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На российских дорогах настанет эра вежливости и законопослушности. Гомосячить по обочинам не прокатит

На российских дорогах настанет эра вежливости и законопослушности. Гомосячить по обочинам не прокатит (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 декабря 2021 14:12
Метки: дорога   законопослушность   эра вежливости   
1418
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В России собрались реализовать идею приложения, которое позволит гражданам самостоятельно фиксировать нарушения ПДД на свои устройства и тем самым выписывать нарушителям штрафы. Если реализация не подкачает, то на российских дорогах настанет эра вежливости и законопослушности.

14 ноября президент России Владимир Путин поручил внедрить в России возможность штрафовать водителей за нарушения правил дорожного движения на основе фото- и видеозаписей, получаемых при помощи специального мобильного приложения. Поручение президента должны исполнить до 1 июня 2022 года, а значит, уже будущим летом российским автомобилистам придётся быть внимательнее на дорогах из-за шанса получить штраф от любого прохожего с телефоном.

Естественно, уже вовсю звучат предложения о монетизации такого приложения. Чтобы часть штрафа шла в карман тем, кто этот штраф выписал: всё-таки, общественно-полезная работа должна оплачиваться.

Как минимум, следует сделать так, чтобы основная часть штрафов перенаправлялась в бюджет того населённого пункта, в котором было совершено нарушение. Чтобы потом из этих денег, например, ремонтировать дороги в том же населённом пункте. Таким образом, у граждан, включая автолюбителей, будет стимул следить за порядком.

Также звучат просьбы расширить действие этого приложения и на другие сферы. Например, на нарушение правил парковки. В некоторых западных странах жители имеют возможность зафиксировать неправильную парковку во дворе, при этом штраф пойдёт в общедомовой бюджет.

Лично я полагаю, что предлагать людям деньги за доносы — плохая идея, многократно доказано историей, в том числе и российской. Собственно, опыт показывает, что при наличии удобного приложения очень многие будут исполнять свой гражданский долг абсолютно бесплатно. К примеру, градус ненависти к обочечникам в народе так высок, что некоторые даже сами охотно приплатят за возможность подвести лезущего без очереди водителя под серьёзный штраф.

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Как говорит основатель цифровой платформы по разработке и продвижению законодательных инициатив «Инициатор» Венера Шайдуллина, из пояснительной записки к документу следует, что подобная практика широко применяется за рубежом. В России участие граждан в фото- и видеофиксации нарушений ПДД апробировали в двух субъектах: в Москве и Татарстане. Судя по всему, этот эксперимент признали удачным.


В будущем новое приложение должно позволить гражданам самостоятельно фиксировать широкий набор нарушений ПДД автомобилистами: от проезда по обочине до выбрасывания мусора из машин. По мнению экспертов, на начальном этапе приложение сможет отслеживать только статичные нарушения — такие как парковка на газонах, езда по пешеходным дорожкам или тротуарам и так далее. Но встает вопрос, как быть с фиксацией нарушений ПДД в динамике.


Как объясняет Вера Шайдуллина, чтобы зафиксировать подобное нарушение, пользователю нужно включить телефон, запустить приложение, выбрать тип нарушения, навести камеру на автомобиль, при этом нужно быть максимально близко, чтобы прочитать госномер. Только тогда сработает фиксация нарушения. Однако за это время нарушитель может просто уехать.


Алексей Чувашов, директор компании 65apps — разработчика приложения «Помощник ОСАГО» для Российского союза автостраховщиков (РСА) — также считает, что фиксировать нарушения ПДД в движении будет довольно сложно.


По мнению эксперта, мобильным приложением, вероятнее всего, чаще будут пользоваться пешеходы, чем сами автомобилисты. Первые, например, смогут самостоятельно зафиксировать ситуации, когда водитель пересек стоп-линию и мешает людям перейти улицу по «зебре». Эта функция будет особенно актуальна в тех местах, где пока не установлены камеры ГИБДД.


Что касается динамичных нарушений ПДД, то, по словам Венеры Шайдуллиной, для контроля за ними необходимо создать стандарт, позволяющий защищать видеоданные от постороннего вмешательства, и создать интерфейс для загрузки таких материалов на сайт ГИБДД. В таком случае пользователь сможет подавать электронное заявление о нарушении, только пройдя авторизацию и приняв на себя ответственность за дачу ложных показаний.


А кто виноват, что до быдла по хорошему не доходит?


