Слепой мотоциклист обрел водительские права благодаря дружбе

Понятно, что «на словах» подсказывать маршрут нереально. Голос заглушит рёв моторов. Да и шлемы тоже мешают. Поэтому команды второму участнику тандема передавались через микрофоны и наушники, встроенные в шлемы.



Скорость, момент торможения слепой гонщик выбирает сам. Товарищ под него подстраивается. Сейчас они репетируют, отрабатывают навыки наклонов и поворотов, постепенно усложняя задачи. Тренировки проводят на грунтовом велосипедном треке в мотопарке Квинсленда.

32-летний уникум готов всем открыть секрет своего успеха. Он призывает не бояться трудностей. И держаться подальше от тех, кто внушает вам упаднические мысли. Их просто не слушайте, верьте в себя. И всё получится!