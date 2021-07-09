Посмотрите, как выглядит пикап Toyota Tacoma с пробегом 2.4 миллиона километров

О живучей Тойоте рассказал YouTube-канал AutoJeff Reviews. Нынешний владелец пикапа Майк Нил купил его новым в 2007 году, то есть 14 лет назад. Он занимается доставкой важных медицинских товаров — радиофармпрепаратов для томографов. За день он проезжает в среднем 800 км по Вирджинии и Северной Каролине.