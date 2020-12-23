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Бункер во Франции времен Первой мировой войны

Бункер во Франции времен Первой мировой войны (18 фото)

Автор:
23 декабря 2020 09:10
Сообщество : Путешествия
Метки: авто   бункер   вов   заброшенные автомобили   пещера   франция   
798
18
После Второй Мировой войны осталось много загадочных и таинственных мест. Конкретно этот бункер был обнаружен среди укрепительных сооружений времен еще Первой Мировой войны, которые увидели и Вторую Мировую войну. Если бы только камни умели говорить...
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Метки: авто   бункер   вов   заброшенные автомобили   пещера   франция   
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4  комментария
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12k
Corvus Corax 3 часа назад
Не понял, зачем загонять и сжигать машины... пару-тройку бочек с горючкой закатить не проще?
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1k
AndreyOnovamnado Corvus Corax 2 часа назад
Под грибами и не такое покажется.
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8k
Kostick 2 часа назад
1916, да и авто не времен 2 мировой. какая в буй коришневая чюма? коричневая жижа в головах таких авторов.
1916, да и авто не времен 2 мировой. какая в буй коришневая чюма? коричневая жижа в головах таких авторов.
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