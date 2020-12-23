Бункер во Франции времен Первой мировой войны

То ли немцы захотели их выкурить, то ли что-то еще, но они загнали два автомобиля внутрь и подожгли их, чтобы отравившиеся угарным газом бойцы сопротивления либо умерли в катакомбах, либо вышли наружу, что равносильно смерти.