В США активист BLM протаранил на внедорожнике рождественскую процессию

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В городе Уокешо (Висконсин, США) темнокожий мужчина на внедорожнике на огромной скорости въехал в толпу людей во время рождественского парада. Автомобиль сбивал людей и мчался через праздничную колонну.
Рождественский парад, который проходил в Уокешо (штат Висконсин), омрачился ужасной трагедией. Неоднократно судимый BLM-активист, 39-летний Даррелл Брукс въехал в людей на своей машине. Несколько дней назад мужчину выпустили под залог в тысячу долларов. Ему вменялось в вину домашнее насилие, нанесение побоев, беспорядочное поведение, создание угрозы безопасности, нарушение условий выхода под залог и сексуальное насилие.
В результате происшествия по меньшей мере пять человек скончались, а 40 оказались ранены. Предположительно, этот целенаправленный наезд на людей являлся местью за оправдательный приговор Кайла Риттенхауса, который убил двух мародеров из движения BLM, сообщает Fox6.
Один из полицейских открыл огонь по машине, но Бруксу удалось скрыться. Однако вскоре его задержали. Как пишут в некоторых СМИ, мужчина является ярым приверженцем идеи превосходства темной расы над белой. В результате его действий 13 человек оказались на больнице: трое из них – в критическом состоянии, четверо получили тяжелые травмы, а остальным повезло отделаться царапинами и ушибами.
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Лишь когда все столбы и деревья будут украшены гирляндами из афрочерножопых, бледнолицые перестанут лизать галоши обезьянам.
ну а в целом конечно заставляет задуматься, не пора ли вернуть старый добрый Куклус-клан
И выглядит преступник так
Хохляцкие то пойдут?
https://t.me/glavredinfo/20062https://t.me/glavredinfo/20062
Ну английский то ты вряд ли понимаешь..
Английские или американские. Буду ждать :)
Ах да, в их пропаганде нет этого видео..