Зачем в 19 веке вместо каменных дорог делали деревянные?

Петербург стал первым городом, чьи улицы покрылись деревом, после к нему присоединились и другие населенные пункты России. Даже иностранные Париж и Лондон не остались в стороне.

Почему же в XIX веке начали заменять каменные дороги на деревянные?

Чем не угодили каменные дороги

Булыжные мостовые были неудобными для всех. Людям, живущим рядом с дорогой, приходилось терпеть шум от стука по камням. А самих проезжающих по мостовой ужасно трясло. Кроме того каменные дороги были скользкими, и лошадям было трудно по ним скакать.

Переход на дерево

В 1820 инженер Гурьев предложил поменять булыжники на дерево. Первыми в качестве эксперимента замостили 2 участка улиц Санкт-Петербурга: на Морской и Миллионной. Было замечено, что уровень шума стал ниже, а движение по деревянной дороге мягче. Лошадям стало проще передвигаться.