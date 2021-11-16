Зачем в 19 веке вместо каменных дорог делали деревянные?

До XIX века большинство дорог были каменными или просто хорошо утрамбованными без какого-либо покрытия. В начале 19-го столетия в городах Российской Империи начали все чаще появляться деревянные дороги.
Петербург стал первым городом, чьи улицы покрылись деревом, после к нему присоединились и другие населенные пункты России. Даже иностранные Париж и Лондон не остались в стороне.
Почему же в XIX веке начали заменять каменные дороги на деревянные?
Чем не угодили каменные дороги
Булыжные мостовые были неудобными для всех. Людям, живущим рядом с дорогой, приходилось терпеть шум от стука по камням. А самих проезжающих по мостовой ужасно трясло. Кроме того каменные дороги были скользкими, и лошадям было трудно по ним скакать.
Переход на дерево
В 1820 инженер Гурьев предложил поменять булыжники на дерево. Первыми в качестве эксперимента замостили 2 участка улиц Санкт-Петербурга: на Морской и Миллионной. Было замечено, что уровень шума стал ниже, а движение по деревянной дороге мягче. Лошадям стало проще передвигаться.
Эксперимент признали удавшимся, поэтому власти решили замостить еще несколько улиц столицы, в том числе и Невский проспект, который долгое время был деревянным. Позже торцовые мостовые начали появляться по всей России и за ее пределами, во Франции и Англии.
Торцевые мостовые
Строить торцевые мостовые было просто и дешево, так как дерево найти было несложно. Торцы, шестигранные колодки, в Российской Империи делали в основном из сосны, так как она меньше крошилась. Изначально для жесткости их соединяли металлическими скобами, заливали смолой и засыпали песком.
Проблема этой технологии заключалась в том, что дерево впитывало в себя грязь. Особенно сильные проблемы были с лошадиным навозом, запах которого въедался в торцы. Кроме того цвет дерева тоже становился соответствующим. Из-за этого бруски начали пропитывать битумом. А чтобы дорога не развалилась, по бокам ее заделывали глиной со смолой.
Всего такая мостовая служила около 3-4 лет, после ее приходилось обновлять. Если шел дождь, и улицы сильно заливало, дерево могло всплыть. Кроме того некоторые жители ночью воровали торцы, чтобы использовать их для розжига печи. Поэтому иногда восстанавливать мостовую приходилось чаще.
Источник:
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Отдельная песня 7 суток поезда и потрясающий Байкал, Россия красивейшая страна.
Так вот, земелюшка Хабаровского края не держит не то, что асфальт, даже плиты бетонные разъезжаются, а вот деревянные тротуарчики в Троицке на Амуре абсолютно функциональны.