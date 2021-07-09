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Посмотрите, как выглядит пикап Toyota Tacoma с пробегом 2.4 миллиона километров

Посмотрите, как выглядит пикап Toyota Tacoma с пробегом 2.4 миллиона километров (4 фото + 1 видео)

Автор:
09 июля 2021 14:40
Сообщество : Автомир
Метки: Toyota   Toyota Tacoma   авто   автомир   автомобили   надежность   пикап   пробег   
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Достаточно редко можно увидеть, как автомобиль проезжает 1 миллион километров, но Майк Нил уже на полпути к 3 миллионам! Его Toyota Tacoma 2008 года проехала более 2,4 миллиона километров и пробег продолжает расти.

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Метки: Toyota   Toyota Tacoma   авто   автомир   автомобили   надежность   пикап   пробег   
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6  комментариев
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3k
Петр Час назад
И только в России можно кататься на автомобили и не подозревать, что он вокруг земного шара наматывает 25й круг...
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9k
Александр Час назад
Столько намотать можно только работая на ней. Такси например.
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11k
Bill Час назад
Хорошая попытка, Тойота, но - нет.
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10k
uutb Час назад
Ну,так...
Раньше машины строили инженеры, а сейчас барыги!
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35k
kalinser Час назад
т.е. ок 500 км КАЖДЫЙ день в течении 14 лет!
Не верю!(С)
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66k
Время - Ч. 2 часа назад
У ВАЗA украли секрет..
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