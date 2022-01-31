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В Омске майор полиции устроил смертельное ДТП

В Омске майор полиции устроил смертельное ДТП (6 фото)

Автор:
31 января 2022 18:35
Сообщество : Аварии
Метки: Алкогольное опьянение   авария   мост   омск   полицейский   
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"Мерседес" стража порядка на огромной скорости влетел в столб. Один из пассажиров скончался на месте. Незавидна судьба и оставшихся в живых - они получили тяжелейшие травмы.

Вчера вечером на мосту "им. 60 лет Победы" в Омке водитель белого Mercedes-Benz GLE не справился с управлением и на огромной скорости влетел в опору ЛЭП. В автомобиле находилось 4 человека, никто из них не был пристёгнут ремнями безопасности, и как итог, после удара всех раскидало по проезжей части.

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В ходе разбирательств выяснилось, что за рулём находился (но это не точно) 39-летний начальник отдела по борьбе с преступлениями в финансово-кредитной сфере УЭБ и ПК УМВД по Омской области, майор Евгений Гайдамак. Дорогой автомобиль по документам принадлежал его жене.

Как показала экспертиза, водитель "Мерседеса" находился в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения (1,9 промилле).

Вылетев из автомобиля, майор полиции получил перелом основания черепа, челюсти, плечевой кости и предплечья. Сейчас он находится в коме. Аналогичная судьба постигла 47-летнего бизнесмена и 21-летнего призёра по спортивному ориентированию (оба в коме с переломами основания черепа). Ещё один пассажир скончался.

Полицейские проводят проверку и устанавливают все причины смертельного ДТП. Внезапно может оказаться, что за рулём был не Евгений Гайдамак.


«Одним из пострадавших, действительно, является сотрудник УМВД России по Омской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе, кто из участников находился за рулем иномарки в момент аварии. По факту ДТП в СКР по Омской области уже возбуждено уголовное дело. Начальником регионального УМВД назначено проведение служебной проверки», - сообщили в УМВД по Омской области.

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Метки: Алкогольное опьянение   авария   мост   омск   полицейский   
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12k
Анатолий Соколов 2 часа назад
хорошо кроме столба никто посторонний не пострадал ...
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15k
vikklu 20 секунд назад
Я так понимаю, они ещё и не пристёгнуты были. И что-то подушек не видно, Мерседес сэлвичный, что-ли?
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4k
NeDron 3 минуты назад
Хорошая в полиции ЗП. Глядя на их ро.. э... лица я думал они от голода пухнут все силы отдавая служению Закону. Но похоже ошибался, от другого они пухнут.
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6k
Pashuta 5 минут назад
Мерин на имя жены... Сама жена конечно же просто талантливый человек, раз такую машину смогла купить, но при этом она домохозяйка, и нигде не работает.. )) А то что номер у неё 444, так это просто удача, так совпало....
Вообщем не не стоит тут очернять труд правоохранительных органов!!! ))
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1k
Павел Коваленко 11 минут назад
естественный отбор
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3k
Dmitrii Ivanov 11 минут назад
Законы физики уже объявлены иноагентами?
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723
Алексей 12 минут назад
Столб был за рулём. Это же очевидно.
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2k
Руслан Новак 12 минут назад
Да конечно он не был за рулём! Столб был за рулём! Да ещё этот столб двигался с превышением скорости в состоянии сильнейшего алкогольного опьянения. А автомобиль, тёща пенсионерка дочери подарила. По большой скидке преобрела, случайно на распродажу попала. Акция была такая, купи пакет гречки и мерседес по размеру пенсии.
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181
la_Contra 13 минут назад
444 случайно выпавший номер при регистрации.
Не счастливый номер будет, говорили они... (не получив за него ни чего...)
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5k
молотый Либентроп 17 минут назад
Так кто за рулём то был? Установили? Или этот пост из разряда "слышу звон - передаю по цепочке"?
Кстати, почему никто не пишет про пьяных айтишников попавших в ДТП?
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2k
Semen 18 минут назад
Mercedes-Benz GLE, как "намусорил то"... майор Евгений Гайдамак.
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74
vkosta Полчаса назад
Человек-закон против законов физики 0-1
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450
Flexx U Полчаса назад
Естественный отбор выпиливает лучшие кадры
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151
Simpatico Holgazan Полчаса назад
Комментировать особо нечего. Похоже был уверен, что по поводу пьянки и, тем более, ремней, если что получится договориться. Вот только договариваться теперь придётся со Святым Петром, а этому ксивы похрен.
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3k
Андрей 36 минут назад
Ибо сказано: "Не укради!"
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4k
Кистень 43 минуты назад
Главное, что люди не пострадали.
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5k
aleksei 45 минут назад
Подобное еще кого-то удивляет?
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−146
Сигизмунд Лазаревич 52 минуты назад
машину жаль, а остальные и не люди вовсе.
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14k
Сергей 56 минут назад
Ну что вы за люди. Ну чего вы глумитесь? А можно с вами?)
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265
<name> 59 минут назад
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1k
User1982 Час назад
хорошо бы установить откуда у жены деньги на Mercedes-Benz GLE
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