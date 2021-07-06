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В Днепре на Набережной Победы 30-летняя женщина за рулем Toyota Yaris совершала разворот и столкнулась со встречным BMW 7-серии, водитель которого ехал со значительным превышением. От удара немецкий седан отлетел в столб и загорелся.
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В ДТП погибла женщина-водитель из Toyota. Ее 30-летний супруг, который в момент аварии сидел на пассажирском сидении, находится в коме третьей степени. Его состояние оценивают как критическое.
В BMW находились 2 парня и 3 девушки, всех их доставили в больницу. Позже водитель BMW, выбил двери кабинета томографии, повредил мебель и сбежал из больницы.
Пассажирки BMW получили серьезные травмы. У 38-летней днепрянки диагностировали перелом шейного отдела позвоночника. 29-летняя женщина получила множественные переломы позвоночника и ребер. Ее 32-летняя сестра пребывает в состоянии средней тяжести. У женщины черепно-мозговая травма.
Пассажирки BMW получили серьезные травмы. У 38-летней днепрянки диагностировали перелом шейного отдела позвоночника. 29-летняя женщина получила множественные переломы позвоночника и ребер. Ее 32-летняя сестра пребывает в состоянии средней тяжести. У женщины черепно-мозговая травма.
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