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4 закона и один нюанс, с которыми россиянам придется смириться с начала июня

4 закона и один нюанс, с которыми россиянам придется смириться с начала июня (6 фото)

Автор:
01 июня 2021 19:49
Сообщество : Политика
Метки: 2021   Россия   авто   гречка   закон   июнь   отдых   
4474
6
Новый месяц – новые законы и нововведения. Не стал исключением и июнь 2021 года. Мы подготовили выборку самых значимых, на наш взгляд, изменений в законодательстве Российской Федерации, с которыми нам теперь жить. P.S. Анонсированный нюанс тоже не из приятных.
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Метки: 2021   Россия   авто   гречка   закон   июнь   отдых   
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38  комментариев
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569
Татьяна Юсова Час назад
Вот только не поняла, с чем надо смириться?
С тем, что не будут вывозить гречку? Или с тем, что нельзя ездить на летней резине зимой? Или с тем, что будут маркировать сыры и мороженое кодом «Честный знак»?
Ну всё, смирилась!
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17k
Феникс 58 секунд назад
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1k
Евгений 13 минут назад
Что то не одной плохой новости не прочитал, ну может только кроме мороженки и сыра )
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446
Конь 22 минуты назад
А то что ввоз алкоголя теперь только раз в месяц, а не как ранее при каждом пересечении границы, з литра ? За любой вывоз или ввоз свежих яиц или любого полуфабриката без упаковки, творог-мясо-сметана,теперь офигительный штраф? А то что учет веса "санкционки" идет вместе с упаковкой? любое отклонение хоть на 50 грамм уже опять, протокол-суд-штраф?
Развод на границе типа:
-кому бухло везете?
-С друзьями бахну.....
-Значит на себе везете,,,,составим протокол и в суд...Коммерческая партия...
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11k
Великий Кормчий Полчаса назад
Простите, а Вы всю гречу съели после прошлогодней закупки?)))))
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1k
Мобуту Сесе Секо Куку Нгбенду ва за Банга 36 минут назад
Честный знак такой же честный как тот кто его придумал. Эта маркировка продаётся и так же клеится на любой товар. Заувалированный налог который приведёт к росту цен на продукты на которые клеют эту хурму.
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1k
IL1987 37 минут назад
Понятно. Ждём роста цен на мороженое и гречку
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17k
Vital Idol 55 минут назад
на рынке "садавод" пакупай симкарта на джамшуда и равшана, какая хошь!!!
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3k
Том Сойер Час назад
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30
славик плаксин Час назад
вся не дополученная прибыль с экспорта гречки, будет возмещена местным потребителем
а посему цена скаканёт нормально
с чем боролись на то и напоролись
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131
allexx Андрей 16 минут назад
>>Объясните им всем как нужно сделать, чтобы гречка для населения не подорожала.
Указать на ценнике рядом с ценой продавца, цену производителя.
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42k
doker 2 часа назад
Интересно, растительное масло заграница закупает на биотопливо, гречку на корм скоту... А у нас дорожает еда для людей.
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329
Сергей Ковалев doker Час назад
На изготовление биотоплива закупается рапс,и рапсовое масло. Сомневаюсь,что человеческий организм способен это переварить(хотя мы едим и не такое дерьмо). А гречихой скот кормить ?
Впервые слышу о таком. Щас гляну,может кто то из (у нас этой гречки,как гуталину) и кормит свинок
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329
Сергей Ковалев doker 50 минут назад
Для производства дизеля можно применять различные масла,в том числе и подсолнечное. Но не получится ли эффект "топить печку купюрами"?
Экспортные цены на рапс $425-430 за т,на подсолнечник 685-710 $/т. Поделитесь этой информацией со своей знакомой
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12k
Бляяяястяще! 2 часа назад
Беспонтовый Сисян, больше известный, как Пшолка. Так вот Пшолка бы ты наухй.
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569
Татьяна Юсова 2 часа назад
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569
Татьяна Юсова 2 часа назад
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10k
Bill 2 часа назад
Хохол из Канады переживает за вывоз гречки из России - у вас там мало, что ли?
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4k
panama 2 часа назад
Вы суки денег дайте на летнюю резину для начала.
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1k
Владимир 2 часа назад
Автор, проверяй что пишешь, за резину штрафа нет.
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213
Егор Петренко Владимир Час назад
Нет???Так значит будет.Каждую неделю законы -ДЛЯ НАРОДА!!!!
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329
Сергей Ковалев 2 часа назад
Главный упор на гречку
. Что бы не было дефицита,ее нужно больше выращивать. Но, как говорится "Семь лет мак не родил и голода не было" Есть масса других круп,что все в гречку уперлись,не пойму
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5k
schmubu 2 часа назад
< С 1 июня 2021 года за использование зимней резины летом и наоборот водителям придется заплатить штраф в размере 500 рублей

совершенно тупой, безграмотный 3,14здёжь канадского говнотроля.
на шипах нельзя летом ездить. на ШИПАХ, а не на зимнй резине.
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6k
Владимир 2 часа назад
Гречку вывозить и заниматься просветительской деятельностью не собираюсь. СИМ карты и так , в большинстве случаев, продают по паспортам. Мороженное и сыры, возможно, станут качественнее. На зимней резине летом ездят идиоты, так же, как и на летней зимой. Ну и +
Ссылка youtu.be
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27k
Кот Баюн 2 часа назад
почему этот говнопост находится в разделе АВТО?
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