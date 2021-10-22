Забытый концепт: Volvo XC90 PUV — когда шведы дали себе волю

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Автомобили Volvo принято ругать за их скучный характер и посредственные характеристики, а чуть ли не единственной причиной купить их является высокий уровень безопасности. Надо признать, что Volvo 90-х и 2000-х годов были не теми автомобилями, о которых вы будете мечтать.
И всё же были такие, которые заставят вас пульс учащённо биться. Среди них Volvo XC90 PUV (что расшифровывалось как Power Utility Vehicle) — особая версия кроссовера, получившая мощный V8 с турбонагнетателем.
«Это был такой забавный концепт, что мы просто обязаны были его сделать», — сказал Вик Дулан, президент и генеральный директор Volvo Cars North America. «Возможно, это будет лучший Volvo. Он безопасный, как другие Volvo, но имеет характеристики суперкара».
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Концептуальный Volvo XC90 PUV выделялся даже внешне. И дело не только в ярко-красном цвете, в котором он дебютировал на SEMA 2004, но и в особом стили кузова. Спереди нас встречает новый передний бампер с огромным воздухозаборником, который помогает направлять холодный воздух в моторный отсек и к промежуточному охладителю воздуха. Тут же мы видим пару круглых противотуманных фонарей.
Бампер плавно переходит в сверхширокие колесные арки, изготовленные на заказ специально для концепта. В арках сделаны вентиляционные отверстия, охлаждающие 15-дюймовые передние и 13-дюймовые задние тормоза.
Задний бампер выполнен в едином стиле с передним и включает четыре патрубка выхлопной системы. Образ завершают элегантные колёсные диски, обутые в шины Pirelli P-Zero Assimetrico размерностью 275/40 ZR20 спереди и сзади.
Задний бампер выполнен в едином стиле с передним и включает четыре патрубка выхлопной системы. Образ завершают элегантные колёсные диски, обутые в шины Pirelli P-Zero Assimetrico размерностью 275/40 ZR20 спереди и сзади.
Но самое интересное тут скрывается под капотом. Там расположился 4,4-литровый V8, который дополнили массивным нагнетателем. Вместе с перепрошитым ЭБУ и новой выхлопной системой с низким сопротивлением он позволил поднять мощность с 315 лошадиных сил у серийной версии до 650 лошадиных сил.
Эта мощность передается на все четыре колеса через модифицированную версию полноприводной системы Volvo Haldex с электронным управлением и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач Geartonic.
Эта мощность передается на все четыре колеса через модифицированную версию полноприводной системы Volvo Haldex с электронным управлением и 6-ступенчатую автоматическую коробку передач Geartonic.
Для серийного производства такая версия кроссовера Volvo XC90 была слишком смелой, особенно учитывая консервативность бренда. Поэтому не удивительно, что он так и остался в статусе концепт-кара.
В 2005 году супер-внедорожник появился на автошоу в Лос-Анджелесе. Это был тот же концепт, но уже покрашенный в жёлтый цвет и оснащённый другими колёсными дисками. Кроссовер также получил новое название — Volvo XC90 Supercharged V8.
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Метки: Volvo Volvo XC90 авто автомир автомобили кроссовер
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Нынешние два литра турбо такая глупость, как по мне.