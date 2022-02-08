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Видео: женщина-полицейский принимает удар на себя

Видео: женщина-полицейский принимает удар на себя (7 фото + 1 видео)

Автор:
08 февраля 2022 17:23
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Наезд на сотрудника ДПС   авария   видео   дорожный инцидент   наезд на инспектора   наезд на пешеходов   наезд на полицейского   
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Капрал Аннетт Гудиер служит в Северо-восточном полицейском управлении округа Сесил, штат Мэриленд, уже 13 лет. Недавно она стала героиней новостей: спасла ученицу школы на дорожном переходе, в буквальном смысле приняв удар автомобиля на себя.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Наезд на сотрудника ДПС   авария   видео   дорожный инцидент   наезд на инспектора   наезд на пешеходов   наезд на полицейского   
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3  комментария
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1k
Максим Максимов 2 часа назад
а за рулём не хилая такая тушка кабанихи была
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4k
rere82 22 минуты назад
Баба из черного седена теперь до конца дней будет ездить только не велосипеде.
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41k
Олег Час назад
Как бабу назовешь....
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