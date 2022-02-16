Владелец Volvo с пробегом в миллион миль получил новый автомобиль бесплатно, но есть одна загвоздка

Как рассказывал сам Джим, автомобиль он купил вопреки воле отца. Его брат в начале 1990-х владел дилерством марки Ford и считал, что все его родственники должны ездить только на Фордах, с чем соглашался и отец Джима. После покупки Volvo, по словам Джима, отец с ним даже некоторое время не разговаривал — и в качестве обоснования своего приобретения О’Ши пообещал проехать на нём миллион миль. Добиться результата удалось, но отец Джима об этом уже не узнал, так как скончался ранее.