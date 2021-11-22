В Минске «учитель» на BMW спровоцировал аварию и спокойно уехал

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На проспекте Независимости, в районе пересечения с МКАД, водитель Renault Scenic вылетел на встречную полосу, избегая столкновения с «учителем» на BMW X6.
На BMW отсутствовали номерные знаки. Теперь водителю Renault грозит виновность в ДТП.
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Метки: BMW аварии авто авто аварии видео дтп учитель на дороге
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а БМВ... они регулярно находят свои столбы, чего и этому желаю.
Может там дедушка старенький или наоборот, девушка молодая неопытная. Что ж за сволочизм такой.