Пепел клаксонов стучит в их сердца: во Франции вновь пылают авто

Это уже практически не новость: в новогоднюю ночь по всей Франции пылают автомобили. Уже не первый год. Радиостанция Europe 1 рассекретила цифру уничтоженных огнем машин — 861. Секретными эти данные полиции и жандармерии стали в этом году по требованию главы МВД Жеральда Дарманена.



Он распорядился не обнародовать подобные цифры, дабы не провоцировать экстремистскую молодежь соревноваться по количеству подобных акций. Прошлый год стал рекордным: официально зарегистрировали 1457 поджогов.



С 1 января начавшегося года 15 французских департаментов ввели более жесткие меры безопасности. В частности, комендантский час на этих территориях начинается с 18:00. Правительство «успокаивает» — это, мол, эксперимент, пока всего на недельку. А там, как пойдет.