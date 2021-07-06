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Авария дня. Гонщик на BMW столкнулся с Toyota

Авария дня. Гонщик на BMW столкнулся с Toyota (4 фото + 2 видео)

Автор:
06 июля 2021 11:02
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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В Днепре на Набережной Победы 30-летняя женщина за рулем Toyota Yaris совершала разворот и столкнулась со встречным BMW 7-серии, водитель которого ехал со значительным превышением. От удара немецкий седан отлетел в столб и загорелся.
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Метки: bmw   аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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6  комментариев
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Борис Карабанов 3 часа назад
Как же тут оценишь безопасное расстояние до встречного автомобиля, если он за секунду из точки превращается в таран? От пули трудно увернуться.
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Пумба 2 часа назад
Сука, и, как всегда, пидрила-гонщик остался самым целым! Лучше бы он повесился днем раньше!!!
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4k
Борис Карабанов 2 часа назад
Асфальт европейский благородный, весь в кракелюрах.
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11k
Михалыч 2 часа назад
Авария в реке Днепре. Что-то новое...
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