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Житель Мурманска приобрел авто с пробегом и случайно обнаружил в нем бомбу

Житель Мурманска приобрел авто с пробегом и случайно обнаружил в нем бомбу (4 фото + 1 видео)

Автор:
17 мая 2021 11:39
Сообщество : Автомир
Метки: авто   взрывное устройство   видео   мурманск   полиция   техника   тюрприз   
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Опасную находку удалось отыскать, когда машину пригнали в автосервис. У авто были проблемы с гидроусилителем руля, но после осмотра оказалось, что это меньшее из бед.

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Метки: авто   взрывное устройство   видео   мурманск   полиция   техника   тюрприз   
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1k
Николай Час назад
А продавец говорил: "Тачка просто бомба!!".
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604
Александр Полчаса назад
Из 90-х: граната к кольцу тросик и на карданный вал. При трогании постепенно выбирается длина тросика - выдёргивается кольцо - происходит взрыв. Кстати, в районе бензобака, что кратно усилит взрыв...
В любом случае, последнему владельцу нужно свечку поставить за возможность это сделать!
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635
Оксид Бетона 37 минут назад
Предыдущему хозяину сказали на СТО - нужно гранату поменять. Вот он и поменял..
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13k
Совранский 39 минут назад
Больше похоже, что её кто то перевозил таким способом и забыл!
p/s какой смысл ставить это в районе багажника?!
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9k
harlamov Час назад
Похоже ее еще в 90-е поставили, уже 3 хозяина сменилось у тачки, а граната все на месте.
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10k
SpoiltNail Час назад
это одноразовый ускоритель
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1k
Александр Алехин Час назад
Так это не бомба, а граната. И поставил ее кто то совсем неопытный.
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32k
Alex Час назад
Привет от братков из 90-х?
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10k
uutb 2 часа назад
Офигеть, кто-то в рубашке родился!
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