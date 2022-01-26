7 главных достижений гениального конструктора Сергея Королева

Через два года по личному указу Сталина Королев был освобожден раньше срока со снятием судимости (но реабилитирован только в 1957 году). В 1946 году был назначен главным конструктором Особого конструкторского бюро-1 (ОКБ-1) в подмосковном городе Калининграде (теперь он называется Королев). Основной задачей бюро стало создание аналога немецкой ракеты Фау-2, а так как все чертежи были утеряны, расчёты нужно было производить заново.

В 1948 году были произведены первые лётные испытания Р-1, но можно сказать, что Королев одновременно занимался разработкой сразу нескольких поколений ракет. В 1954 году была закончена работа над Р-5 - первой баллистической ракетой с ядерным зарядом, а спустя два года в конструкторском бюро Королева была создана первая межконтинентальная двухступенчатая баллистическая ракета Р-7, способная доставить ядерный боезаряд практически в любую точку планеты. Именно она открыла перспективу покорения космоса и легла в основу всех существующих и сегодня ракет-носителей.

5. Появление спутника

Ещё до начала летных испытаний ракеты Р-7 группа конструкторов из бюро Королева предложила вывести на орбиту искусственный спутник Земли, власти одобрили предложение. На базе боевой ракеты Королев разработал систему трех- и четырёхступенчатых носителей. 4 октября 1957 года первый в истории человечества искусственный спутник Земли, который носил простое название «Спутник-1», был запущен на орбиту. Спустя ещё два года автоматическая станция «Луна-2» стала первым рукотворным объектом, который совершил космический перелёт - и вымпел СССР был доставлен на поверхность.

6. Первые космические полеты