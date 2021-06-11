60 лет простоя в старом сарае: история «амбарной находки» из Швеции

Почему прежние владельцы бросили машину – теперь уж не узнать, ведь их давно нет на свете. По сохранившимся номерам Гарри удалось подать запрос в Национальный архив Швеции, и выяснилось, что в 1946 году машину купил промышленник, затем она перешла к строителю, позднее к фермеру.