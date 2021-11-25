«Оштрафовать западный гомоконвейер!» МВД проверит Netflix на пропаганду ЛГБТ

Об этом рассказала уполномоченная по защите семьи.
Ольга Баранец, «Уполномоченная по защите семьи», предложила проверить стриминговый сервис на предмет пропаганды ЛГБТ среди неокрепших умов. Активистку не на шутку встревожили сериалы с ЛГБТ-тематикой и персонажами. Такие как: «Элита», «Сексуальное просвещение», «Что/если», «Молодые монархи» и прочий контент.
«Полагаю, что в действиях сервиса Netflix, выразившихся в демонстрации для несовершеннолетних фильмов и сериалов, главными героями в которых являются представители ЛГБТ-сообщества, содержатся признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях», - указала Баранец в своем обращении.
И добавила:
«Цель тут не просто оштрафовать западный гомоконвейер, но наложить вето на его деятельность в нашей стране».
В МВД обращение приняли и обещали проверить его в 30-дневный срок.
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Власти гомосятину запрещают?
Надо отвести мысли с нашей параши куда нибудь на "вражеский" запад.
Да не, брез какой-то. Нетфликс - вот корень всего зла! Нитрожьдитей.
Ну и папуасско-хохловое "отказывайтесь от всего западного" тоже интересно.
Фильку киркоряна и прочих п"доров с экранов ЦТ убрать не хочет?
Да нихрена не работает!!! Если я ем мясо, то я никогда не стану веганом! Если меня влечет к женщинам, то я никогда не стану пид@ром!
А вот в наклонностях человека, который говорит, что это работает, я бы засомневался...
Впрочем дебилом ты стал, смотрю, просто по убеждениям.