Если сделать толковое приложение то обочечники вымрут как класс. Обогнал по обочине 10 машин - 10 штрафов пришло. И потом на 9 судебных разбирательствах обочечник будет доказывать, что за это нарушение он уже оштрафован. Смысл ездить по обочине пропадёт.


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Метки: дорога   законопослушность   эра вежливости   
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1k
Лёха 4 часа назад
Быдла меньше не станет. Кто быдлячит,тот клал на штрафы толстый Сникерс.
Страдать,в основном,будут нормальные люди. Говна на лопате соседу в торт подкинуть - народная российская забава...
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8k
кот базилий 2 минуты назад
Будет база "неприкасаемых" номеров и кто то на этом хорошо заработает.
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1k
Shurovik 21 минуту назад
Выписать штрафы мало, надо еще и заставить их оплатить....
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2k
Хрюн Полчаса назад
Думаю что материальную заинтересованность в этом деле необходимо исключить. Иначе встанет такой «умный любитель заработать» на аварийке возле сплошной разметки и начнёт фоткать всех кто его объезжает.
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7k
Миха Полчаса назад
Инициатива хорошая, но как по классике - любая медаль имеет две стороны.
Главное, чтобы в подставы и злые умыслы все не скатилось, так как любую ситуацию можно вырвать из контекста и преподнести так, как это надо заинтересованной стороне
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1k
Nico 39 минут назад
В нашем городе, например, негде запарковаться, даже за деньги. Разметку рисовали по гугл карте походу, невозможно проехать не нарушив. недоумков конечно нужно карать, но вангую и нормальные люди пострадают.
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8k
кот базилий Час назад
Это будет недолго, запретят по указке "сверху"
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27k
EvilHomer 2 часа назад
Это не донос, а сообщение о нарушение, которое касается именно тебя.
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19k
SolomonA 2 часа назад
Давно пора. А то вот там где я утром паркуюсь дальше по улице перед въездом на площадь висит знак "кирпич". Но так как на той же площади находится облдума - под кирпич практически каждое утро проезжает "Тоёта" областной администрации... Вот интересно было бы послать фото...
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49
Raingold Fischer 2 часа назад
Вот в чём вопрос, стукач я или же право послушный гражданин. Например, почему в Германии так соблюдают законы, да просто если сосед видит что ты выбрасываешь стеклянную посуду в бачок куда только кидают бумагу он заявит так как считает это нарушением.
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2k
ProstoBoBka 2 часа назад
Идиоты, которые "торопятся" по встречке и обочине при пробке, не понимают нормальной речи, что из-за них пробка только больше... Но их "торопилка" быстро забывается при виде сотрудников или стационарных камер. Поставил смартфон на торпеду и снимай этих баранов, как штрафы посыпятся, ездунов по встречке и обоченников меньше станет... Я ЗА!
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7k
Фobosgrunt 3 часа назад
Теперь на каждом перекрестке будет пяток бабушек на табуреточках с смартфонами сидеть).
А так идея здравая, теперь еще прогрессивные штрафы ввести, а то что вазоводу критично, владелец порше даже не заметит.
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27k
lem02 3 часа назад
Благими намерениями вымощена дорога в ад. Любому наказанию должно предшествовать всестороннее рассмотрение обстоятельств дела. Но, видимо не в России. У нас закон, что дышло.
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5k
Борис Карабанов 3 часа назад
Сейчас определенный контингент затянет привычную песню: стукачество... западло... жизнь - ворам...
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349
Максим Максимов 3 часа назад
Начинается новая эра для "павликов морозовых". Пройдёт не так уж и много времени, как и эту "сногсшибательную, инновационную идею" признают по суду - НЕКОНСТИТУЦИОННОЙ. Проходили уже в Масквабаде ...
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10k
Олегbl4 3 часа назад
Идею хороша. Ещё её можно дополнить обязательными работами после 5-10 штрафов, как неуважение к обществу, либо есть видеозапись, как хам продолжает нарушать после замечания.
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11k
Александр 3 часа назад
Ссылка coub.com
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3k
Едондер пуп 3 часа назад
Пользование телефоном за рулём запрещено, так что можно на штраф нарваться за такие съёмки. Этакий дубль для сборщиков штрафов))) Нужно в пробки пассажира брать - пусть занимается правопорядком))
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462
Александр Едондер пуп 3 часа назад
но и видеорегистраторы то никто не отменял с нормальным качеством записи.
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10k
Мафусаил 4 часа назад
Ща обочечники завоют....
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15k
Corvus Corax 4 часа назад
Зачем видео на шмудацких языках?
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