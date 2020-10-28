FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Истории из жизни 1572 поста • 693 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории из жизни 
В Орловской области учительница оставила школу, чтобы стать дальнобойщиком

В Орловской области учительница оставила школу, чтобы стать дальнобойщиком (6 фото)

Автор:
28 октября 2020 16:41
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Наталья Должикова   авто   водитель   интересно   мечта   профессия   следуй за мечтой   
641
6
Наталья Должикова 30 лет проработала учителем, а потом решила исполнить мечту детства. Женщина кардинально изменила профессию и пересела за руль большегруза.
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории из жизни"
Метки: Наталья Должикова   авто   водитель   интересно   мечта   профессия   следуй за мечтой   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
6
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
31k
Элек Мек Час назад
В Орловской области учительница оставила школу, чтобы стать дальнобойщиком
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
13k
Kvadro 9 минут назад
она ещё и репетиторством чуток подрабатывает, подбирает на трассах некоторых своих бывших учениц и напоминает им правила правописания и арифметику ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
Alexader Zhiriakov 14 минут назад
Профессия непростая. Молодец, что решилась и справляется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Росомаха 51 минуту назад
Кусать не на что было за учительскую подачку, вспомнила про права .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
tessio Час назад
Деньги хотя бы увидит...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Первые жалобы на iPhone 12 от нежных избалованных пользователей (3 фото) Первые жалобы на iPhone 12 от нежных избалованных пользователей (3 фото) 20 безбашенных водителей, которые готовы везти что угодно 20 безбашенных водителей, которые готовы везти что угодно 19 откровенных признаний от доставщиков еды 19 откровенных признаний от доставщиков еды Пьяный водитель попытался съесть свои права, а после и вовсе засунул их в трусы Пьяный водитель попытался съесть свои права, а после и вовсе засунул их в трусы Водитель потерял контроль над автомобилем и упал в колодец Водитель потерял контроль над автомобилем и упал в колодец Дети нарисовали профессии своей мечты, а дизайнеры показали, как они будут выглядеть в реальности Дети нарисовали профессии своей мечты, а дизайнеры показали, как они будут выглядеть в реальности
Result

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

590061



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой живности
2
27
Фонтан на земельном участке привлёк большое разнообразие всякой живности
С чего начинается везение на войне?
9
97
С чего начинается везение на войне?
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
2
51
Причины, в связи с которыми у пешехода при ДТП слетает обувь
Как на Западе раскрашивают фильмы. Было — стало
0
10
Как на Западе раскрашивают фильмы. Было — стало
Первые жалобы на iPhone 12 от нежных избалованных пользователей (3 фото)
Первые жалобы на iPhone 12 от нежных избалованных пользователей (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
19

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#прикол#авария#дтп#россия#позитив#подборка#автомир#звезды
#факты#интересно#интересное#в мире#автомобили#авто авария#СССР#полиция#прикольные#картинки
#юмор#животные#люди#сша#разное#знаменитости#москва#фотографии#gif#конфликт

На что жалуетесь?

Вернуться