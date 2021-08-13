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Авария дня. «ГАЗель» сломалась пополам

Авария дня. «ГАЗель» сломалась пополам (4 фото + 2 видео)

Автор:
13 августа 2021 13:30
Сообщество : Аварии
Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   на красный   
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На перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова в центре Харькова водитель автомобиля BMW проехал на красный сигнал светофора и протаранил «ГАЗель», за рулем которой находилась девушка.
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Метки: BMW   аварии   авто   авто аварии   видео   газель   дтп   на красный   
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10  комментариев
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10k
Мафусаил 2 часа назад
водила бмв сразу парню своему звонить.
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El Niño 16 минут назад
Вот же гон..он на БМВ: сперва в телефон, потом свою бабу достал, а на пострадавшую даже не взглянул! Гнида штопаная.
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746
олег 22 минуты назад
оторванная кабина спасла ей жизнь.
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1k
Илья 51 минуту назад
Девушка эффектно так волосы поправила, когда выползала из газели)
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66k
Опять зарплата. 2 часа назад
Xарьков - красивый город..
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5k
Борис Карабанов 2 часа назад
- Банзай! - прокричал БМВэшник на древнеукраинском и протаранил вражеско-агрессорскую технику.
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11k
Енот Полиграфович 2 часа назад
Больше удивлен что за рулем "Газели" девушка(как с какой то параллельной вселенной), то что на БМВ в основном неадекваты гоняют -не удивляет. У нас то и тех и тех бояться надо))).
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Johnny

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