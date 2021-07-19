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Фельдшеры-фотомодели: как в реальной жизни выглядят красавицы со скорой

Фельдшеры-фотомодели: как в реальной жизни выглядят красавицы со скорой (21 фото)

Автор:
19 июля 2021 14:09
Сообщество : Пандемия
Метки: девушки   коронавирус   красота   медик   медицина   скорая помощь   фельдшер   фигура   
970
21
Героини данного поста - это настоящий клад! Мало того, что они ежедневно спасают человеческие жизни, работая на скорой помощи, так они еще и восхитительно выглядят. Глаз радуется! Добавить нечего!

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Метки: девушки   коронавирус   красота   медик   медицина   скорая помощь   фельдшер   фигура   
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10  комментариев
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4k
tamin 44 минуты назад
Кристина прямо огонь огненный! Молодцы девчонки. И работа на благо и красотой не обделены!
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4k
Vetal Monah 9 минут назад
Стесняюсь спросить,а нахр.ена губы с пиз.ды на лицо пересаживают?
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35k
jonnyD 12 минут назад
Тулу забыли...
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9k
Атанас Раков 15 минут назад
Чет в Подольск захотелось, видно, там неформалки красивые.
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−17
Георгий Полчаса назад
Что то потянуло в Петропавловск-Камчатский)
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22k
Сибиряк Полчаса назад
Я бы вызвал. С какой они подстанции?
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8k
СПКиНР 38 минут назад
Симпатяги. А медицинское образование у них есть?
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884
Not Found! 43 минуты назад
Дыхание ровное
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Richard

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