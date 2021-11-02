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Новые штрафы заказывали? Замаячила перспектива отмены нештрафуемого порога скорости

Новые штрафы заказывали? Замаячила перспектива отмены нештрафуемого порога скорости (3 фото)

Автор:
02 ноября 2021 14:22
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   водители   нештрафуемый порог   превышение скорости   штрафы   
624
3

Московская городская Дума в очередной раз задумалась о мерах по снижению скорости на дорогах, которые попутно повлекут введение новых штрафных санкций для населения.

Речь идет о проекте поправок к федеральному КоАП, предлагающему не только снизить нештрафуемый скоростной порог с нынешних 20 до 5 км/ч., но и серьезно ужесточить наказание за превышение данного лимита - вплоть до административного ареста.

Инициатива принадлежит депутату от партии "Яблоко" в Мосгордуме Дарье Бесединой.

Депутат предлагает штрафовать водителей на 500 рублей за превышение скорости на 5-10 километров в час, на 1000 рублей — за превышение на 10-20 километров в час.

Если водитель превысил скорость на 20-40 километров в час и камеры видеонаблюдения или инспектор ДПС это зафиксировали, ему грозит штраф 2500 рублей. Обязательными работами до 35 часов или штрафом в 10 тысяч рублей накажут тех, кто превысил скорость на 40-60 километров в час.

Лишением прав и штрафом в 15-20 тысяч рублей, по мнению депутата, нужно наказывать автомобилистов, которые превысили скорость на 60-80 километров в час.


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Также Беседина предлагает исключить возможность уплаты подобных штрафов со скидкой.

В качестве аргумента, госпожа Беседина ссылается на опыт Дании, где в 2012 году были ужесточены штрафы (в том числе за превышение скорости) — и после этого резко сократилась аварийность.

Как выяснил «Коммерсантъ», проект «концептуально» поддержал столичный департамент транспорта, также похожая система наказания содержится в проекте нового КоАП Минюста.

Больше всего вопросов у Дептранса вызвал предлагаемый лимит скорости 5 км/ч, так как не понятно, как водитель должен его контролировать. В Департаменте предлагают увеличить его хотя бы до 10 км/ч.


В своем телеграмм-канале координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал очередной виток обсуждений об отмене нештрафуемого порога скорости так: "В нашей стране огромный бардак с организацией дорожного движения, на дорогах существует большое количество ловушек, в которые попадают водители. Благодаря защитному интервалу в 20 км/ч и скидке в 50% при своевременной оплате штрафа автомобилист не получат значительного финансового ущерба. При этом Россия уже стала стала мировым лидером по числу штрафов — в 2020 году камеры «наказывали» автомобилистов на 19,2% чаще, чем годом ранее. Очевидно, что постоянное увеличение числа штрафов является ярким индикатором растущего числа камер, расширения их функциональности и более ничего".

«Очередное предложение отменить защитный интервал 20+ не про безопасность, а про штрафы. Просто умножьте 145,5 млн штрафов на 3 и вы получите цену этого предложения. 200+ миллиардов рублей в год штрафов из карманов граждан России — цена предложения Мосгордумы, которую нам предлагают заплатить «во имя безопасности».

