Есть предложение: штрафовать московских водителей жестче, чем провинциалов

Глава Курской области Роман Старовойт раньше «рулил» Автодором. А также одно время занимал кресло замминистра транспорта России. Сейчас, в должности курского губернатора, он вдруг озаботился малыми штрафами для москвичей, нарушающих правила дорожного движения. Почему его не осенило раньше, история умалчивает.

Интерфакс раскрывает суть рацпредложения Старовойта: «Закрепить за субъектами право разработки собственной системы дифференцированных административных штрафов с учетом платежеспособности населения конкретного региона».

Больше всего автора идеи возмущает, что и в столице нерадивых водил наказывают штрафом в 1000 рублей. При московских зарплатах это не наказание, а «как право нарушить ПДД», сетует Старовойт.