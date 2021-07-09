Посмотрите, как выглядит пикап Toyota Tacoma с пробегом 2.4 миллиона километров

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Достаточно редко можно увидеть, как автомобиль проезжает 1 миллион километров, но Майк Нил уже на полпути к 3 миллионам! Его Toyota Tacoma 2008 года проехала более 2,4 миллиона километров и пробег продолжает расти.
О живучей Тойоте рассказал YouTube-канал AutoJeff Reviews. Нынешний владелец пикапа Майк Нил купил его новым в 2007 году, то есть 14 лет назад. Он занимается доставкой важных медицинских товаров — радиофармпрепаратов для томографов. За день он проезжает в среднем 800 км по Вирджинии и Северной Каролине.
Tacoma оказалась очень надежной. Стандартный 2,7-литровый четырехцилиндровый двигатель (161 л.с.) пришлось заменить только на пробеге 1,416 млн км. Представляете ресурсность! Автоматическая коробка передач прожила и того больше — гидротрансформатор у нее начал барахлить после 2,09 млн км. Вместо ремонта одного узла Майк заменил АКП в сборе.
Кстати, пикап радует владельца скромным расходом — в среднем он потребляет 10-10,5 л бензина на 100 км.
Кстати, пикап радует владельца скромным расходом — в среднем он потребляет 10-10,5 л бензина на 100 км.
С учетом пробега салон находится в неплохом состоянии: кое-где заметен износ, однако если все хорошенько отмыть, то пикап будет непросто отличить от более свежих машин, намотавших сотню-другую тысяч километров.
Одометр давно застыл на отметке 999 999 миль. С тех пор Нил использует счетчик пройденного пути, чтобы отслеживать пробег.
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