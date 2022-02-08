Видео: женщина-полицейский принимает удар на себя

675
7
1
Капрал Аннетт Гудиер служит в Северо-восточном полицейском управлении округа Сесил, штат Мэриленд, уже 13 лет. Недавно она стала героиней новостей: спасла ученицу школы на дорожном переходе, в буквальном смысле приняв удар автомобиля на себя.
Она пыталась помочь девочке перейти на другую сторону, показав приближающемуся автомобилю рукой сигнал "СТОП".
Однако машина не затормозила.
Однако машина не затормозила.
Аннет среагировала быстро - она схватила девочку за плечи и оттолкнула подальше от автомобиля, но сама увернуться от него не успела.
После аварии Гудиер лежит на спине, а спасенная ею девочка и несколько прохожих приходят ей на помощь.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как все произошло.
На записи с камеры видеонаблюдения видно, как все произошло.
По счастливому стечению обстоятельств, женщина получила лишь легкие травмы. Ее осмотрели в больнице и вскоре после этого выписали.
Полиция не сообщила, будут ли предъявлены обвинения водителю автомобиля, совершившего наезд.
Героический поступок Аннет Гудиер был оценен по достоинству. Она уже получила главную награду в своей профессиональной карьере - признание горожан.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- В Саратове у автобуса отказали тормоза и он разнёс двор с припаркованными машинами
- В Петербурге пьяный водитель на скорости снес пешеходов и попытался сбежать
- Кто не будет толкать самолет, тот никуда не улетит!
- Когда потерял колесо, но не потерял самообладания
- Массовая авария: из-за маневров сына бизнесмена на Кутузовском проспекте в Москве столкнулись более 10 машин
Метки: Ynews Наезд на сотрудника ДПС авария видео дорожный инцидент наезд на инспектора наезд на пешеходов наезд на полицейского
44
Понравилось44
Новости партнёров