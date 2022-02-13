Первый коммерческий пуск ракеты Astra Space обернулся провалом – спутники до орбиты не добрались

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Запуск ракеты калифорнийского стартапа Astra Space, состоявшийся 10.02.2022, оказался неудачным. Потеряны три исследовательских спутника.
"Частный космос", оказывается, не гарантирует от неудач. Февраль стал особенно урожайным на неприятности. Совсем недавно упали коммуникационные спутники Элона Маска, теперь вот это. Через три минуты после старта, когда включились двигатели второй ступени, она начала неконтролируемое вращение и связь с нею прервалась.
"Частный космос", оказывается, не гарантирует от неудач. Февраль стал особенно урожайным на неприятности. Совсем недавно упали коммуникационные спутники Элона Маска, теперь вот это. Через три минуты после старта, когда включились двигатели второй ступени, она начала неконтролируемое вращение и связь с нею прервалась.
1.
Обратите внимание на логотип абсолютно государственного и полностью бюджетного NASA (функционального аналога Роскосмоса). С чего бы его разместили на "частной" ракете?
2.
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И удивляются что они не летают.
Это В 50 раз дешевле ракеты Илона Маска.
Ну хоть бы синей изолентой обмотали вкруговую, может и долетит тогда....
это вот, ***** *********, на каком языке?
Старое потеряло доверие..
твоя цитата "Ну хоть кто то, что то пробует запускать.. Это по моему лучше чем ничего не делать.."
мои вопросы строго по ней
- Это чья ракета?
- Наса, а сто такова?
А вот уже не мелочь и боюсь тебе это будет неприятно
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"команда Боширова" отработала на "ОТЛИЧНО"! Задание выполнено.