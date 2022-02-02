Существуют ли параллельные вселенные? Теории и мнения

Астрофизик Макс Тегмарк в свое время выдвинул гипотезу о том, что наш физический мир – это математическая структура. То есть его прекрасно описывает набор физических постоянных: число Авогадро, массы элементарных частиц; а также уравнения, которые описывают фундаментальные законы природы.

Тегмарк считает, что все непротиворечивые математические структуры, которые можно вычислить, существуют физически.

Он также предложил четырехуровневую классификацию миров.

Первый из них будет объединять области, находящиеся в нашей вселенной. Правда, из-за постоянного расширения пространства после Большого Взрыва они удаляются от нас настолько быстро, что практически не влияют на нашу часть мира. В них действуют все те же физические законы, но с другими первоначальными условиями.

Второй уровень – это вселенные-пузыри. Они возникают из-за того, что пространство порой расширяется более интенсивно, так, будто в них происходит небольшой взрыв. Они похожи на дырки в сыре или отверстия в хлебном мякише, которые появляются при выпечке теста. Фундаментальные законы природы здесь будут такими же, но физические константы и элементарные частицы – другие.