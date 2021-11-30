Беспощадный сибирский форсаж на «Жигулях»

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Парень пересмотрел боевиков и решил устроить гонки с полицией.
«Отчаянному» гонщику не понравилось, что его решили тормознуть сотрудники. Он весь из себя крутой, а тут у него права посмели проверить. И он решил бороться с системой - сдал назад, при этом чуть не задавил полицейского, и умчался вдаль.
Правда, мчался он недолго - его приняли через несколько километров. Доставили в участок и теперь будут разбираться.
Скорее всего, он был пьян. Плюс мог покалечить сотрудника при исполнении - так что у него перспективы «отъехать» на несколько лет. Ну хоть одним чудным на дорогах будет меньше.
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