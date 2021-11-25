Слепой мотоциклист обрел водительские права благодаря дружбе

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В Австралии мужчина, незрячий от рождения, официально получил права на управление мотоциклом. Причем, внедорожным.
Помните фразу из советского фильма о Золушке? «Дружба помогает нам делать настоящие чудеса». Именно такая история случилась с жителем Австралии Чассом Моллер-Нильсоном. От незрячий с рождения. Но всегда мечтал оседлать мотоцикл. Это кажется невероятным, но у Часса всё получилось! Он стал обладателем заветных водительских прав на управление внедорожным мотоциклом. О чем и поведало издание ABC News.
Фантастика, скажете вы? Или очередной фейк? Нет! Идея была воплощена в жизнь с помощью настоящего друга. Он стал своеобразным «навигатором» для настойчивого австралийца. Приятели разработали алгоритм сигналов, которые передает друг, следующий параллельным курсом рядом с незрячим мотоциклистом.
Фантастика, скажете вы? Или очередной фейк? Нет! Идея была воплощена в жизнь с помощью настоящего друга. Он стал своеобразным «навигатором» для настойчивого австралийца. Приятели разработали алгоритм сигналов, которые передает друг, следующий параллельным курсом рядом с незрячим мотоциклистом.
Понятно, что «на словах» подсказывать маршрут нереально. Голос заглушит рёв моторов. Да и шлемы тоже мешают. Поэтому команды второму участнику тандема передавались через микрофоны и наушники, встроенные в шлемы.
Скорость, момент торможения слепой гонщик выбирает сам. Товарищ под него подстраивается. Сейчас они репетируют, отрабатывают навыки наклонов и поворотов, постепенно усложняя задачи. Тренировки проводят на грунтовом велосипедном треке в мотопарке Квинсленда.
32-летний уникум готов всем открыть секрет своего успеха. Он призывает не бояться трудностей. И держаться подальше от тех, кто внушает вам упаднические мысли. Их просто не слушайте, верьте в себя. И всё получится!
Скорость, момент торможения слепой гонщик выбирает сам. Товарищ под него подстраивается. Сейчас они репетируют, отрабатывают навыки наклонов и поворотов, постепенно усложняя задачи. Тренировки проводят на грунтовом велосипедном треке в мотопарке Квинсленда.
32-летний уникум готов всем открыть секрет своего успеха. Он призывает не бояться трудностей. И держаться подальше от тех, кто внушает вам упаднические мысли. Их просто не слушайте, верьте в себя. И всё получится!
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Я еще тогда подумал, что несправедливо как-то ПДД разработаны. Трудно что ли что-то другое придумать вместо красный и зелёный?
Нет, не фак. Это же Австралия, и ездить он будет по бездорожью. Ну, собьет парочку кенгуру и задавит сотню кроликов. Это не страшно. Главное - верить в себя. Наверное, следующим шагом чувака будет получить лицензию пилота.