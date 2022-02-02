Эти космические кадры со спутниками Юпитера и Сатурна действительно потрясают

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Космические зонды NASA за несколько лет сделали целый ряд невероятных кадров Юпитера, Сатурна и их лун.
Таймлапс же со спутниками Юпитера, Европой и Ио, стал особенно популярным на Reddit, поскольку на нём можно увидеть маленькие цветные шары, вращающиеся вокруг их планеты-хозяина.
Timelapse of Europa & Io orbiting Jupiter, captured by the Cassini space probe— Latest in space (@latestinspace) January 28, 2022
via NASA-JPL’s @kevinmgill pic.twitter.com/5BzKTsxlLl
Получившееся видео настолько крутое, что многие люди задаются вопросом, реально ли оно вообще.
Ещё один удивительный таймлапс показывает Сатурн с его спутником Титаном.
Оба ролика с интервальной съёмкой разместил в Twitter инженер NASA Кевин М. Гилл (Kevin M. Gill).
«Кажется, людям понравились гифки с Европой/Ио/Титаном, поэтому в качестве эксперимента я снял короткое видео о них. Путешествие Лун», — написал он.
Ещё один удивительный таймлапс показывает Сатурн с его спутником Титаном.
Оба ролика с интервальной съёмкой разместил в Twitter инженер NASA Кевин М. Гилл (Kevin M. Gill).
«Кажется, людям понравились гифки с Европой/Ио/Титаном, поэтому в качестве эксперимента я снял короткое видео о них. Путешествие Лун», — написал он.
Гилл технически немного отредактировал материал, но в целом это то, что вы, скорее всего, увидели бы, если бы смотрели на луны с близкого расстояния.
«Движение не совсем точное, поскольку я сделал его более красивым, чем в реальной жизни», — объяснил специалист.
«Но оно характерно для изображения движения, видимого с космического корабля, который движется со скоростью, превышающей скорость вращения луны.»
«Это значит, со стационарной точки зрения Ио будет двигаться быстрее, чем Европа.»
«Движение не совсем точное, поскольку я сделал его более красивым, чем в реальной жизни», — объяснил специалист.
«Но оно характерно для изображения движения, видимого с космического корабля, который движется со скоростью, превышающей скорость вращения луны.»
«Это значит, со стационарной точки зрения Ио будет двигаться быстрее, чем Европа.»
Гилл использовал изображения, сделанные космическим зондом «Кассини» во время его пролёта возле Юпитера и Сатурна.
«Кассини» сделал снимки Юпитера ещё в 2001 году.
Он завершил свою миссию для NASA на Сатурне в 2017 году.
Зонд погрузился в атмосферу планеты, после чего все контакты с ним были потеряны.
«Кассини» сделал снимки Юпитера ещё в 2001 году.
Он завершил свою миссию для NASA на Сатурне в 2017 году.
Зонд погрузился в атмосферу планеты, после чего все контакты с ним были потеряны.
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