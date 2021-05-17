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Опасную находку удалось отыскать, когда машину пригнали в автосервис. У авто были проблемы с гидроусилителем руля, но после осмотра оказалось, что это меньшее из бед.
Неприятный сюрприз ожидал жителя Мурманска, который решил приобрести старый Dodge Caravan. Прежний хозяин машины предупредил, что у авто есть некоторые проблемы, однако покупатель был уверен, что сможет устранить неисправность.
Мужчина пригнал автомобиль на сервис к своему знакомому, который в ходе осмотра кузова обнаружил нечто посерьезнее, чем предполагалось. В районе заднего левого колеса нашли самодельное взрывное устройство (СВУ) в пластиковом корпусе с тротилом и запалом. К фургону оно было пристегнуто хомутами. Судя по состоянию СВУ, закреплено оно было довольно давно. Сразу после обнаружения находки в автосервис были вызваны взрывотехники ФСБ, которые сняли опасное устройство и обезвредили его. В настоящее время полиция проводит проверку, выясняя, кто и зачем собрал СВУ, а также прикрепил его к автомобилю.
Осторожно! Присутствует ненормативная лексика!
Пользователи Сети примерили ситуацию на себя и оказались под впечатлением.
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В любом случае, последнему владельцу нужно свечку поставить за возможность это сделать!
p/s какой смысл ставить это в районе багажника?!