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В Минске «учитель» на BMW спровоцировал аварию и спокойно уехал

В Минске «учитель» на BMW спровоцировал аварию и спокойно уехал (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 ноября 2021 12:30
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
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На проспекте Независимости, в районе пересечения с МКАД, водитель Renault Scenic вылетел на встречную полосу, избегая столкновения с «учителем» на BMW X6.

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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   учитель на дороге   
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9  комментариев
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9k
Александр 2 часа назад
В BMW пора подушки безопасности картечью заряжать...
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22k
Михаил Сметанкин 9 минут назад
Пардон конечно, но маневр водителя Рено мне не понятен абсолютно.
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29k
Aleks 9 минут назад
За езду без номеров должна быть конфискация ТС...
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17k
Serg2001 44 минуты назад
Даешь каждому "учителю" пожизненное лишение прав! И на учет в психоневрологический диспансер. Только явный неадекват такой хней будет на дороге заниматься.
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461
Павел Сергиевский 54 минуты назад
Нельзя уворачиваться, сколько раз уже говорили... Только торможение.
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23k
Павел Плеханов Час назад
Строго говоря да, Рено виноват, ибо "не справился и допустил...". Касания то не было.
а БМВ... они регулярно находят свои столбы, чего и этому желаю.
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8k
krivsan Час назад
и вот что сказать??,пускай он в..ться на этой "бэхе" в ближайший столб,дебил,найдут..если не окажется как в фильме "У кого нога? Этa нога у того, у кого надо нога."
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3k
satra 2 часа назад
Странные люди - пустая дорога, обогнал и поехал по своим делам.
Может там дедушка старенький или наоборот, девушка молодая неопытная. Что ж за сволочизм такой.
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А ещё они называли тебя дранной шкурой
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