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В Москве нашли списанный милицейский «Гелендеваген»

В Москве нашли списанный милицейский «Гелендеваген» (10 фото)

Автор:
09 ноября 2020 14:07
Сообщество : Автомир
Метки: mercedes   авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   полицейский автомобили   полиция   
655
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В Москве нашли одну из стоянок, на которой хранятся выбывшие из эксплуатации полицейские автомобили. Особенно вызывает удивление разбитый и списанный Mercedes-Benz G-Class в патрульной ливрее.
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Метки: mercedes   авто   автомир   автомобили   заброшенные автомобили   полицейский автомобили   полиция   
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5  комментариев
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Игорь Час назад
Гелик скорее всего был куплен для сопровождения охраняемого лица (вернее его портфеля) в структуре Вневедомственной охраны.
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2k
Raf 2 минуты назад
На рыбалке разбили, не смогли подобрать норм ДТП для безболезненного списания. Нужно VIN глянуть, может пробить можно
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6k
Сергей Ко Час назад
В Москве нашли списанный милицейский «Гелендеваген»
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