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Восьмилетний паренек в Китае преподал урок хороших манер взрослым водителям

Восьмилетний паренек в Китае преподал урок хороших манер взрослым водителям (2 фото)

Автор:
26 октября 2021 17:26
Сообщество : Истории
Метки: Китай   Пакет   авто   водители   дорога   мальчик   мусор   родители   
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Юный житель одной из китайских провинций скучал в авто в ожидании зеленого сигнала светофора. Вдруг мальчишка заметил что-то, заинтересовавшее его, и выскочил из машины…
Китайский восьмилетний мальчик куда-то ехал в автомобиле с родителями. Авто остановилось на светофоре. Любознательный паренек разглядывал поток машин впереди. Что-то его заставило соскочить с насиженного места и стремглав броситься к одному из автомобилей.

Родители даже не успели ничего сообразить, как их наследник уже подбегал к «месту преступления». По информации ресурса 120.su, этот юный борец за чистоту нравов и экологичность окружающей среды углядел, как кто-то из водителей или пассажиров выбросил на дорогу пакет с мусором.
Шустрый мальчуган с обостренным чувством справедливости не стал терять время на воспитательные беседы. Попросту схватил пакет и закинул его обратно в открытое окно авто. Кто-то из очевидцев снял инцидент на дороге. Когда видео появилось в сети, большинство комментаторов хвалили юного «блюстителя порядка». Хотя многие и переживали, что мальчик мог попасть под колеса авто, если бы зеленый свет загорелся чуть раньше.

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Метки: Китай   Пакет   авто   водители   дорога   мальчик   мусор   родители   
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776
Леонид 4 часа назад
Где видео то ?
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749
Миша 2 часа назад
И так будет с каждым, кто покусится...


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2k
Frank Borman 3 часа назад
Пацан молодец. А ведь мог получить кулаком в лицо. Вот что значит рисковать жизнью ради планеты. Не то, что эта шизанутая Грета.
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207
SHAGREEN 3 часа назад
Нах такой пост без видео, смысл в чем?
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57k
pynh 4 часа назад
Баллон с перцем пацану. Чтобы бонусом к мусору в окно выпускал.
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41
VanDeath 4 часа назад
А мусор на фото, это тот, что выбросили из окна авто? Китайцы, трындец, свиноты оказывается
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1k
Pindos 4 часа назад
Ссылка youtu.be
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Пусть объективность - субъективное понятие, Но все же постараюсь не терять её:)))
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