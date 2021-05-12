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Взгляните на универсал Mercedes-Benz с пробегом миллион с лишним километров, который сейчас можно купить

Взгляните на универсал Mercedes-Benz с пробегом миллион с лишним километров, который сейчас можно купить (27 фото)

Автор:
12 мая 2021 15:18
Сообщество : Автомир
Метки: Mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   пробег   пробег автомобиля   
253
27
Не так уж часто можно увидеть автомобиль с огромным пробегом, который выглядит так, как будто пробежал всего несколько тысяч, но почему-то этот универсал Mercedes-Benz 300TD 1979 года, выставленный на продажу на Bring a Trailer, именно такой.
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Метки: Mercedes   mercedes-benz   авто   автомир   автомобили   найдено на ebay   пробег   пробег автомобиля   
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3k
Allmaster Полчаса назад
Купишь и охренеешь... Запчасти уже хрен найдешь, сыпаться начнет, кузов гнилой, проблемы начнутся одна за одной.
Купил у нас тут охранник- пенсионер в гаражном кооперативе мечту своей жизни, мерс- купе.
Поездил с недели две и встал.
На вид красивый, а куда ни плюнь, все начало отваливаться. Только решил проблему с дверями что то там с пневмой, то перестал заводится. И т.д.
В последние пару месяцев я его что то не вижу у сторожки ))
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61k
Доктор Джонс 22 минуты назад
Рухлядь за такие деньги?
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