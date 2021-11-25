«Оштрафовать западный гомоконвейер!» МВД проверит Netflix на пропаганду ЛГБТ

Ольга Баранец, «Уполномоченная по защите семьи», предложила проверить стриминговый сервис на предмет пропаганды ЛГБТ среди неокрепших умов. Активистку не на шутку встревожили сериалы с ЛГБТ-тематикой и персонажами. Такие как: «Элита», «Сексуальное просвещение», «Что/если», «Молодые монархи» и прочий контент.

«Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - указала Баранец в своем обращении.