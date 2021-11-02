Новые штрафы заказывали? Замаячила перспектива отмены нештрафуемого порога скорости

Московская городская Дума в очередной раз задумалась о мерах по снижению скорости на дорогах, которые попутно повлекут введение новых штрафных санкций для населения.
Речь идет о проекте поправок к федеральному КоАП, предлагающему не только снизить нештрафуемый скоростной порог с нынешних 20 до 5 км/ч., но и серьезно ужесточить наказание за превышение данного лимита - вплоть до административного ареста.
Инициатива принадлежит депутату от партии "Яблоко" в Мосгордуме Дарье Бесединой.
Депутат предлагает штрафовать водителей на 500 рублей за превышение скорости на 5-10 километров в час, на 1000 рублей — за превышение на 10-20 километров в час.
Если водитель превысил скорость на 20-40 километров в час и камеры видеонаблюдения или инспектор ДПС это зафиксировали, ему грозит штраф 2500 рублей. Обязательными работами до 35 часов или штрафом в 10 тысяч рублей накажут тех, кто превысил скорость на 40-60 километров в час.
Лишением прав и штрафом в 15-20 тысяч рублей, по мнению депутата, нужно наказывать автомобилистов, которые превысили скорость на 60-80 километров в час.
Также Беседина предлагает исключить возможность уплаты подобных штрафов со скидкой.
В качестве аргумента, госпожа Беседина ссылается на опыт Дании, где в 2012 году были ужесточены штрафы (в том числе за превышение скорости) — и после этого резко сократилась аварийность.
Как выяснил «Коммерсантъ», проект «концептуально» поддержал столичный департамент транспорта, также похожая система наказания содержится в проекте нового КоАП Минюста.
Больше всего вопросов у Дептранса вызвал предлагаемый лимит скорости 5 км/ч, так как не понятно, как водитель должен его контролировать. В Департаменте предлагают увеличить его хотя бы до 10 км/ч.
В своем телеграмм-канале координатор сообщества «Синие ведерки» Петр Шкуматов прокомментировал очередной виток обсуждений об отмене нештрафуемого порога скорости так: "В нашей стране огромный бардак с организацией дорожного движения, на дорогах существует большое количество ловушек, в которые попадают водители. Благодаря защитному интервалу в 20 км/ч и скидке в 50% при своевременной оплате штрафа автомобилист не получат значительного финансового ущерба. При этом Россия уже стала стала мировым лидером по числу штрафов — в 2020 году камеры «наказывали» автомобилистов на 19,2% чаще, чем годом ранее. Очевидно, что постоянное увеличение числа штрафов является ярким индикатором растущего числа камер, расширения их функциональности и более ничего".
«Очередное предложение отменить защитный интервал 20+ не про безопасность, а про штрафы. Просто умножьте 145,5 млн штрафов на 3 и вы получите цену этого предложения. 200+ миллиардов рублей в год штрафов из карманов граждан России — цена предложения Мосгордумы, которую нам предлагают заплатить «во имя безопасности».
Источник:
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Зачем вообще этот лимит скорости 5 км ? Сделайте -5 км. И Бабло полетит ручьём. Нефть не нужна будет ))))))))
Прямо за рулём есть кружочек с циферками по кругу. Называется спидометр. При виде знака с ограничением скорости надо найти соответствующий набор циферок в кружочке и следить, чтобы стрелочка была ниже полосочки у соответствующего набора циферок.
Надеюсь, я доступно для Дептранса объяснил?
Судя по написанному, весь твой опыт исключительно виртуальный
Купи хороший спидометр.
И второе, измерительные приборы уже давно достигли точности +-1 км/час и даже точнее :)
Так что ваши аргументы ни о чём!!!