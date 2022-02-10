Забытый концепт-кар нашли в «тайнике» музея Volvo

Первоначально инженеры и вовсе хотели сделать LCP 2000 чистым электромобилем, но ввиду несовершенства технологий того времени от этой идеи быстро отказались. Тогда для проекта разработали два трехцилиндровых турбодизеля: один объемом 1,3 литра и мощностью 50 л.с. с блоком из легкого магниевого сплава, второй — чугунный 1,4-литровый мощностью 90 л.с. без отдельной системы охлаждения, тепло от головки блока цилиндров отводило моторное масло. Второй ДВС был способен переварить почти любое топливо, в том числе рапсовое масло (в этом случае выхлоп по запаху напоминал рыбу с жареным картофелем).