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Первый коммерческий пуск ракеты Astra Space обернулся провалом – спутники до орбиты не добрались

Первый коммерческий пуск ракеты Astra Space обернулся провалом – спутники до орбиты не добрались (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 февраля 2022 16:27
Метки: авария   космос   факты   
248
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Запуск ракеты калифорнийского стартапа Astra Space, состоявшийся 10.02.2022, оказался неудачным. Потеряны три исследовательских спутника.
"Частный космос", оказывается, не гарантирует от неудач. Февраль стал особенно урожайным на неприятности. Совсем недавно упали коммуникационные спутники Элона Маска, теперь вот это. Через три минуты после старта, когда включились двигатели второй ступени, она начала неконтролируемое вращение и связь с нею прервалась.

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Метки: авария   космос   факты   
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16k
sssss3 Час назад
Ахренеть, из фольги пытаются сделать ракету, стоимостью всего 1 млн долларов, вместе с запуском.
И удивляются что они не летают.
Это В 50 раз дешевле ракеты Илона Маска.
Ну хоть бы синей изолентой обмотали вкруговую, может и долетит тогда....
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13k
Bill Минуту назад
Из 8 запусков один всё-таки был удачным.
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1k
Sergei 24 минуты назад
На nokia-3310 снимали? Я не понимаю, столько денег на ракету и запуск тратится, а камеру нормальную не могут поставить.
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6k
Али Ди Полчаса назад
Все понятно, ракету отравили, новичокс.
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19k
Anna 45 минут назад
"Частный космос", оказывается, не гарантирует от неудач.
это вот, ***** *********, на каком языке?
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818
Трям 52 минуты назад
У них рогозин на полставки.
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63k
физраствор. 56 минут назад
Ну хоть кто то, что то пробует запускать.. Это по моему лучше чем ничего не делать..
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68k
Viktor Час назад
Старый анекдот на эту тему:
- Это чья ракета?
- Наса, а сто такова?
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39k
Alex Час назад
Мелочь, но приятно
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17k
Александр Сучков Час назад
упало без нас...
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1k
Максим Максимов Час назад
Через три минуты после старта, когда включились двигатели второй ступени, она начала неконтролируемое вращение и связь с нею прервалась.
+++++++++++++++++++++++++++++
"команда Боширова" отработала на "ОТЛИЧНО"! Задание выполнено.
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