.
Новый Volvo S60 поклоннику марки предоставили в рамках программы подписки Care by Volvo сроком на два года. Она предусматривает страховку, техническое обслуживание, замену шин и тому подобное, но с Джима за это не возьмут ни цента.
Примечательно, что управляющим дилерского центра, вручавшим Джиму ключи от нового автомобиля, и менеджером, продавшим ему машину в 1991 году, оказался один и тот же человек — Стивен Линч, который все эти годы проработал в дилерстве.
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