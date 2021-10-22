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Забытый концепт: Volvo XC90 PUV — когда шведы дали себе волю

Забытый концепт: Volvo XC90 PUV — когда шведы дали себе волю (8 фото)

Автор:
22 октября 2021 09:34
Сообщество : Автомир
Метки: Volvo   Volvo XC90   авто   автомир   автомобили   кроссовер   
678
8
Автомобили Volvo принято ругать за их скучный характер и посредственные характеристики, а чуть ли не единственной причиной купить их является высокий уровень безопасности. Надо признать, что Volvo 90-х и 2000-х годов были не теми автомобилями, о которых вы будете мечтать.
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Метки: Volvo   Volvo XC90   авто   автомир   автомобили   кроссовер   
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3  комментария
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5k
SuperTroll 54 минуты назад
Принято ругать за посредственные характиристики у вольво??? Это у кого принято, у английских лордов на вейронах бугатти и пагани зонда??
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4k
Максим 12 минут назад
Мне нравилась восьмёрка вольво, надежная как танк. Знаю товарища, который по сей день ездит на 4 или 5 года. Тарахтит уже, но основное не менялось, только расходники и лобовое.
Нынешние два литра турбо такая глупость, как по мне.
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4k
Виктор Штурмаревич Час назад
Дизайнеры вольво рисовали свой концепт с этой тачки.
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