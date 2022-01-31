В Омске майор полиции устроил смертельное ДТП

"Мерседес" стража порядка на огромной скорости влетел в столб. Один из пассажиров скончался на месте. Незавидна судьба и оставшихся в живых - они получили тяжелейшие травмы.
Вчера вечером на мосту "им. 60 лет Победы" в Омке водитель белого Mercedes-Benz GLE не справился с управлением и на огромной скорости влетел в опору ЛЭП. В автомобиле находилось 4 человека, никто из них не был пристёгнут ремнями безопасности, и как итог, после удара всех раскидало по проезжей части.
В ходе разбирательств выяснилось, что за рулём находился (но это не точно) 39-летний начальник отдела по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной сфере УЭБ и ПК УМВД по Омской области, майор Евгений Гайдамак. Дорогой автомобиль по документам принадлежал его жене.
Как показала экспертиза, водитель "Мерседеса" находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения (1,9 промилле).
Вылетев из автомобиля, майор полиции получил перелом основания черепа, челюсти, плечевой кости и предплечья. Сейчас он находится в коме. Аналогичная судьба постигла 47-летнего бизнесмена и 21-летнего призёра по спортивному ориентированию (оба в коме с переломами основания черепа). Ещё один пассажир скончался.
Полицейские проводят проверку и устанавливают все причины смертельного ДТП. Внезапно может оказаться, что за рулём был не Евгений Гайдамак.
«Одним из пострадавших, действительно, является сотрудник УМВД России по Омской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе, кто из участников находился за рулем иномарки в момент аварии. По факту ДТП в СКР по Омской области уже возбуждено уголовное дело. Начальником регионального УМВД назначено проведение служебной проверки», - сообщили в УМВД по Омской области.
Источник:
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Вообщем не не стоит тут очернять труд правоохранительных органов!!! ))
Не счастливый номер будет, говорили они... (не получив за него ни чего...)
Кстати, почему никто не пишет про пьяных айтишников попавших в ДТП?