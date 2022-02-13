Первый коммерческий пуск ракеты Astra Space обернулся провалом – спутники до орбиты не добрались

Запуск ракеты калифорнийского стартапа Astra Space, состоявшийся 10.02.2022, оказался неудачным. Потеряны три исследовательских спутника.

"Частный космос", оказывается, не гарантирует от неудач. Февраль стал особенно урожайным на неприятности. Совсем недавно упали коммуникационные спутники Элона Маска, теперь вот это. Через три минуты после старта, когда включились двигатели второй ступени, она начала неконтролируемое вращение и связь с нею прервалась.

1. 0 Источник: Обратите внимание на логотип абсолютно государственного и полностью бюджетного NASA (функционального аналога Роскосмоса). С чего бы его разместили на "частной" ракете?