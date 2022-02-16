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Владелец Volvo с пробегом в миллион миль получил новый автомобиль бесплатно, но есть одна загвоздка

Владелец Volvo с пробегом в миллион миль получил новый автомобиль бесплатно, но есть одна загвоздка (4 фото + 1 видео)

Автор:
16 февраля 2022 15:02
Сообщество : Автомир
Метки: Volvo   авто   автомир   автомобили   надежность   пробег автомобиля   
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Джим О'Ши купил Volvo 740 GLE еще в 1991 году у дилера Volvo West Country. Его отец не был доволен такой покупкой, так как его брат владел дилерским центром Ford. Джим пошел еще дальше и пообещал отцу, что проедет на этой машине миллион миль.

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Метки: Volvo   авто   автомир   автомобили   надежность   пробег автомобиля   
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8  комментариев
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Домашние хитрости Час назад
Я так и не понял, что будет через два года
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Иван Давыдов 52 секунды назад
Могли бы и подарить!!!
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1k
Стебан Шутник 50 минут назад
Вообще-то на Вольвах спидометр миллионник. Движки B-20, B-21, B-23 ходили миллион легко. Плюс 400 т.км после капиталки.
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