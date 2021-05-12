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Не так уж часто можно увидеть автомобиль с огромным пробегом, который выглядит так, как будто пробежал всего несколько тысяч, но почему-то этот универсал Mercedes-Benz 300TD 1979 года, выставленный на продажу на Bring a Trailer, именно такой.
На портале Bring a Trailer идут торги за Мерседес 1979 года, пробег которого составляет почти 1 260 000 километров. Это универсал 300TD, сохранившийся, с учётом огромного пробега, в весьма неплохом состоянии. На данный момент высшая ставка равна $6,000 или 445к рублей.
У автомобиля в цвете Medium Red есть несколько перекрашенных элементов кузова и различные сколы. Небольшого косметического ремонта требует также салон. Кроме того, вышел из строя кондиционер и не работает круиз-контроль. Однако в остальном универсал исправен, включая обслуженную заднюю подвеску с системой автовыравнивания.
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Нынешняя владелица купила универсал в 2006 году, с того времени Мерседес проехал около 240 тысяч километров. Грубо говоря, он проезжал примерно по 82 километра на протяжении более чем 40 лет.
Машина оснащена трёхлитровым пятицилиндровым дизелем, соединённым с четырёхступенчатым «автоматом». Какие работы производились с агрегатами — не уточняется.
Торги продлятся ещё два дня.
Торги продлятся ещё два дня.
Авторский пост
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Купил у нас тут охранник- пенсионер в гаражном кооперативе мечту своей жизни, мерс- купе.
Поездил с недели две и встал.
На вид красивый, а куда ни плюнь, все начало отваливаться. Только решил проблему с дверями что то там с пневмой, то перестал заводится. И т.д.
В последние пару месяцев я его что то не вижу у сторожки ))