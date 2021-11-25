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«Оштрафовать западный гомоконвейер!» МВД проверит Netflix на пропаганду ЛГБТ

«Оштрафовать западный гомоконвейер!» МВД проверит Netflix на пропаганду ЛГБТ (2 фото)

Автор:
25 ноября 2021 15:21
Сообщество : Жить в России
Метки: мвд   нетфликс   платформа   полиция   пропаганда   сервис   сериал   
1446
2

Об этом рассказала уполномоченная по защите семьи.

Ольга Баранец, «Уполномоченная по защите семьи», предложила проверить стриминговый сервис на предмет пропаганды ЛГБТ среди неокрепших умов. Активистку не на шутку встревожили сериалы с ЛГБТ-тематикой и персонажами. Такие как: «Элита», «Сексуальное просвещение», «Что/если», «Молодые монархи» и прочий контент.

«Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - указала Баранец в своем обращении.

И добавила:

«Цель тут не просто оштрафовать западный гомоконвейер, но наложить вето на его деятельность в нашей стране».

В МВД обращение приняли и обещали проверить его в 30-дневный срок.

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Метки: мвд   нетфликс   платформа   полиция   пропаганда   сервис   сериал   
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19k
мистер Конвей Твитти 3 часа назад
А к гомоконвееру,который у нас ежегодно на ТВ в голубом огоньке,у мвд претензий,я так понял,нет?
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1k
No pasaran 4 минуты назад
Чаво это вы так возбудились?

Власти гомосятину запрещают?
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−1
General Information Полчаса назад
Поддерживаю. Нечего им здесь делать. Пусть вколят им обязательную "прививку*, чтоб не размножались, и домой в пиндосию
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17k
Эрик 41 минуту назад
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10k
Sergey 43 минуты назад
Пффф. Наверно еще много денег на проверку выделят. Что проверять то? И так все видно же.
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17k
Эрик 46 минут назад
Ипанутым нет покоя, опять до чего то доипались. На себя вето наложите, ушлепки сраные.
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45
Али 55 минут назад
А чего тут проверять то?! Все ж итак очевидно. Значок Netflix давно укоренился в сознании как пропаганда ЛГБТ. 99,9999% контента не обходится без упоминания (в лучшем случае) заднеприводных. Вижу Netflix - прохожу мимо.
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250
Михаил Андреев Час назад
весь рунет засран постами феминисток буквально напрямую разжигающих ненависть. Но никто даже не закрывает эти ресурсы. Не говоря уже о уголовной и административной ответственности.
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4k
Вячеслав Час назад
Нетфликс сервис платный. Как могут несовершеннолетние его оплатить? К тому же там можно установить детский профиль. И вот там точно ничего такого не будет.
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2
Игорь Ш Час назад
"Наложить вето на табу"... Ну ну.. Своих "выродократов" сначала под шконку загоните!
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Лучше из телеверизора всю гомосятину сначала пересажайте.
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935
Oort 2 часа назад
С МузТВ всё впорядке ? ))
Надо отвести мысли с нашей параши куда нибудь на "вражеский" запад.
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47
Олег Лукойский 2 часа назад
я конечно все понимаю, но у нас на приличные ресурсы без VPN не зайти, а на порно-каналы пожалуста, там и геи с лесбухами есть, и детишки смотрят, может начнете с этого???
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47
Олег Лукойский costa 2 часа назад
это бы конечно, но будьте реалистом
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823
Карл Такойто 2 часа назад
Да установите уже в РФ железный занавес и успокойтесь,заблокируйте Ютуб-там тоже прогапанда ЛГБТ присутствует. Выездные визы введите,а то ездют по миру смотрят там на всякое ЛГБТ и будет счастье в казарме строго режима
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680
BHU1004 2 часа назад
Куда вы лезете? Какие-то кодексы вспоминают.. Сначала Кноституцию научитесь соблюдать.
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428
Пинкман 2 часа назад
Обычно кто ратует за такие проверки,тот сам таковым и является.
Хватит отвлекать внимание на геев и лесбо,в стране и без них полная жопа.
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10k
harlamov 2 часа назад
Гомоконвеер у нас в Думе)
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Всё половое влечение и "любовь" есть ничто иное, как действие группы гомонов, феромонов и прочих серотонинов. И если у мужика х"й не стоит на других мужиков- хоть весь изпропагандируйся- х"й чего выйдет из вашей затеи. Да, смотреть неприятно, так и не смотри, канал-то платный.
Фильку киркоряна и прочих п"доров с экранов ЦТ убрать не хочет?
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22k
Андрей 2 часа назад
Правильно, пора эту гомосятину под шконку загнать, оборзели уже!
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1k
Антон Штопаный 2 часа назад
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26
Raingold Fischer 2 часа назад
Так бл@дь не смотри, тем более это платный канал.
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