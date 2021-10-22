Забытый концепт: Volvo XC90 PUV — когда шведы дали себе волю

Концептуальный Volvo XC90 PUV выделялся даже внешне. И дело не только в ярко-красном цвете, в котором он дебютировал на SEMA 2004, но и в особом стили кузова. Спереди нас встречает новый передний бампер с огромным воздухозаборником, который помогает направлять холодный воздух в моторный отсек и к промежуточному охладителю воздуха. Тут же мы видим пару круглых противотуманных фонарей.