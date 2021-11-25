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Слепой мотоциклист обрел водительские права благодаря дружбе

Слепой мотоциклист обрел водительские права благодаря дружбе (2 фото)

Автор:
25 ноября 2021 20:21
Сообщество : Истории
Метки: Австралия   Мечта   внедорожник   гонщик   дружба   мотоциклист   слепой   трек   
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В Австралии мужчина, незрячий от рождения, официально получил права на управление мотоциклом. Причем, внедорожным.
Помните фразу из советского фильма о Золушке? «Дружба помогает нам делать настоящие чудеса». Именно такая история случилась с жителем Австралии Чассом Моллер-Нильсоном. От незрячий с рождения. Но всегда мечтал оседлать мотоцикл. Это кажется невероятным, но у Часса всё получилось! Он стал обладателем заветных водительских прав на управление внедорожным мотоциклом. О чем и поведало издание ABC News.

Фантастика, скажете вы? Или очередной фейк? Нет! Идея была воплощена в жизнь с помощью настоящего друга. Он стал своеобразным «навигатором» для настойчивого австралийца. Приятели разработали алгоритм сигналов, которые передает друг, следующий параллельным курсом рядом с незрячим мотоциклистом.
Понятно, что «на словах» подсказывать маршрут нереально. Голос заглушит рёв моторов. Да и шлемы тоже мешают. Поэтому команды второму участнику тандема передавались через микрофоны и наушники, встроенные в шлемы.

Скорость, момент торможения слепой гонщик выбирает сам. Товарищ под него подстраивается. Сейчас они репетируют, отрабатывают навыки наклонов и поворотов, постепенно усложняя задачи. Тренировки проводят на грунтовом велосипедном треке в мотопарке Квинсленда.
32-летний уникум готов всем открыть секрет своего успеха. Он призывает не бояться трудностей. И держаться подальше от тех, кто внушает вам упаднические мысли. Их просто не слушайте, верьте в себя. И всё получится!

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Метки: Австралия   Мечта   внедорожник   гонщик   дружба   мотоциклист   слепой   трек   
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15  комментариев
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10k
myymoo 4 часа назад
Да унас судя по поведению на дороге каждый второй водила незрячий от рождения.
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2k
Vic Twin 36 минут назад
У меня в школе друг был. Дальтоник. К выпуску получил права, купил Яву. Не знаю, как ему удалось права в совке тогда получить. Наверно дали на лапу, он не говорил. Я его тогда спрашивал, а как тебе самому-то ездить не страшно? В аварию попасть? Так он ответил, старик, ты чего? Я же не слепой, видно же где лампа на светофоре горит, сверху или снизу.
Я еще тогда подумал, что несправедливо как-то ПДД разработаны. Трудно что ли что-то другое придумать вместо красный и зелёный?
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301
Гиви 45 минут назад
В Автралии законы физики наоборот же работают.
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3k
Aristarx Час назад
А как же он в Австаралии на мотицикле-то усидит кверх ногами?
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468
Снежный Барс 2 часа назад
Черданцев бы сказал: "опасно"
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29k
a.fey 2 часа назад
Судя по фотографии, слепому австралийцу каким-то образом удалось раздобыть наши права.
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481
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
главное, чтобы этот слепошарый теперь никого не сбил.
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Слепой мотоциклист получил права. Фак или не фак?
Нет, не фак. Это же Австралия, и ездить он будет по бездорожью. Ну, собьет парочку кенгуру и задавит сотню кроликов. Это не страшно. Главное - верить в себя. Наверное, следующим шагом чувака будет получить лицензию пилота.
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1k
Росомаха 3 часа назад
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11k
Valiko 3 часа назад
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21k
Андрей Иванов 3 часа назад
Логично. Он же дороги не видит, а так может ехать везде
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