История Хэма - первого шимпанзе в космосе

129
16
31 января 1961 года 5-летний шимпанзе по кличке Хэм вошел в историю космических путешествий - он стал первым шимпанзе в космосе. Его отправили на космическом корабле "Меркурий-Редстоун-2" с космодрома на мысе Канаверал, Флорида, США.
31 января 1961 года в космос впервые в истории отправили примата. Им оказался 5-летний шимпанзе, которого назвали Хэм (Ham). Его отправили на космическом корабле "Меркурий-Редстоун-2" с космодрома на мысе Канаверал, Флорида. Успешный полет на какое-то время сделал из Хэма звезду, и к тому же, усилил и без того напряженную космическую гонку между Соединёнными Штатами и Советским Союзом.
Хэм был обычным диким шимпанзе из тропического леса Камеруна. Затем примат оказался на ферме, откуда его в возрасте двух лет выкупили солдаты военно-воздушных сил США. С июля 1959 года Хэма обучали и тренировали в лаборатории военно-воздушной базы Холломан под руководством нейробиолога Джозефа В. Брейди.
×
×
Его учили выполнять простые, рассчитанные по времени задачи в ответ на электрический свет и звуки. Во время предполетной подготовки Хэма научили нажимать на рычаг в течение пяти секунд после того, как он видел мигающий синий свет. Если он не выполнял задание, по его подошвам ног наносили удар электрическим током, а в случае правильного ответа - давали угощение.
Утром 31 января 1961 года шимпанзе съел завтрак из детских хлопьев, сгущенного молока, витаминов и половины яйца, а затем отправился в полет дальностью 679 км на корабле "Меркурий-Редстоун-2". Во время его полета эксперты отслеживали жизненно важные показатели и выполнение задач датчиками и компьютерами. В ходе полета капсула, в которой находился Хэм, частично потеряла давление, но благодаря скафандру шимпанзе никак не пострадал.
Работа Хэма с рычагами в космосе была всего на долю секунды медленнее, чем на Земле, что показало, что он может успешно выполнять задачи и в космосе. Его полет длился 16 минут 39 секунд. Затем капсула Хэма упала в Атлантический океан, а позже в тот же день его обнаружил военный корабль. За время полета шимпанзе получил одну травму - ушибленный нос.
С 5 апреля 1963 года шимпанзе-космонавт жил в Национальном зоопарке в Вашингтоне, где он в итоге прожил 17 лет. В 1980 году он присоединился к небольшой группе шимпанзе в зоопарке Северной Каролины. Хэм скончался 19 января 1983 года в возрасте 26 лет. Скелет легендарного примата по сей день хранится в коллекции Национального музея здравоохранения и медицины. Часть его останков была похоронена в Международном зале космической славы в Аламогордо, штат Нью-Мексико.
Источник:
Еще крутые истории!
- Дети известных актеров, ставшие преступниками
- "А это правда существует?": 20+ удивительных явлений и предметов
- На краю полярных льдов: жизнь и быт настоящих полярников
- 18 лет заточения. Мод Жульен: девочка, которую пытались сделать сверхчеловеком
- Снимать квартиру - все равно, что ходить по минному полю
14
Понравилось14
Новости партнёров