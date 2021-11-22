В США активист BLM протаранил на внедорожнике рождественскую процессию

FISHKINET
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени Это были лихие 90-е: нетипичные фотографии того неоднозначного времени Фотографии красоток из 90-х Фотографии красоток из 90-х "Спасибо, но я лежу в ковидном госпитале": заболевшая коронавирусом сибирячка выиграла приз среди вакцинированных "Спасибо, но я лежу в ковидном госпитале": заболевшая... Неожиданное окончание процесса кормления рыбы Неожиданное окончание процесса кормления рыбы На съемках легендарной "Кавказской пленницы" На съемках легендарной "Кавказской пленницы" Доска победила водителя погрузчика Доска победила водителя погрузчика Худшие из худших: пассажиры и попутчики в транспорте Худшие из худших: пассажиры и попутчики в транспорте Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Средневековый замок - крепость на дне Каспийского моря Средневековый замок - крепость на дне Каспийского моря 19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное 19 питомцев, которые принесли что-то крайне неожиданное Дорогой, зачем ты побрил моё мыло? Дорогой, зачем ты побрил моё мыло? В Екатеринбурге быстрый водитель BMW влетел в столб В Екатеринбурге быстрый водитель BMW влетел в столб В Красноярске автоинспектор дубинкой разбил окно на "Жигулях" горе-дрифтера В Красноярске автоинспектор дубинкой разбил окно на "Жигулях"... Смешные и познавательные картинки Смешные и познавательные картинки Заходи...улыбнись. Понедельник всё-таки Заходи...улыбнись. Понедельник всё-таки Чечня внесла в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности преступников в СМИ Чечня внесла в Госдуму законопроект о запрете упоминания... Не скучай, мы уже идем! Не скучай, мы уже идем! В стиле Майкла Джексона: привязанный кот идет по своим делам В стиле Майкла Джексона: привязанный кот идет по своим делам
Главная > Авто 
В США активист BLM протаранил на внедорожнике рождественскую процессию

В США активист BLM протаранил на внедорожнике рождественскую процессию (3 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 19:42
Метки: blm   авария   дтп   
1231
3
1
В городе Уокешо (Висконсин, США) темнокожий мужчина на внедорожнике на огромной скорости въехал в толпу людей во время рождественского парада. Автомобиль сбивал людей и мчался через праздничную колонну.
Рождественский парад, который проходил в Уокешо (штат Висконсин), омрачился ужасной трагедией. Неоднократно судимый BLM-активист, 39-летний Даррелл Брукс въехал в людей на своей машине. Несколько дней назад мужчину выпустили под залог в тысячу долларов. Ему вменялось в вину домашнее насилие, нанесение побоев, беспорядочное поведение, создание угрозы безопасности, нарушение условий выхода под залог и сексуальное насилие.
В результате происшествия по меньшей мере пять человек скончались, а 40 оказались ранены. Предположительно, этот целенаправленный наезд на людей являлся местью за оправдательный приговор Кайла Риттенхауса, который убил двух мародеров из движения BLM, сообщает Fox6.
Один из полицейских открыл огонь по машине, но Бруксу удалось скрыться. Однако вскоре его задержали. Как пишут в некоторых СМИ, мужчина является ярым приверженцем идеи превосходства темной расы над белой. В результате его действий 13 человек оказались на больнице: трое из них – в критическом состоянии, четверо получили тяжелые травмы, а остальным повезло отделаться царапинами и ушибами.

