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Зачем в 19 веке вместо каменных дорог делали деревянные?

Зачем в 19 веке вместо каменных дорог делали деревянные? (3 фото)

Автор:
16 ноября 2021 09:10
Сообщество : Исторические факты
Метки: Деревянные мостовые   дорога   интеерсно   история   факты   фото   
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До XIX века большинство дорог были каменными или просто хорошо утрамбованными без какого-либо покрытия. В начале 19-го столетия в городах Российской Империи начали все чаще появляться деревянные дороги.

Петербург стал первым городом, чьи улицы покрылись деревом, после к нему присоединились и другие населенные пункты России. Даже иностранные Париж и Лондон не остались в стороне.


Почему же в XIX веке начали заменять каменные дороги на деревянные?


Чем не угодили каменные дороги

Булыжные мостовые были неудобными для всех. Людям, живущим рядом с дорогой, приходилось терпеть шум от стука по камням. А самих проезжающих по мостовой ужасно трясло. Кроме того каменные дороги были скользкими, и лошадям было трудно по ним скакать.


Переход на дерево

В 1820 инженер Гурьев предложил поменять булыжники на дерево. Первыми в качестве эксперимента замостили 2 участка улиц Санкт-Петербурга: на Морской и Миллионной. Было замечено, что уровень шума стал ниже, а движение по деревянной дороге мягче. Лошадям стало проще передвигаться.

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Эксперимент признали удавшимся, поэтому власти решили замостить еще несколько улиц столицы, в том числе и Невский проспект, который долгое время был деревянным. Позже торцовые мостовые начали появляться по всей России и за ее пределами, во Франции и Англии.


Торцевые мостовые

Строить торцевые мостовые было просто и дешево, так как дерево найти было несложно. Торцы, шестигранные колодки, в Российской Империи делали в основном из сосны, так как она меньше крошилась. Изначально для жесткости их соединяли металлическими скобами, заливали смолой и засыпали песком.

Проблема этой технологии заключалась в том, что дерево впитывало в себя грязь. Особенно сильные проблемы были с лошадиным навозом, запах которого въедался в торцы. Кроме того цвет дерева тоже становился соответствующим. Из-за этого бруски начали пропитывать битумом. А чтобы дорога не развалилась, по бокам ее заделывали глиной со смолой.

Всего такая мостовая служила около 3-4 лет, после ее приходилось обновлять. Если шел дождь, и улицы сильно заливало, дерево могло всплыть. Кроме того некоторые жители ночью воровали торцы, чтобы использовать их для розжига печи. Поэтому иногда восстанавливать мостовую приходилось чаще.

Источник:

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Метки: Деревянные мостовые   дорога   интеерсно   история   факты   фото   
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8  комментариев
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4k
livaneth 54 минуты назад
Деревянные мостовые делали всегда, во всех местах, где дерево дешевле камня. Просто эти мостовые до наших дней не сохранились, по известным причинам.
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3k
roy komarov Полчаса назад
У меня поселок в Пермском крае на болоте стоит. Как рассказывали старые жители - дерево хоть какое то время дорогу держит, камень же под собственным весом под воду уходит. Разница очевидна.
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7k
Sterling Malory Archer 52 минуты назад
Дураки и дороги, начало )
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46k
Хельги Час назад
В 1989 махнул я навестить родню и посмотреть так сказать от куда есть род мой.
Отдельная песня 7 суток поезда и потрясающий Байкал, Россия красивейшая страна.
Так вот, земелюшка Хабаровского края не держит не то, что асфальт, даже плиты бетонные разъезжаются, а вот деревянные тротуарчики в Троицке на Амуре абсолютно функциональны.
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36
Иван Час назад
???ну у нас асфальтовую дорогу восстанавливают чаще , наверное тоже кто то печь топит ??‍♂️?
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