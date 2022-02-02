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Эти космические кадры со спутниками Юпитера и Сатурна действительно потрясают

Эти космические кадры со спутниками Юпитера и Сатурна действительно потрясают (4 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 09:22
Сообщество : Космос
Метки: NASA   видео   космос   красота   сатурн   спутник   факты   фото   юпитер   
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Космические зонды NASA за несколько лет сделали целый ряд невероятных кадров Юпитера, Сатурна и их лун.
Получившееся видео настолько крутое, что многие люди задаются вопросом, реально ли оно вообще.

Ещё один удивительный таймлапс показывает Сатурн с его спутником Титаном.

Оба ролика с интервальной съёмкой разместил в Twitter инженер NASA Кевин М. Гилл (Kevin M. Gill).

«Кажется, людям понравились гифки с Европой/Ио/Титаном, поэтому в качестве эксперимента я снял короткое видео о них. Путешествие Лун», — написал он.

Источник:

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Метки: NASA   видео   космос   красота   сатурн   спутник   факты   фото   юпитер   
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1k
ретроград синопессен 19 минут назад
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Ivan 11 минут назад
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kolobok263 16 минут назад
мультипликация. с камерами такого разрешения зондов наса там нет
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