Забытый концепт-кар нашли в «тайнике» музея Volvo

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В начале 1980-х производители уже думали об экологичном транспортном средстве. В Volvo это привело к появлению концепта LCP 2000, которому почти 40 лет. Этот автомобиль только что "откопали" в музее бренда в Гётеборге.
В запасниках музея Volvo Museum в Гётеборге (Швеция) обнаружили забытый концепт-кар Volvo Light Component Project (LCP) 2000 постройки 1983 года. Уникальный экземпляр собираются отмыть, отполировать и установить в выставочном зале на всеобщее обозрение, об этом сообщается в официальном Facebook-аккаунте музея.
Проект LCP 2000 начался в середине 1979 года. Его инициатором стал экс-инженер Saab Рольф Мельде. При разработке этой машины была поставлена цель — сделать легкий и компактный автомобиль, средний расход топлива у которого не превышал бы 4 л/100 км — немыслимый показатель для того времени. Выпустить такую модель предполагалось к 2000 году, что и отражено в названии.
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Первоначально инженеры и вовсе хотели сделать LCP 2000 чистым электромобилем, но ввиду несовершенства технологий того времени от этой идеи быстро отказались. Тогда для проекта разработали два трехцилиндровых турбодизеля: один объемом 1,3 литра и мощностью 50 л.с. с блоком из легкого магниевого сплава, второй — чугунный 1,4-литровый мощностью 90 л.с. без отдельной системы охлаждения, тепло от головки блока цилиндров отводило моторное масло. Второй ДВС был способен переварить почти любое топливо, в том числе рапсовое масло (в этом случае выхлоп по запаху напоминал рыбу с жареным картофелем).
Для изготовления кузова широко применялись магний (подрамник), алюминий (шасси) и композиты (навесные панели). Каркасы дверей сделаны из углепластика, который в то время был совершенно новым и неиспытанным материалом. Коэффициент аэродинамического сопротивления LCP 2000 составлял всего 0,25.
Салон машины вмещал двух человек, снаряженная масса составляла 700 кг. Применялась пятиступенчатая «механика» (заявлялась возможность установки и вариатора), ведущая ось — передняя. Разгон с 0 до 97 км/ч (60 миль в час) занимал 11 секунд, заявленная «максималка» — 177 км/ч.
Всего были построены четыре экземпляра. В серию LCP 2000 так и не пошел, хотя отголоски его дизайна можно обнаружить в компактной трехдверке Volvo 480, которая выпускалась с 1986 по 1995 год.
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