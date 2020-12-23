Бункер во Франции времен Первой мировой войны

После Второй Мировой войны осталось много загадочных и таинственных мест. Конкретно этот бункер был обнаружен среди укрепительных сооружений времен еще Первой Мировой войны, которые увидели и Вторую Мировую войну. Если бы только камни умели говорить...
Казалось бы, обычные развалины или обрушение горной породы, но стоит подойти поближе и взору открывается удивительное открытие.
Место стало достаточно популярное не только у местных, но и у туристов. Многие приезжают не просто поглазеть, но и пожарить сосиски, а некоторые так вообще с ночевкой.
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Все самое интересное внутри, для этого стоит немного углубиться, но при этом не забывайте про технику безопасности при посещении подобных мест.
По словам местных, партизаны набегами атаковали немецкий батальон, который базировался неподалеку и после молниеносной атаки прятались в этих пещерах.
То ли немцы захотели их выкурить, то ли что-то еще, но они загнали два автомобиля внутрь и подожгли их, чтобы отравившиеся угарным газом бойцы сопротивления либо умерли в катакомбах, либо вышли наружу, что равносильно смерти.
Внутри очень влажная и гнетущая атмосфера, которая не передает и доли процента от того, с какой нечистью столкнулись самые обычные люди.
На пути у коричневой чумы встал обычный русский солдат, который не взирая не траты и лишения смог спасти практически весь мир от рабства!
Если вдруг окажетесь во Франции и захотите сами все увидеть, то прикладываю ссылку на карты Google.
Попасть туда сможет любой желающий, никаких заборов или запретов, препятствующих доступу на территорию не обнаружено.
Попасть туда сможет любой желающий, никаких заборов или запретов, препятствующих доступу на территорию не обнаружено.
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