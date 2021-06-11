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60 лет простоя в старом сарае: история «амбарной находки» из Швеции

60 лет простоя в старом сарае: история «амбарной находки» из Швеции (15 фото)

Автор:
11 июня 2021 08:57
Сообщество : Автомир
Метки: Volvo   barnfind   авто   автомир   автомобили   гаражная находка   
276
15
Владение старыми машинами, их оживление – увлекательное занятие, считает Гарри, механик из Швеции, и лучшим подтверждением его слов является мастерская, в которой хранятся находки. Заодно там ремонтируются раритетные Вольво, как на продажу, так и для членов шведского ретро клуба.
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Метки: Volvo   barnfind   авто   автомир   автомобили   гаражная находка   
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Viktor 2 часа назад
Ну вот, облом - я думал покажут в конце во что она превратилась, а тута ...

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