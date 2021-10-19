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Есть предложение: штрафовать московских водителей жестче, чем провинциалов

Есть предложение: штрафовать московских водителей жестче, чем провинциалов (2 фото)

Автор:
19 октября 2021 19:07
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   алкоголь   дорога   нарушения   пдд   правила   справедливость   штраф   
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Нарушающих правила на дороге столичных жителей надо бить рублем сильнее, нежели автовладельцев из других регионов?

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Метки: авто   алкоголь   дорога   нарушения   пдд   правила   справедливость   штраф   
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45k
zloykoyot 2 часа назад
"Нарушающих правила на дороге столичных жителей надо бить рублем сильнее, нежели автовладельцев других регионов." Хорошо. Встречное предложение - всех иногородних, что ломятся в столицу, заставлять сдавать машины на площадки хранения за МКАД. За символическую и не грабительскую сумму. У нас тут общественный транспорт хорошо развит, добраться можно куда угодно. Вот тогда и посмотрим сколько нерадивых водителей в Москве останется.
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8k
кот базилий 6 минут назад
Он лук ел или так оху...ел.
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9k
Taxi007 10 минут назад
Чего-то у московского гаишника форма какая то странная
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7k
Garpia121 22 минуты назад
Далеко не все москвичи получают большие зарплаты.
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1k
Петр Бирюков 59 минут назад
Ну то что у нас чиновники недалекие люди-это ни для кого не секрет.Не понимаю,заем они это каждый раз доказывают??
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1k
Роман Бумеров Час назад
Как говорится судак дорвавшийся до власти. Если что, если разумно подойти, то из этого можно рацидею вывести. Разные же налоги на авто, в зависимости от мощности. А вот так, чисто по территориальной принадлежности, глупо. Давайте тогда и законы ужесточим в москве. Я так только за. По статье хулиганство (а по факту попытка убийства например) 25 лет. За изнасилование 100. И штрафы.
А что? Простой пример. Материковые китайцы массово ездят в гонконг туристами. В гонконге курить почти нигде нельзя. Материковые смалят как паровозы, так как у них вроде нельзя но всем пофиг. Штраф был что то вроде 5000гкд. Берут под белы ручки и заставляют выплачивать, нечем - на общественно полезные работы, пока не отработают.
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418
konstantinkaz2016 Час назад
У вас еще "дешево". За превышение 20-40 км.ч штраф 500 рублей, со скидкой 250 рублей. У нас в Казахстане за превышение 20-40 км.ч штраф 5030 рублей!!!! При уплате в течении недели, скидка 50%.
Казалось бы, у нас на дорогах должно быть больше порядка чем у вас, но нет, у нас капец что творится на дорогах
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4k
ron Час назад
можно еще пороть розгами. история говорит, доходит быстро и помнится дольше))
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17k
Александр Сучков Час назад
Есть предложение так же жестко штрафовать пешеходов. Я не водитель, но дэбилов много вижу, чуть ли не каждый день.
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5k
x3matic Час назад
Детей своих пусть штрафует.Очередная безмозглая жаба,раздутая самомнением,властью и деньгами.
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10k
Олегbl4 Час назад
Для того, чтобы получить в бюджет деньги, надо выписать штраф, который должен быть указан в постановлении об адм. нарушении, для этого надо для начала составить протокол и рассмотреть адм. дело в соответствии со ст. КоАП. Для того чтобы составить протокол, надо выявить признаки адм. нарушения, для того,чтобы выявить признаки, надо знать ПДД. А вот с этим у инспекторов огромная проблема. Так, что остается только поголовное "ваши документы" , а том вдруг, страховки нет, может в/у забыл,а может и аптечки нет. В общем ничего в плане безопасности на дорогах не изменится, только вообще забьют на всё законодательство.
Присяга.
"Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы внутренних дел, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!
Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов внутренних дел:
уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы;
быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью;
достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну.
Служу России, служу Закону!" Хоть что-то из этого соблюдается?
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21k
pssst Час назад
Высчитывать из стоимости авто - делов-то. Решил погонять на крутой тачке - плати дохрена денег. Превысил, опаздывая на работу, на жоповозке-соляре - обычный штраф.
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3k
40bbazziggo Час назад
Хлебушек в голове...
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19k
иванов дмитрий Час назад
Я надеюсь глава Курской области Роман Старовойт в Моску на общественном транспорте поедет , а не на персональной машине с мигалкой ?
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1k
Максим Алтадуков 2 часа назад
а нарушителей ПДД обличенных властью - расстреливать на месте!
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
А что, если каждому владельцу авто, который не нарушил ПДД, в конце года начислять ну, скажем 1000 рублей на карту?
По такому пути слабо пойти???
Или обязательно штрафы и изъятие денег у населения?
У нас только камеры на МКАДе за сутки работы окупают годовой бюджет Гондураса
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4k
VL 2 часа назад
пшёл он нахер этот Старойух
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115
VasyaN 2 часа назад
Надо бы просто сравнять цены и зарплату в мск и спб на уровне среднерегиональных, а так же сократить поступления туды средств с регионов. Тогда и регионы начнут развиваться, а москвичи с питерцами перестанут жопу вытирать деньгами. А то реально что-то получается, что зп у них там как европейские, а цены(многие) как в России.
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6k
SR 2 часа назад
Мне вот просто интересно... Таких "деятелей" где-то специально учат или они уже рождается дебилами?
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319
Алексей 2 часа назад
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