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Новый месяц – новые законы и нововведения. Не стал исключением и июнь 2021 года. Мы подготовили выборку самых значимых, на наш взгляд, изменений в законодательстве Российской Федерации, с которыми нам теперь жить. P.S. Анонсированный нюанс тоже не из приятных.
1. Вывозить гречку из страны нельзя
Запрет на экспорт гречки вводится с 5 июня и продлится до 31 августа. По заявлению законодателей, данная мера должна не допустить дефицита крупы на внутреннем рынке, а значит, гречка не должна расти в цене.
Данное ограничение не распространяется на мелкие (частные) партии, а также на вывоз «коричневого золота» в гуманитарных целях.
Данное ограничение не распространяется на мелкие (частные) партии, а также на вывоз «коричневого золота» в гуманитарных целях.
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2. Не все смогут заниматься просветительской деятельностью
Теперь в законодательстве России есть определение просветительской деятельности. С 1 июня правительство страны будет разрешать/согласовывать/контролировать всех тех, кто задействован в данной сфере. Сделано это для того, чтобы исключить негативные последствия такой деятельности (разжигание розни и побуждение к действиям, противоречащим Конституции).
3. Заполучить «анонимную» сим-карту станет сложнее
С 1 июня будут идентифицировать пользователей корпоративной мобильной связи. Сами же услуги связи будут оказываться при подтверждённой учётной записи пользователя. Теперь предприниматели и юрлица не смогут предоставлять работникам корпоративную мобильную связь, если сведения не будут внесены в Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Кроме того, абоненты не смогут заключать договор с операторами дистанционно. При этом оператору запрещено предоставлять услуги пользователям, не предоставившим информацию о себе.
Кроме того, абоненты не смогут заключать договор с операторами дистанционно. При этом оператору запрещено предоставлять услуги пользователям, не предоставившим информацию о себе.
4. Мороженное и сыры промаркируют
Уже с первого дня лета маркировка сыров и мороженого становится обязательной. Эти товары будут помечаться двумерным кодом системы «Честный знак» на упаковке. Законодатели утверждают, что таким образом получится раз и навсегда избавиться от «серых» товаров на полках супермаркетов.
+ Неприятный бонус
Как и предсказывали всевозможные эксперты – в Турцию все еще нельзя. 1 июня должен был кончиться запрет на пассажирские авиаперелеты в Турцию и Танзанию. Оперштаб ввел ограничения в апреле, когда в Турции ухудшилась ковид-обстановка.
Сейчас, по сравнению с весной, заболеваемость в Турции упала в семь раз. Но запрет продлили до 21 июня 2021 года включительно.
Сейчас, по сравнению с весной, заболеваемость в Турции упала в семь раз. Но запрет продлили до 21 июня 2021 года включительно.
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С тем, что не будут вывозить гречку? Или с тем, что нельзя ездить на летней резине зимой? Или с тем, что будут маркировать сыры и мороженое кодом «Честный знак»?
Ну всё, смирилась!
Развод на границе типа:
-кому бухло везете?
-С друзьями бахну.....
-Значит на себе везете,,,,составим протокол и в суд...Коммерческая партия...
а посему цена скаканёт нормально
с чем боролись на то и напоролись
Указать на ценнике рядом с ценой продавца, цену производителя.
Врёт, наверное...
не можешь содержать машину - езди на автобусе.
совершенно тупой, безграмотный 3,14здёжь канадского говнотроля.
на шипах нельзя летом ездить. на ШИПАХ, а не на зимнй резине.