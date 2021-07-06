В BMW находились 2 парня и 3 девушки, всех их доставили в больницу. Позже водитель BMW, выбил двери кабинета томографии, повредил мебель и сбежал из больницы. Пассажирки BMW получили серьезные травмы. У 38-летней днепрянки диагностировали перелом шейного отдела позвоночника. 29-летняя женщина получила множественные переломы позвоночника и ребер. Ее 32-летняя сестра пребывает в состоянии средней тяжести. У женщины черепно-мозговая травма.

2021-07-06T11:02:21+03:00