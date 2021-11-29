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В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище

В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище (3 фото + 3 видео)

Автор:
29 ноября 2021 17:44
Сообщество : Криминал
Метки: Куйбышев   Поджог   видео   драка   клуб   полиция   
2879
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Очевидцы рассказывают, что гостей из южных республик не только жестоко избили, но и сожгли им автомобиль.

В городе Куйбышев (Новосибирская область) в ночном клубе со странным названием "Вдали от жён" две группы мужчин устроили массовую потасовку в стиле Дикого Запада - с летающими стульями, бутылками, поломанными костями и пожаром. Разве что револьверов не было.


В драке, казалось участвовал весь танцпол; и как рассказали очевидцы, в побоище участвовали местные жители и лица неопределённой национальности.

По рассказам свидетелей, конфликт произошёл между двумя мужчинами, не поделившими танцплощадку. После непродолжительного диалога "гость" напал на русского парня, за него заступился друг и произошла небольшая потасовка. И казалось на этом всё закончилось. Однако вскоре, когда жители южных республик уже мирно танцевали в своём кругу, в клуб ворвались друзья пострадавшего и без разговоров начали избивать приезжих. Те попытались отбиваться бутылками со стойки и барными стульями, но вскоре сами были биты этими же предметами. Сообщается, что один из них сейчас отдыхает в больнице.


Остальным удалось убежать из клуба. Убегали налегке, не взяли даже курток и не успели сесть в свой BMW. Который спустя несколько часов "случайно" сгорел.

Инцидент произошел поздно ночью 28 ноября. Через 7 минут после начала драки в клуб приехали росгвардейцы. Однако о задержанных не сообщается.

По факту поджога автомобиля полицейские завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК («Умышленное повреждение или уничтожение имущества»).

Неизвестным поджигателям грозит до 5 лет лишения свободы.

Источник:

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Метки: Куйбышев   Поджог   видео   драка   клуб   полиция   
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5k
Pashuta Час назад
Ну что, сибирские ребята сопли жевать не стали в таком случае...
Ну а тем кто теперь "без упоминания национальности" - Будьте как дома, но не забывайте что в гостях...
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4k
rutt Минуту назад
Ну Сибирь вот она твоя Сила!
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2k
Natural Selection 11 минут назад
меня последнее время новости начали прям радовать, это просто фруттис какой то
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37
sir.dawidow2018 12 минут назад
Ну хоть сибирики не подвели! Молодцы!
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−72
Михаил Петров 15 минут назад
Москвичей нигде не любят
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618
Демьян 15 минут назад
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16k
ЦСКА 17 минут назад
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8k
Rus77 17 минут назад
Красавцы!!! Народ начал просыпаться!
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
А если бы тоже самое и зеркально? Видно говорили,снова черножопые толпой?
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14k
vikklu Полчаса назад
Ну почему качество съёмки на порядок хуже, чем у моей камеры заднего вида на машине?
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−32
Стас Станиславский Полчаса назад
Уверен, спецпровокации по нац признаку. Как у амеров. Ждём в скором времени серию терактов. Ну и как итог, могучий през в роли спасителя! ))) Вот и новый срок и очередная победа.
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−37
User_1843265 Полчаса назад
Дружба расиян с кавказерами крепнет день ото дня ! Первые цветочки , достали всю рашку !
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9
Anakhet Alex 38 минут назад
Часто читаю на фишках, что ситуацию с неопределенной национальностью сравнивают с американскими неграми. Так вот!!! нашли что сравнивать, негры были рабами всю свою жизнь и тут им это надоело, пошли устраивать движняки. А вот кем были всю жизнь эти лица без национальности?!?!?!?! Террористами маджахедами? У них до входа в состав россии было за почет отрезать русскому яйца и скормить ему же без соли. Посему если к неграм и есть какая толерантность то к этим мразям кроме ненависти и презрения абсолютно никто ничего не чувствует.
P.S. знаком лично с двумя беженцами неграми, они пашут как волы на стройке и ведут себя тише воды ниже травы. На том же объекте работает парочка лиц неопределенной национальности которые чуть ли не через день отмечаются то дракой то воровством то пьянкой.
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2k
Андрей Евтушенков 46 минут назад
БРАВО СИБИРЬ! Я ЗНАЛ ЧТО ТАМ МУЖИКИ ЖИВУТ С ЯЙЦАМИ!!!!
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1k
Ясный Пень 47 минут назад
Вмешательство владельца транспортного средства в оригинальное оборудование автомобиля вызвало самовозгорание . И незачем на "неустановленных поджигателей" валить , дабы страховку выжать .
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16k
Пумба 48 минут назад
В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоищеПосмотреть
В ночном клубе Куйбышева местные жители и приезжие устроили массовое побоище
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141
ManA108 55 минут назад
Жизнь чёрных не важны.
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6k
Сергей 56 минут назад
"По факту поджога автомобиля полицейские завели уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК («Умышленное повреждение или уничтожение имущества" Ну какое же это повреждение и уничтожение. Это начало новой традиции, назовём её "хачниница", это как проводы масленицы. Только вместо зимы, провожает оборщевших "гостей" с солнечного Кавказа да и с Средний Азии. Ну и что бы уж наверняка, сжегать не чучело, а ну скажем автомобиль.
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13k
Владислав Грецов 56 минут назад
гражданам неопределенной национальности стоило бы научиться прилично вести себя в гостях....особенно если в гости не приглашали...
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9
Anakhet Alex Час назад
Неужели начинают нервы сдавать у Россиян. Ничего еще десяток таких случаев и это будет по всей стране, может тогда горцы поймут что им не все дозволено
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3k
Viejo Borracho Dikobraz Час назад
Как пить дать "коренные" москвичи в Куйбышева наведались
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