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В Туле водитель на Land Rover не давал проехать машине скорой помощи

В Туле водитель на Land Rover не давал проехать машине скорой помощи (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 11:18
Сообщество : Автомир
Метки: водитель   ленд ровер   скорая помощь   тула   фельдшер   шофер   
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«Скорая» должна была вести пенсионерку в больницу, но водитель отказывался убрать свой Rover. Ему показалось, что с ним обошлись «без уважения».

Пожилая женщина вызвала «скорую» и та приехала на улицу Щегловская засека. Фельдшер пошел осматривать пациентку, шофер остался в машине. Тут во двор въехал Land Rover и его водитель потребовал уступить ему дорогу.

Шофер «скорой» объяснил, что уехать не может - он должен дождаться конца осмотра. Сначала убедится, что женщину не нужно везти в больницу, а потом уже отъедет. Но владельцу Ровера это сильно не понравилось.

Он поставил машину поперек дороги. А когда ему сказали, что он дегенерат чтобы пропустил «скорую», потому что надо ехать в клинику, он заявил, что у него «перегрелась коробка передач».

Уперся как осел и ни в какую не хотел уезжать. Его уговаривали и шофер «скорой», и фельдшер, и соседи. Когда поняли, что это не работает - просто столкнули Ровер с дороги. Только после этого «скорая» смогла уехать.

Теперь водилу привлекут по статье «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными спецсигналами». К сожалению, это лишь административная статья 12.17, которая влечет: «Наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года».

Ну хоть что-то.

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Метки: водитель   ленд ровер   скорая помощь   тула   фельдшер   шофер   
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33  комментария
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9k
Андрей Ма-С 2 часа назад
вот когда народ должен собираться, толпой свалить авто набок и водятлу не зависимо от половой принадлежности немного насувать для приличия.
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77
Сигизмунд Лазаревич 17 минут назад
коробка в маме не перегревается, а вот мозгов у водилы конечно нет.
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9k
кот базилий Полчаса назад
Бычара колхозный
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1k
Оксид Бетона 37 минут назад
«Скорая» должна была вести... Ложь! Не вести, а везти! Может водила поэтому заусился?
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13k
Евгений 39 минут назад
Это должно квалифицироваться минимум как нанесения тяжкого вреда здоровью. Если пациент умрет - то умышленное убийство. Таким поехавшим дятлам не место, среди нормальных людей.
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20k
Дмитрий К. 49 минут назад
Пора приравнивать подобные случаи к покушению на убийство.
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10k
3.6o6pa 59 минут назад
Придание огласке госномеров авто ведёт к наложению кирпича.
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26k
Батончик с маком Час назад
Было бы справедливо не оказывать никакую мед. помощь таким важным педерастам. Только психиатрическую, и только электрошоковую
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25k
Владимир Час назад
Сказочный упырь.
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14k
Совранский Час назад
Буду краток!
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−11
Александр Марфичев Час назад
как бы так сделать, что бы они больше не размножались всякие там мёргинштерны и ольгибузовы, и яжматири, брр мерзость какая
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5k
rutt Час назад
5 тыр для водилы ровера ничто, а вот новый ровер! Сжечь к уям
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18k
babuby Час назад
Не дал проехать машине Скорой помощи - сразу лишение прав на 10лет!! И только так!!
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1k
Viktor Час назад
Там за кадром голос [мат] - На каком основании снимаете мою машину ? . Дайте ее на перевоспитание . При звуке серены по углам срать будет .
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38k
Лесли 🥰 2 часа назад
Дол*бое*бы никогда не переведутся!
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4k
Виктор Штурмаревич 2 часа назад
А полицию запрещено вызывать в таких случаях?
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39k
Alex 2 часа назад
На кол урода
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10k
Шурум-бурум 2 часа назад
очередной сын б @ яди прославился в интернете, ибо только б @ яди не воспитывают свое потомство!
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