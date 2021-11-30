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Беспощадный сибирский форсаж на «Жигулях»

Беспощадный сибирский форсаж на «Жигулях» (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2021 15:48
Сообщество : Автомир
Метки: гонщик   полиция   сотрудник   форсаж   
984
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Парень пересмотрел боевиков и решил устроить гонки с полицией.

«Отчаянному» гонщику не понравилось, что его решили тормознуть сотрудники. Он весь из себя крутой, а тут у него права посмели проверить. И он решил бороться с системой - сдал назад, при этом чуть не задавил полицейского, и умчался вдаль.

Правда, мчался он недолго - его приняли через несколько километров. Доставили в участок и теперь будут разбираться.

Скорее всего, он был пьян. Плюс мог покалечить сотрудника при исполнении - так что у него перспективы «отъехать» на несколько лет. Ну хоть одним чудным на дорогах будет меньше.

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Метки: гонщик   полиция   сотрудник   форсаж   
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66k
Viktor 51 минуту назад
Дурачок!
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519
zenon 37 минут назад
Там ещё проходила девушка, которая могла от него родить, это кроме того, что чуть не задавил полицейского. А у него жена и двое детей, а должно было быть пятеро. Без него они бы не родились. А если бы началась война, то он мог бы подвозить патроны, а так, как его не будет, не будет кому везти патроны, значит войны не будет и Россия не победит. Хорошо, хоть предки победили, но им на это смотреть нельзя. Их прикрывают, что бы они не шагали колонной победы, ведь не имеют к этому параду никакого отношения, как и главный маршал, потом генералиссимус.
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2k
Sergius SPb 39 минут назад
У ДПС инструкция что ли, задерживать дуриков за рулем ценой своего здоровья и жизни?
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30k
Растрелли В.В. 50 минут назад
Живи быстро, умри молодым
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8k
кот базилий 54 минуты назад
Крутой пааацан в натуре.
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