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Метки: Автомобиль   водители   нештрафуемый порог   превышение скорости   штрафы   
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125k
Аааа Полчаса назад
А чего еще ожидать от яблочных пи.да.ра.сов?
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17k
Serg2001 10 минут назад
Для начала научились бы наказывать и взыскивать с тех, кто на 100-150 км/ч превышает. А то как ни ДТП с такими гонщиками, у них оказываются сотни неоплаченных счетов за превышение.
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3k
Слава Андреев 11 минут назад
В общем. По всем сборам денег. Они опыт берут с ЕС. Но по качеству жизни, пенсиями , пособия и тд. Они как то не задумываются.
Зачем вообще этот лимит скорости 5 км ? Сделайте -5 км. И Бабло полетит ручьём. Нефть не нужна будет ))))))))
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1k
Руслан 12 минут назад
Бл@ть, как же они достали. Большинство серьезных ДТП с тяжелыми последствиями, совершается не потому, что водитель ехал 59, вместо 40 разрешенных. А из-за дятлов, которые любят просвистеть на красный, развернуться через двойную сплошную, выехать на встречку, в шашечки поиграть и полетать под 100+, не снижая скорость пролететь пешеходный переход. Вот с этими дятлами разберитесь для начала. И да, неотвратимость наказания. А то джигитам можно по встречке ху@рить, постреливая периодически из авто, мажорам без прав ездить (привет Багдасарян). А изменения, предлагаемые прошмандовкой из Яблока, ударит по карману обычных, адекватных водителей, коих большинство. Ну да, нас же больше, соответственно и бабок можно больше срубить. 200+ миллиардов на дороге не валяются.
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57k
Андрей 15 минут назад
Вопрос не в ужесточении наказания - вопрос в неотвратимости. Увеличение штрафов не поможет, сначала надо добиться чтобы текущие вовремя оплачивали и взимали их со всех. А то "суровость законов компенсируется необязательностью исполнения".
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153
Степан Злыгостев 19 минут назад
А почему по качеству жизни на Данию не ссылаются?
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494
Алексей 20 минут назад
Мм....дерзкие светофорные гонки 0-60. Ух погоняем :)
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2k
Комсомолец 21 минуту назад
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342
Sergio 22 минуты назад
никогда эти дармоеды не начнут работать для народа((( еще так красиво сделали, руками яблока))))))))))) ох, едросы)))
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8k
Алексей 23 минуты назад
"В качестве аргумента, госпожа Беседина ссылается на опыт Дании, где в 2012 году были ужесточены штрафы (в том числе за превышение скорости) и после этого резко сократилась аварийность." - а она не хочет опыт Дании взять по наказаниям депутатов и прочих чиновников
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1k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Все правильно! Если знак 60 то и скорость должна быть не более. К чему нужны эти двойные стандарты так сказать
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1k
Пихайло Полчаса назад
А почему на Данию сослалась, а не на Конго, например? Или Боливию?
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26
Vik Полчаса назад
Шило на мыло. Эти штрафы должны быть х5-х10, от текущей суммы.
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43
Михайло Потапыч Полчаса назад
Наше ГАИ так устроено, что можно годами парковать машины вторым рядом, поворачивать из правого ряда налево, пересекать стоп-линию на красный, гонять по обочинам и не испытывать никаких проблем. А можно один раз забыть включить днём габариты и попасть на штраф.
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7k
Фельдъегерь Полчаса назад
его нужно отменить, это вообще нонсенс - нештрафуемое нарушение, что это вообще? ты либо нарушил, либо нет
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10k
Karelian Полчаса назад
Всё правильно предлагают. Только вместо скидки в 50% на первые двадцать дней, нужно 50% надбавку за каждые 20 дней просрочки оплаты штрафа.
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4k
aleksei Полчаса назад
Правильно, во европе уже давно так, только штрафы там серьезнее, поэтому летуном там меньше
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1k
Eugene 37 минут назад
$100 за 76 км/ч в 70 км/ч зоне.
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10k
Majul 38 минут назад
Давно пора, т.к. многие считают эти самые +20 де-факто разрешенными.
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5k
Roman 42 минуты назад
"Больше всего вопросов у Дептранса вызвал предлагаемый лимит скорости 5 км/ч, так как не понятно, как водитель должен его контролировать."

Прямо за рулём есть кружочек с циферками по кругу. Называется спидометр. При виде знака с ограничением скорости надо найти соответствующий набор циферок в кружочке и следить, чтобы стрелочка была ниже полосочки у соответствующего набора циферок.
Надеюсь, я доступно для Дептранса объяснил?
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5k
Roman 44 минуты назад
А чё на картинке не нарисован знак "Жилая зона" и надпись "20+20" на нём?
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