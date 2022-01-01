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Пепел клаксонов стучит в их сердца: во Франции вновь пылают авто

Пепел клаксонов стучит в их сердца: во Франции вновь пылают авто (2 фото)

Автор:
01 января 2022 19:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: авто   беспорядки   закон   ночь   поджоги   полиция   традиция   франция   
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Сжигание машин в новогоднюю ночь стало «национальным квестом» в Пятой республике.
Это уже практически не новость: в новогоднюю ночь по всей Франции пылают автомобили. Уже не первый год. Радиостанция Europe 1 рассекретила цифру уничтоженных огнем машин — 861. Секретными эти данные полиции и жандармерии стали в этом году по требованию главы МВД Жеральда Дарманена.

Он распорядился не обнародовать подобные цифры, дабы не провоцировать экстремистскую молодежь соревноваться по количеству подобных акций. Прошлый год стал рекордным: официально зарегистрировали 1457 поджогов.

С 1 января начавшегося года 15 французских департаментов ввели более жесткие меры безопасности. В частности, комендантский час на этих территориях начинается с 18:00. Правительство «успокаивает» — это, мол, эксперимент, пока всего на недельку. А там, как пойдет.
Беспорядки, сопровождающиеся каждый раз погромами и поджогами авто во Франции случаются не только под Новый год. Хорошо известно движение Желтых жилетов, начавшееся под занавес 2018 года как локальный протест против удорожания углеродного топлива. Потом аргументация «протестантов» расширилась, это был уже бунт «за все хорошее против всего плохого».

А в конце ноября 2020-го вспыхнула новая «жакерия». Как писали тогда Фишки, законопроект "О глобальной безопасности". А особенно его 24 статья, предписывавшая запрет на "изображения лица или другого элемента идентификации" полицейского или жандарма, если граждане явно при этом желали "причинения вреда их физической или психической неприкосновенности".

Понятно, что везде эта самая грань сознательного или «не нарочного» причинения вреда весьма призрачна. А французам тогда обещали за такое «злодеяние» год тюрьмы и штраф в 45 тысяч евро.

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Метки: авто   беспорядки   закон   ночь   поджоги   полиция   традиция   франция   
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12  комментариев
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47k
Albert GER Час назад
завезите уже арабам ишачек. иначе они все машины пожгут.
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30k
a.fey 16 минут назад
Д'Артаньян поехал за подвесками, но не привез их, потому что в предместьях Парижа арабы сожгли его лошадь.
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17k
Олег 23 минуты назад
Жалко тебе, француз, сожженного Ситроена?
А ведь тебе говорили - голосуй за Жана Ле Пена!
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1k
Sam 41 минуту назад
Хорошо праздники отмечают!
Теперь новая традиция зародилась.
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4k
livaneth Час назад
Французское, между прочим средство. Рекомендуется употреблять публично.
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Руслан Час назад
Главное для Макрона, чтобы все в масках ходили. А сгоревшие тачки и толпы черномазой гопоты, так - пустяк
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