Восьмилетний паренек в Китае преподал урок хороших манер взрослым водителям

Шустрый мальчуган с обостренным чувством справедливости не стал терять время на воспитательные беседы. Попросту схватил пакет и закинул его обратно в открытое окно авто. Кто-то из очевидцев снял инцидент на дороге. Когда видео появилось в сети, большинство комментаторов хвалили юного «блюстителя порядка». Хотя многие и переживали, что мальчик мог попасть под колеса авто, если бы зеленый свет загорелся чуть раньше.