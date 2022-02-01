История Хэма - первого шимпанзе в космосе

Работа Хэма с рычагами в космосе была всего на долю секунды медленнее, чем на Земле, что показало, что он может успешно выполнять задачи и в космосе. Его полет длился 16 минут 39 секунд. Затем капсула Хэма упала в Атлантический океан, а позже в тот же день его обнаружил военный корабль. За время полета шимпанзе получил одну травму - ушибленный нос.