Восьмилетний паренек в Китае преподал урок хороших манер взрослым водителям

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Юный житель одной из китайских провинций скучал в авто в ожидании зеленого сигнала светофора. Вдруг мальчишка заметил что-то, заинтересовавшее его, и выскочил из машины…
Китайский восьмилетний мальчик куда-то ехал в автомобиле с родителями. Авто остановилось на светофоре. Любознательный паренек разглядывал поток машин впереди. Что-то его заставило соскочить с насиженного места и стремглав броситься к одному из автомобилей.
Родители даже не успели ничего сообразить, как их наследник уже подбегал к «месту преступления». По информации ресурса 120.su, этот юный борец за чистоту нравов и экологичность окружающей среды углядел, как кто-то из водителей или пассажиров выбросил на дорогу пакет с мусором.
Родители даже не успели ничего сообразить, как их наследник уже подбегал к «месту преступления». По информации ресурса 120.su, этот юный борец за чистоту нравов и экологичность окружающей среды углядел, как кто-то из водителей или пассажиров выбросил на дорогу пакет с мусором.
Шустрый мальчуган с обостренным чувством справедливости не стал терять время на воспитательные беседы. Попросту схватил пакет и закинул его обратно в открытое окно авто. Кто-то из очевидцев снял инцидент на дороге. Когда видео появилось в сети, большинство комментаторов хвалили юного «блюстителя порядка». Хотя многие и переживали, что мальчик мог попасть под колеса авто, если бы зеленый свет загорелся чуть раньше.
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