Есть предложение: штрафовать московских водителей жестче, чем провинциалов

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Нарушающих правила на дороге столичных жителей надо бить рублем сильнее, нежели автовладельцев из других регионов?
Глава Курской области Роман Старовойт раньше «рулил» Автодором. А также одно время занимал кресло замминистра транспорта России. Сейчас, в должности курского губернатора, он вдруг озаботился малыми штрафами для москвичей, нарушающих правила дорожного движения. Почему его не осенило раньше, история умалчивает.
Интерфакс раскрывает суть рацпредложения Старовойта: «Закрепить за субъектами право разработки собственной системы дифференцированных административных штрафов с учетом платежеспособности населения конкретного региона».
Больше всего автора идеи возмущает, что и в столице нерадивых водил наказывают штрафом в 1000 рублей. При московских зарплатах это не наказание, а «как право нарушить ПДД», сетует Старовойт.
Интерфакс раскрывает суть рацпредложения Старовойта: «Закрепить за субъектами право разработки собственной системы дифференцированных административных штрафов с учетом платежеспособности населения конкретного региона».
Больше всего автора идеи возмущает, что и в столице нерадивых водил наказывают штрафом в 1000 рублей. При московских зарплатах это не наказание, а «как право нарушить ПДД», сетует Старовойт.
А РБК рассказало о о планах министра транспорта Виталия Савельева делать акцент на развитие экологичных видов транспорта. То есть, авто — на альтернативном топливе, плюс больше внимания ж/д и водным перевозкам. Это, уверен министр, значительно повысит мобильность населения.
Добавим, что неделю назад к другому аспекту темы обратился и Регнум. Новостное агентство подвело итоги заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. На ней было дано поручение сразу нескольким министерствам и ведомствам проработать дополнительные меры борьбы с нетрезвыми водителями. В частности, звучало предложение лишать их прав за повторное нарушение пожизненно.
Второе принципиальное новшество, что планируют ввести: меру ответственности для нетрезвых водителей увязывать со степенью опьянения.
Добавим, что неделю назад к другому аспекту темы обратился и Регнум. Новостное агентство подвело итоги заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения. На ней было дано поручение сразу нескольким министерствам и ведомствам проработать дополнительные меры борьбы с нетрезвыми водителями. В частности, звучало предложение лишать их прав за повторное нарушение пожизненно.
Второе принципиальное новшество, что планируют ввести: меру ответственности для нетрезвых водителей увязывать со степенью опьянения.
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А что? Простой пример. Материковые китайцы массово ездят в гонконг туристами. В гонконге курить почти нигде нельзя. Материковые смалят как паровозы, так как у них вроде нельзя но всем пофиг. Штраф был что то вроде 5000гкд. Берут под белы ручки и заставляют выплачивать, нечем - на общественно полезные работы, пока не отработают.
Казалось бы, у нас на дорогах должно быть больше порядка чем у вас, но нет, у нас капец что творится на дорогах
Присяга.
"Я, (фамилия, имя, отчество), поступая на службу в органы внутренних дел, торжественно присягаю на верность Российской Федерации и ее народу!
Клянусь при осуществлении полномочий сотрудника органов внутренних дел:
уважать и защищать права и свободы человека и гражданина, свято соблюдать Конституцию Российской Федерации и федеральные законы;
быть мужественным, честным и бдительным, не щадить своих сил в борьбе с преступностью;
достойно исполнять свой служебный долг и возложенные на меня обязанности по обеспечению безопасности, законности и правопорядка, хранить государственную и служебную тайну.
Служу России, служу Закону!" Хоть что-то из этого соблюдается?
По такому пути слабо пойти???
Или обязательно штрафы и изъятие денег у населения?
У нас только камеры на МКАДе за сутки работы окупают годовой бюджет Гондураса
А тут бац, 1000 р прилетела и спасибо в смс, за безаварийное вождение. Чем не мотивация?
Это реально дешевле, чем мчс и катафалки по дорогам развозить