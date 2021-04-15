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Гонщик на BMW попал в ДТП и остался без колеса

Гонщик на BMW попал в ДТП и остался без колеса (3 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 11:55
Сообщество : Аварии
Метки: bmw   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
1308
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На Дмитровском шоссе в Московской области водитель BMW X5 гнался за «Мерседесом», но внезапно эффектно закончил свою поездку, повредив при этом не только свой автомобиль.

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Метки: bmw   аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   лихач   
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20  комментариев
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8k
Михаил Час назад
Объясните мне зачем они сразу скручивают номера? Что это изменит?
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1.7M
Johnny Автор поста Михаил Час назад
Очевидцы могут выложить фото в Номерограм. И потом не получится продать "не бит, не крашен"
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65k
Пётровыч 11 минут назад
И вышел из БМВ чурка и сказал - Эээээ... мэна папа убёт
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485
Александр 24 минуты назад
Очень-очень-очень опаздывал.... Теперь успел!!!!
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−33
PaBLoS Полчаса назад
Тупое тело, жалко сам жив остался
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256
jojoh 38 минут назад
ПАХУЮ НА НЕГО!
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40k
Элек Мек 41 минуту назад
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4k
alex 43 минуты назад
опять какая-нибудь обезьяна
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7k
Tamdima 50 минут назад
Ну прям порадовал!
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24k
Григорий 58 минут назад
Вечно актуальная картинка
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11k
Eltiftel 2 часа назад
bmw головного мозга
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2k
Ухалус Посовиномус 2 часа назад
И уже номера свинтить успел, сучечка ссыкливая
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1k
Lovels Travel 2 часа назад
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464
Шурман 2 часа назад
Да не страшно через 14 дней на авито , первый хозяин не бит не крашен , все контроли проходил только в БМВ , судя по ремонту ему штук 12 ( евро) предстоит , хотя возможно и больше .
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464
Шурман 2 часа назад
Почему 14 , эти спецы у нас в БМВ умудрились восстановить всю электрику и провода и поставить новую навигацию и руль и баки назад за 14 дней . К слову страховка хер мне что вернула и суд встал на ее сторону , типа дорогая машина и не чего было ее не в гараже ставить . Я вот так и понял нахрена они джойстик коробки сняли .
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9k
myymoo 2 часа назад
Вот же тупорылый осло*б.
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Johnny

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