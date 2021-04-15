Гонщик на BMW попал в ДТП и остался без колеса

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На Дмитровском шоссе в Московской области водитель BMW X5 гнался за «Мерседесом», но внезапно эффектно закончил свою поездку, повредив при этом не только свой автомобиль.
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