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На перекрестке проспекта Науки и улицы Ляпунова в центре Харькова водитель автомобиля BMW проехал на красный сигнал светофора и протаранил «ГАЗель», за рулем которой находилась девушка.
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«На 4-5 секунде проезжала светофор и получила удар слева», - отметила женщина-водитель "ГАЗели".
Водитель автомобиля BMW комментировать ДТП отказался.
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Метки: BMW аварии авто авто аварии видео газель дтп на красный
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