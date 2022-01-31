В Омске майор полиции устроил смертельное ДТП

Полицейские проводят проверку и устанавливают все причины смертельного ДТП. Внезапно может оказаться, что за рулём был не Евгений Гайдамак.





«Одним из пострадавших, действительно, является сотрудник УМВД России по Омской области. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия, в том числе, кто из участников находился за рулем иномарки в момент аварии. По факту ДТП в СКР по Омской области уже возбуждено уголовное дело. Начальником регионального УМВД назначено проведение служебной проверки», - сообщили в УМВД по Омской области.