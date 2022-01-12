В Туле водитель на Land Rover не давал проехать машине скорой помощи

«Скорая» должна была вести пенсионерку в больницу, но водитель отказывался убрать свой Rover. Ему показалось, что с ним обошлись «без уважения».
Пожилая женщина вызвала «скорую» и та приехала на улицу Щегловская засека. Фельдшер пошел осматривать пациентку, шофер остался в машине. Тут во двор въехал Land Rover и его водитель потребовал уступить ему дорогу.
Шофер «скорой» объяснил, что уехать не может - он должен дождаться конца осмотра. Сначала убедится, что женщину не нужно везти в больницу, а потом уже отъедет. Но владельцу Ровера это сильно не понравилось.
Он поставил машину поперек дороги. А когда ему сказали,
что он дегенерат чтобы пропустил «скорую», потому что надо ехать в клинику, он заявил, что у него «перегрелась коробка передач».
Уперся как осел и ни в какую не хотел уезжать. Его уговаривали и шофер «скорой», и фельдшер, и соседи. Когда поняли, что это не работает - просто столкнули Ровер с дороги. Только после этого «скорая» смогла уехать.
Теперь водилу привлекут по статье «Непредоставление преимущества в движении транспортному средству с включенными спецсигналами». К сожалению, это лишь административная статья 12.17, которая влечет: «Наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех месяцев до одного года».
Ну хоть что-то.
Источник:
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