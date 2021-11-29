В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище

В городе Куйбышев (Новосибирская область) в ночном клубе со странным названием "Вдали от жён" две группы мужчин устроили массовую потасовку в стиле Дикого Запада - с летающими стульями, бутылками, поломанными костями и пожаром. Разве что револьверов не было.





В драке, казалось участвовал весь танцпол; и как рассказали очевидцы, в побоище участвовали местные жители и лица неопределённой национальности.