В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище

Очевидцы рассказывают, что гостей из южных республик не только жестоко избили, но и сожгли им автомобиль.
В городе Куйбышев (Новосибирская область) в ночном клубе со странным названием "Вдали от жён" две группы мужчин устроили массовую потасовку в стиле Дикого Запада - с летающими стульями, бутылками, поломанными костями и пожаром. Разве что револьверов не было.
В драке, казалось участвовал весь танцпол; и как рассказали очевидцы, в побоище участвовали местные жители и лица неопределённой национальности.
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По рассказам свидетелей, конфликт произошёл между двумя мужчинами, не поделившими танцплощадку. После непродолжительного диалога "гость" напал на русского парня, за него заступился друг и произошла небольшая потасовка. И казалось на этом всё закончилось. Однако вскоре, когда жители южных республик уже мирно танцевали в своём кругу, в клуб ворвались друзья пострадавшего и без разговоров начали избивать приезжих. Те попытались отбиваться бутылками со стойки и барными стульями, но вскоре сами были биты этими же предметами. Сообщается, что один из них сейчас отдыхает в больнице.
Остальным удалось убежать из клуба. Убегали налегке, не взяли даже курток и не успели сесть в свой BMW. Который спустя несколько часов "случайно" сгорел.
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Инцидент произошел поздно ночью 28 ноября. Через 7 минут после начала драки в клуб приехали росгвардейцы. Однако о задержанных не сообщается.
Видео инцидента целиком:
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По факту поджога автомобиля полицейские завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»).
Неизвестным поджигателям грозит до 5 лет лишения свободы.
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Ну а тем кто теперь "без упоминания национальности" - Будьте как дома, но не забывайте что в гостях...
P.S. знаком лично с двумя беженцами неграми, они пашут как волы на стройке и ведут себя тише воды ниже травы. На том же объекте работает парочка лиц неопределенной национальности которые чуть ли не через день отмечаются то дракой то воровством то пьянкой.