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: blm   авария   дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
41
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
41  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
25k
Батончик с маком 4 часа назад
Только Ку-клукс-клан может навести порядок.
Лишь когда все столбы и деревья будут украшены гирляндами из афрочерножопых, бледнолицые перестанут лизать галоши обезьянам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Sergei Ogarkov 8 минут назад
"на больнице...", ну емае
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
34k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
Жаль, ох жаль, что этих ребят разогнали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
193
Кто-то Там 51 минуту назад
Хм.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Кот Баюн Час назад
а где были менты? где оцепление? почему проезд по этой улице фактически свободен?
ну а в целом конечно заставляет задуматься, не пора ли вернуть старый добрый Куклус-клан
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Neo 2 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Alex Djeff 2 часа назад
Пора называть вещи своими именами - это негр-террорист, и Америка столкнулась с чёрным террором.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Vic Twin 2 часа назад
Судя по всему надо запретить красные внедорожники! Ну а что, с оружием же у демократов прокатывает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
614
svarog19692007 2 часа назад
За что Америкосы боролись , на то и насадились ! Толерастия , (терпимость по простому) , никогда до добра не доводила !
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Frank Borman 2 часа назад
Ну, вот и разгорается потихоньку гражданская война в Америке. Черные против белых, демократы против республиканцев, геи, лесби и трансгендеры против нормальных. А почему бы России не помочь американским борцам за свободу? Поджечь немного, чтобы гражданская война полыхнула синим пламенем. Америка всеми силами пытается разжечь цветную революцию в России с Анальным, то же самое в Белоруссии с Тихановской, подталкивает бандеровцев на Украине к войне с Россией, поддерживает террористов в Сирии и еще много где гадит России. Вот есть повод поквитаться.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Аркадий 2 часа назад
Сидел, вышел под залог за 1000 у.е., и на таком джипе ездит, капец!!!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей 3 часа назад
За каждого убитого белого-10 чёрных.И "статус-кво" будет восстановлен.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
info-kozirev 3 часа назад
Так это,вспомните свое недавнее прошлое,негра линчевать прям на месте (тем более,что вина очевидна и пойман с поличным) и желающих повторять подобные подвиги будет куда как меньше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
248
Шпут 3 часа назад
Скоро: BLM - запрещённая в РФ террористическая организация
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
vikklu 3 часа назад
Надеюсь, эту обезьяну таки вздёрнут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Enotko Ytko 3 часа назад
до рождества еще больше месяца, что за парад?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
41
Golos 3 часа назад
Чем быстрее все перебьют всех-тем мир станет чище.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
winergy2012 4 часа назад
Ну чо,пусть пиндосня готовит ещё один золотой гроб.Думаю долго не проживёт после такого.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Echo 4 часа назад
негр есть негр, и у них уже есть пиндосия
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
55k
Dominus 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
RomaXz 5 часов назад
Так то в новостях ничего не говорят про BLM
И выглядит преступник так
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 11)
Показать ещё 1 комментарий
Показать ещё
Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото) Женщины Максима Галкина: с кем его связывали до романа с Пугачёвой (5 фото) "Никакой пробки!": опубликованное видео пролило свет на ДТП с участием Собчак "Никакой пробки!": опубликованное видео пролило свет на ДТП с участием Собчак "Человек горит, а они снимают": в соцсетях осудили очевидцев страшного ДТП в Бурятии "Человек горит, а они снимают": в соцсетях осудили очевидцев страшного ДТП в Бурятии Выпил и сел за руль — в тюрьму Выпил и сел за руль — в тюрьму "Меня решили назначить на роль нового Ефремова": Собчак - критикующим ее за побег с места аварии "Меня решили назначить на роль нового Ефремова": Собчак - критикующим ее за побег с места аварии В Пушкино трое брюнетов-торопыг на "девятке" не захотели стоять в пробке и двинулись по встречке В Пушкино трое брюнетов-торопыг на "девятке" не захотели стоять в пробке и двинулись по встречке
Eugen

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

30635



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное
"Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина
5
75
"Я буду долго гнать велосипед": печальная предыстория хита Александра Барыкина
20+ необычных фотографий, которые удивят и озадачат
3
32
20+ необычных фотографий, которые удивят и озадачат
Набирающие популярность
Бег: советы для начинающих
2
12
Бег: советы для начинающих
Ученые рассказали о целебных свойствах музыки для мозга
0
2
Ученые рассказали о целебных свойствах музыки для мозга
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает
Помощь дело добровольное, а добровольцев у нас хватает
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Переиграли и уничтожили
0
0

Лучшие демотиваторы
А ещё они называли тебя дранной шкурой
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#картинки#люди#приколы#кино#подборка#смешные#сатира#Россия
#интересно#история#факты#ватермарк#Ynews#СССР#новости#комментарии#прикольные#фильм
#фото#животные#интересное#дтп#Разное#фотографии#сарказм#позитив#познавательно#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться