Новые штрафы заказывали? Замаячила перспектива отмены нештрафуемого порога скорости

Речь идет о проекте поправок к федеральному КоАП, предлагающему не только снизить нештрафуемый скоростной порог с нынешних 20 до 5 км/ч., но и серьезно ужесточить наказание за превышение данного лимита - вплоть до административного ареста.

Инициатива принадлежит депутату от партии "Яблоко" в Мосгордуме Дарье Бесединой.

Депутат предлагает штрафовать водителей на 500 рублей за превышение скорости на 5-10 километров в час, на 1000 рублей — за превышение на 10-20 километров в час.

Если водитель превысил скорость на 20-40 километров в час и камеры видеонаблюдения или инспектор ДПС это зафиксировали, ему грозит штраф 2500 рублей. Обязательными работами до 35 часов или штрафом в 10 тысяч рублей накажут тех, кто превысил скорость на 40-60 километров в час.

Лишением прав и штрафом в 15-20 тысяч рублей, по мнению депутата, нужно наказывать автомобилистов, которые превысили скорость на 60-80 километров в час.