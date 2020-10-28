В Орловской области учительница оставила школу, чтобы стать дальнобойщиком

Наталья Должикова 30 лет проработала учителем, а потом решила исполнить мечту детства. Женщина кардинально изменила профессию и пересела за руль большегруза.
Жительница деревни Туровка Орловской области стала местной знаменитостью после того, как решила кардинально изменить свою жизнь. О карьере водителя Наталья мечтала с детства, однако, как это водится, выбрала более женскую профессию - стала учителем. В сельской школе Должикова проработала 30 лет. Однажды она поняла, что нужно что-то менять.
"Как-то я поймала себя на мысли — пора! Если не сейчас, то никогда! И буду в старости, сидя на лавочке, с тоской смотреть на молодёжь, терзая себя мыслями, что могла совершить, а побоялась, "— рассказывает она.
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Чтобы осуществить задуманное, Наталья отправилась в автошколу в городе Ливны. Возрастными учениками, желающими научиться вождению, уже никого не удивить, однако цель женщины стать водителем большегрузов все-таки изумила преподавателей. Тем не менее, Наталью зачислили группу для получения водительских прав категории Е - они дают возможно управлять крупногабаритным транспортом с прицепом. Удостоверения категорий B и С у неё уже были.
Нетрудно догадаться, что в группе она была единственной женщиной. Обучение прошло успешно, по окончанию автошколы Должикова начала подыскивать работу. В компании по перевозке грузов ее также ждало изумление начальства - женщин-дальнобойщиков там еще не видели. Первой машиной Натальи в этой компании стал КамАЗ грузоподъёмностью в 20 тонн и длиной (с учётом полуприцепа) в 13,5 метра. Своей "ласточке" женщина дала ласковое прозвище Ляля. На Ляле Должикова совершила первую свою поездку из Москвы в Санкт-Петербург. Конечно, ее она запомнила на всю жизнь. По дороге туда не все было гладко, зато обратный путь уже радовал.
Наталье уже удалось побывать в самых разных городах России. Кроме этого, она получила удостоверение водителя-международника и разрешение на перевозку опасных грузов. Женщине было интересно узнать, есть ли в России женщины, которые, так же как она, трудятся дальнобойщиками. Оказалось - есть.
Сейчас Наталья общается с 33 девчонками, которые водят большие машины и абсолютно довольна своей судьбой.
А тем, кто сомневается и боится перемен, советует: "Обуздайте свои страхи и двигайтесь вперёд! Не бойтесь того, что не получится. Бойтесь, что не попробуете повернуть свою реку жизни в другое русло!"
А тем, кто сомневается и боится перемен, советует: "Обуздайте свои страхи и двигайтесь вперёд! Не бойтесь того, что не получится. Бойтесь, что не попробуете повернуть свою реку жизни в другое русло!"
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