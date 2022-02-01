FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 11476 постов • 1294 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Животные 
История Хэма - первого шимпанзе в космосе

История Хэма - первого шимпанзе в космосе (16 фото)

Автор:
01 февраля 2022 20:59
Сообщество : Животные
Метки: животные   история   космос   обезьяна   обезьяны   ученые   факты   фото   
129
16
31 января 1961 года 5-летний шимпанзе по кличке Хэм вошел в историю космических путешествий - он стал первым шимпанзе в космосе. Его отправили на космическом корабле "Меркурий-Редстоун-2" с космодрома на мысе Канаверал, Флорида, США.
×
×

Источник:

Еще крутые истории!
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: животные   история   космос   обезьяна   обезьяны   ученые   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото) Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото) Ученые показали, как выглядел древний форт пиктов в Шотландии Ученые показали, как выглядел древний форт пиктов в Шотландии В сети возмущены видео с обезьяной, курящей сигарету В сети возмущены видео с обезьяной, курящей сигарету Женщине запретили посещать шимпанзе в зоопарке из-за "слишком крепкой дружбы" Женщине запретили посещать шимпанзе в зоопарке из-за "слишком крепкой дружбы" Как живут гориллы: 10 интересных повадок и привычек из жизни самых крупных обезьян Как живут гориллы: 10 интересных повадок и привычек из жизни самых крупных обезьян Обезьяны предпочитают шум машин звукам природы Обезьяны предпочитают шум машин звукам природы
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

25982



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
5
42
ЧУДО психоанализа: заработать на модных профессиях не прочь даже бывший священник
Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться перед камерами
1
78
Простой трюк, с помощью которого Леонид Гайдай заставил Наталью Селезневу раздеться...
Набирающие популярность в сообществах
Фото кошки, которая отказывается обниматься, стало вирусным в интернете
0
4
Фото кошки, которая отказывается обниматься, стало вирусным в интернете
Почему двадцатилетним жизнь кажется прекрасной?
1
24
Почему двадцатилетним жизнь кажется прекрасной?
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото)
Обманутая невеста: Волочкова прогнала объявленного в розыск жениха (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Звучит правдоподобно
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#прикол#полиция#подборка#Приколы#новости#дети#Москва#милота
#интересно#факты#история#кино#аварии#интересное#авто аварии#картинки#фильм#собака
#животные#ватермарк#дтп#Ynews#автомобили#люди#автомир#Спорт#роль#природа

На что жалуетесь?

Вернуться