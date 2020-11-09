В Москве нашли списанный милицейский «Гелендеваген»

В Москве нашли одну из стоянок, на которой хранятся выбывшие из эксплуатации полицейские автомобили. Особенно вызывает удивление разбитый и списанный Mercedes-Benz G-Class в патрульной ливрее.
Все транспортные средства, запечатлённые на спецстоянке, сняты с учёта: номера отсутствуют, автомобили частично разукомплектованы. Судя по сохранившимся наклейкам на бортах, машины обслуживали Северо-Восточный или Юго-Восточный административный округ Москвы.
Большая часть автомобилей ничем не примечательна: это списанные ВАЗ-2114 и Ford Focus второго поколения. Вызывает удивление лишь разбитый «Гелендеваген» — судя по зеркалам, внедорожник относится к 1998 модельному году. Следы от шильдика V8 намекают, что на балансе милиции состоял Mercedes-Benz в топ-версии G 500.
Вероятно, автомобиль попал в аварию в конце 2000-х и стоит под открытым небом около десяти лет.
Вероятно, автомобиль попал в аварию в конце 2000-х и стоит под открытым небом около десяти лет.
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Поскольку Mercedes-Benz G-Class не переклеивали в цветографическую схему полиции, можно сделать вывод, что внедорожник разбили и списали до реформы МВД в конце 2000-х. По какой-то причине автомобиль до сих пор не утилизировали.
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