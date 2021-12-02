На российских дорогах настанет эра вежливости и законопослушности. Гомосячить по обочинам не прокатит

14 ноября президент России Владимир Путин поручил внедрить в России возможность штрафовать водителей за нарушения правил дорожного движения на основе фото- и видеозаписей, получаемых при помощи специального мобильного приложения. Поручение президента должны исполнить до 1 июня 2022 года, а значит, уже будущим летом российским автомобилистам придётся быть внимательнее на дорогах из-за шанса получить штраф от любого прохожего с телефоном.

Естественно, уже вовсю звучат предложения о монетизации такого приложения. Чтобы часть штрафа шла в карман тем, кто этот штраф выписал: всё-таки, общественно-полезная работа должна оплачиваться.



Как минимум, следует сделать так, чтобы основная часть штрафов перенаправлялась в бюджет того населённого пункта, в котором было совершено нарушение. Чтобы потом из этих денег, например, ремонтировать дороги в том же населённом пункте. Таким образом, у граждан, включая автолюбителей, будет стимул следить за порядком.



Также звучат просьбы расширить действие этого приложения и на другие сферы. Например, на нарушение правил парковки. В некоторых западных странах жители имеют возможность зафиксировать неправильную парковку во дворе, при этом штраф пойдёт в общедомовой бюджет.



Лично я полагаю, что предлагать людям деньги за доносы — плохая идея, многократно доказано историей, в том числе и российской. Собственно, опыт показывает, что при наличии удобного приложения очень многие будут исполнять свой гражданский долг абсолютно бесплатно. К примеру, градус ненависти к обочечникам в народе так высок, что некоторые даже сами охотно приплатят за возможность подвести лезущего без очереди водителя под серьёзный штраф.

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Как говорит основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Венера Шайдуллина, из пояснительной записки к документу следует, что подобная практика широко применяется за рубежом. В России участие граждан в фото- и видеофиксации нарушений ПДД апробировали в двух субъектах: в Москве и Татарстане. Судя по всему, этот эксперимент признали удачным.

В будущем новое приложение должно позволить гражданам самостоятельно фиксировать широкий набор нарушений ПДД автомобилистами: от проезда по обочине до выбрасывания мусора из машин. По мнению экспертов, на начальном этапе приложение сможет отслеживать только статичные нарушения — такие как парковка на газонах, езда по пешеходным дорожкам или тротуарам и так далее. Но встает вопрос, как быть с фиксацией нарушений ПДД в динамике.

Как объясняет Вера Шайдуллина, чтобы зафиксировать подобное нарушение, пользователю нужно включить телефон, запустить приложение, выбрать тип нарушения, навести камеру на автомобиль, при этом нужно быть максимально близко, чтобы прочитать госномер. Только тогда сработает фиксация нарушения. Однако за это время нарушитель может просто уехать.

Алексей Чувашов, директор компании 65apps — разработчика приложения «Помощник ОСАГО» для Российского союза автостраховщиков (РСА) — также считает, что фиксировать нарушения ПДД в движении будет довольно сложно.

По мнению эксперта, мобильным приложением, вероятнее всего, чаще будут пользоваться пешеходы, чем сами автомобилисты. Первые, например, смогут самостоятельно зафиксировать ситуации, когда водитель пересек стоп-линию и мешает людям перейти улицу по «зебре». Эта функция будет особенно актуальна в тех местах, где пока не установлены камеры ГИБДД.

Что касается динамичных нарушений ПДД, то, по словам Венеры Шайдуллиной, для контроля за ними необходимо создать стандарт, позволяющий защищать видеоданные от постороннего вмешательства, и создать интерфейс для загрузки таких материалов на сайт ГИБДД. В таком случае пользователь сможет подавать электронное заявление о нарушении, только пройдя авторизацию и приняв на себя ответственность за дачу ложных показаний.

А кто виноват, что до быдла по хорошему не доходит?

Если сделать толковое приложение то обочечники вымрут как класс. Обогнал по обочине 10 машин - 10 штрафов пришло. И потом на 9 судебных разбирательствах обочечник будет доказывать, что за это нарушение он уже оштрафован. Смысл ездить по обочине пропадёт.