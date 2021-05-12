Не так уж часто можно увидеть автомобиль с огромным пробегом, который выглядит так, как будто пробежал всего несколько тысяч, но почему-то этот универсал Mercedes-Benz 300TD 1979 года, выставленный на продажу на Bring a Trailer, именно такой.

0 Источник: На портале Bring a Trailer идут торги за Мерседес 1979 года, пробег которого составляет почти 1 260 000 километров. Это универсал 300TD, сохранившийся, с учётом огромного пробега, в весьма неплохом состоянии. На данный момент высшая ставка равна $6,000 или 445к рублей.

0 Источник: У автомобиля в цвете Medium Red есть несколько перекрашенных элементов кузова и различные сколы. Небольшого косметического ремонта требует также салон. Кроме того, вышел из строя кондиционер и не работает круиз-контроль. Однако в остальном универсал исправен, включая обслуженную заднюю подвеску с системой автовыравнивания.

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0 Источник: Нынешняя владелица купила универсал в 2006 году, с того времени Мерседес проехал около 240 тысяч километров. Грубо говоря, он проезжал примерно по 82 километра на протяжении более чем 40 лет.

0 Источник: Машина оснащена трёхлитровым пятицилиндровым дизелем, соединённым с четырёхступенчатым «автоматом». Какие работы производились с агрегатами — не уточняется.



Торги продлятся ещё два дня.

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