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На трассе «Москва-Минск» в Сафоновском районе 64-летний водитель белого Chevrolet TrailBlazer решил проучить водителя лесовоза, который двигался в левом ряду, и устроил смертельное ДТП.
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Прокуратура взяла на контроль расследования дела о смертельном ДТП в Сафоновском районе.
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он ДОЛЖЕН ехать в правом ряду, и вообще по минимуму движух совершать.
а существо подрезавшее такой вот автопоезд, надо бы живьем сжечь на месте.
9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.
В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.
Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т - только для поворота налево или разворота. Выезд на левую полосу дорог с односторонним движением для остановки и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 Правил.
10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:
мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч;
междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах - не более 90 км/ч;
другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях - не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч;
грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, - не более 60 км/ч;
транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, - не более 60 км/ч;
Примечание. По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.1 , и 110 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.3 .
А 64-летний г а н д о н