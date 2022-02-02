Эти космические кадры со спутниками Юпитера и Сатурна действительно потрясают

Гилл технически немного отредактировал материал, но в целом это то, что вы, скорее всего, увидели бы, если бы смотрели на луны с близкого расстояния.



«Движение не совсем точное, поскольку я сделал его более красивым, чем в реальной жизни», — объяснил специалист.



«Но оно характерно для изображения движения, видимого с космического корабля, который движется со скоростью, превышающей скорость вращения луны.»



«Это значит, со стационарной точки зрения Ио будет двигаться быстрее, чем Европа.»