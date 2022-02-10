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Забытый концепт-кар нашли в «тайнике» музея Volvo

Забытый концепт-кар нашли в «тайнике» музея Volvo (12 фото)

Автор:
10 февраля 2022 14:15
Сообщество : Автомир
Метки: Volvo   авто   автодизайн   автомир   автомобили   концепт-кар   прототип   
854
12
В начале 1980-х производители уже думали об экологичном транспортном средстве. В Volvo это привело к появлению концепта LCP 2000, которому почти 40 лет. Этот автомобиль только что "откопали" в музее бренда в Гётеборге.
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Метки: Volvo   авто   автодизайн   автомир   автомобили   концепт-кар   прототип   
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Chanceux 44 минуты назад
4 л. на 100 км
Нефть имущие, видать, быстренько указали инженерам их место
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742
Трям 56 минут назад
У москвича украли
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742
Трям 57 минут назад
Игрушечная моделька.
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Mr_Murad

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А я сказал что эта сосулька пойдет с нами!
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