60 лет простоя в старом сарае: история «амбарной находки» из Швеции

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Владение старыми машинами, их оживление – увлекательное занятие, считает Гарри, механик из Швеции, и лучшим подтверждением его слов является мастерская, в которой хранятся находки. Заодно там ремонтируются раритетные Вольво, как на продажу, так и для членов шведского ретро клуба.
В поисках машин шведский энтузиаст исследовал почти каждый сарай в округе своего города, и сильно удивился, узнав, что в десятке километров от его дома, в амбаре старой фермы стоит настоящее сокровище - Volvo PV 51 special 1938 года выпуска. За шестьдесят лет, проведенных в полном забвении, машина прочно вросла в землю своими тормозными барабанами.
Настоящая «амбарная находка», уверен Гарри. Сам он узнал о существовании этой Вольво из видео местных ютуб-блогеров, заприметивших машину и снявших о ней свой сюжет.
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Самое интересное, что она стояла недалеко от моего родного Фальчёпинга, все эти места я досконально исследовал на протяжении тридцати лет, как её не заметил раньше – ума не приложу.
Над решением о покупке долго не раздумывали, куда большей проблемой оказалось вытянуть машину с места её долгой стоянки.
Два дня мы с моим сыном размышляли как её оттуда достать. Еще пару дней ушла на сам процесс эвакуации. Откапывали подвеску, подкладывали бруски, нашли даже парочку родных колёсных дисков. Оказалось, что колёса подходят от Volvo 121 известной как Amazon, поэтому стало легче. Еще выручил местный фермер, помог своим трактором вытянуть находку на белый свет и подтянуть к моему эвакуатору.
Почему прежние владельцы бросили машину – теперь уж не узнать, ведь их давно нет на свете. По сохранившимся номерам Гарри удалось подать запрос в Национальный архив Швеции, и выяснилось, что в 1946 году машину купил промышленник, затем она перешла к строителю, позднее к фермеру.
Последним владельцем, который возможно и запер машину в том сарае, был предприниматель, делавший картонную упаковку. Данных о самом первом владельце, зарегистрировавшем машину 1 сентября 1938 года, увы, не сохранилось. Запрос обрабатывался два месяца и стоил всего 21 крону (примерно $2 доллара).
В том сарае я не мог толком рассмотреть своё приобретение, детально всё изучил уже у себя в мастерской. Кузов не настолько ржавый, как мне показалось вначале, очень хорошо сохранился салон, не хватает деревянных порогов и левого заднего фонаря.
Полная реставрация Volvo PV 51 в планы Гарри не входит. Он считает, что надо удалить явную ржавчину и залатать некоторые прогнившие детали, отчистить салон по технике тех времен, то есть простыми средствами типа мыла и щеток, и отремонтировать заклинивший мотор.
Я постараюсь сохранить её именно в таком виде, в этом вся прелесть, данной машины, её душа. В мечтах пока запустить мотор.
Что ж, можно поздравить Гарри с таким прекрасным пополнением в его коллекции, его пример в очередной раз доказывает, что желанные вещи могут находится к нам гораздо ближе, чем мы думаем.
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