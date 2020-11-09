В Москве нашли списанный милицейский «Гелендеваген»

Большая часть автомобилей ничем не примечательна: это списанные ВАЗ-2114 и Ford Focus второго поколения. Вызывает удивление лишь разбитый «Гелендеваген» — судя по зеркалам, внедорожник относится к 1998 модельному году. Следы от шильдика V8 намекают, что на балансе милиции состоял Mercedes-Benz в топ-версии G 500.



Вероятно, автомобиль попал в аварию в конце 2000-х и стоит под открытым небом около десяти лет.