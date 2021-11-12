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Авария дня. Дорожный "учитель" устроил смертельное ДТП

Авария дня. Дорожный "учитель" устроил смертельное ДТП (3 фото + 2 видео)

Автор:
12 ноября 2021 11:36
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   учитель на дороге   
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На трассе «Москва-Минск» в Сафоновском районе 64-летний водитель белого Chevrolet TrailBlazer решил проучить водителя лесовоза, который двигался в левом ряду, и устроил смертельное ДТП.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   учитель на дороге   
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10k
Lev Asriev 2 часа назад
64-летний водитель белого Chevrolet TrailBlazer-Убийца и тупой ублюдок, как и большинство "учителей" на дороге. Ясно же видно, что лесовоз собирается обогнать фуру и не перестраивается в правый ряд из-за этого. Где тут повод, чтобы "учить"?
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45
Могучий Возмутитель Минуту назад
днём фуры ездят справа, лишь изредка выезжая в левую, и то для обгона (в соответствии с ПДД)..однако с наступлением ночи, отчего-то, выбирают исключительно левый ряд (тот что специально для обгона, а не для движения), вынуждая и всех остальных нарушать пдд и совершать обгон справа..если ночью в соседнюю деревню едешь - встретишь таких парочку и забудешь тут же..а если не первые сутки в дороге, то такие "умники" волей не волей обращают на себя внимание и заставляют задуматься: а какого лысого я должен нарушать, ради удобства того, кому на меня плевать?
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801
Алексей 2 минуты назад
честно скажем, водитель лесовоза, с прицепом, настолько плотно груженый... думаю там и перегруз был.
он ДОЛЖЕН ехать в правом ряду, и вообще по минимуму движух совершать.

а существо подрезавшее такой вот автопоезд, надо бы живьем сжечь на месте.
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10k
Олегbl4 6 минут назад
Казалось бы, вот водитель "Шевроле" полный ублюдок, но, как я говорю, говорил и буду говорить, что в ДТП всегда виноваты две стороны:один не усмотрел, второй не досмотрел. Шел бы лесовоз по ПДД, то и не пришлось бы венки родне принимать.
9.4. Вне населенных пунктов, а также в населенных пунктах на дорогах, обозначенных знаком 5.1 или 5.3 или где разрешено движение со скоростью более 80 км/ч, водители транспортных средств должны вести их по возможности ближе к правому краю проезжей части. Запрещается занимать левые полосы движения при свободных правых.
В населенных пунктах с учетом требований настоящего пункта и пунктов 9.5, 16.1 и 24.2 Правил водители транспортных средств могут использовать наиболее удобную для них полосу движения. При интенсивном движении, когда все полосы движения заняты, менять полосу разрешается только для поворота налево или направо, разворота, остановки или объезда препятствия.

Однако на любых дорогах, имеющих для движения в данном направлении три полосы и более, занимать крайнюю левую полосу разрешается только при интенсивном движении, когда заняты другие полосы, а также для поворота налево или разворота, а грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 2,5 т - только для поворота налево или разворота. Выезд на левую полосу дорог с односторонним движением для остановки и стоянки осуществляется в соответствии с пунктом 12.1 Правил.

10.3. Вне населенных пунктов разрешается движение:
мотоциклам, легковым автомобилям и грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой не более 3,5 т на автомагистралях - со скоростью не более 110 км/ч, на остальных дорогах - не более 90 км/ч;

междугородним и маломестным автобусам на всех дорогах - не более 90 км/ч;

другим автобусам, легковым автомобилям при буксировке прицепа, грузовым автомобилям с разрешенной максимальной массой более 3,5 т на автомагистралях - не более 90 км/ч, на остальных дорогах - не более 70 км/ч;

грузовым автомобилям, перевозящим людей в кузове, - не более 60 км/ч;

транспортным средствам, осуществляющим организованные перевозки групп детей, - не более 60 км/ч;

Примечание. По решению собственников или владельцев автомобильных дорог может разрешаться повышение скорости на участках дорог для отдельных видов транспортных средств, если дорожные условия обеспечивают безопасное движение с большей скоростью. В этом случае величина разрешенной скорости не должна превышать значения 130 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.1 , и 110 км/ч на дорогах, обозначенных знаком 5.3 .
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227
Сергей Викторович 8 минут назад
ОТкуда у водителя лесовоза такие навыки - резко выруливать? Он забыл чем он управляет. Бортанул бы мудака на Шевроле и делов-то....
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14k
Booka1a 12 минут назад
зная, что тяжелый груз тащу, я бы на месте водителя лесовоза даже тормозить не стал, а тем более пытаться вырулить. протащил бы его по бортику метров двести и норм
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4k
Hemul_D 22 минуты назад
Вот так надо с учителями...

Ссылка www.youtube.com
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14k
Александр 58 минут назад
В чём прикол "учительства"? А если Я не стану "учиться", въеду тебе в "зад", (это ж будет ДТП "по моей вине"), выйду, и с помощью ПМ или ТТ "выучу" тебя другим правилам?
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23k
Ваня Час назад
вот же сучара водятел шеврика!!!
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39k
Олег Час назад
Бить нужно таких учителей без торможения. Подминать под бампер. И не жалко
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1k
Glassy Час назад
Я твой родственник! Какой же идиот....
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110
Ка-Пэкс Час назад
НЕ 64-летний водитель
А 64-летний г а н д о н
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91
Виктор Глущенко 2 часа назад
Посадить мудилу на кол , три разА - мудак заплакал .
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9k
quam mordet 2 часа назад
бить надо было шевроле, а не пытаться уйти от столкновения.
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962
Ян 2 часа назад
Вот жеж мудак какой
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