В Орловской области учительница оставила школу, чтобы стать дальнобойщиком

Нетрудно догадаться, что в группе она была единственной женщиной. Обучение прошло успешно, по окончанию автошколы Должикова начала подыскивать работу. В компании по перевозке грузов ее также ждало изумление начальства - женщин-дальнобойщиков там еще не видели. Первой машиной Натальи в этой компании стал КамАЗ грузоподъёмностью в 20 тонн и длиной (с учётом полуприцепа) в 13,5 метра. Своей "ласточке" женщина дала ласковое прозвище Ляля. На Ляле Должикова совершила первую свою поездку из Москвы в Санкт-Петербург. Конечно, ее она запомнила на всю жизнь. По дороге туда не все было гладко, зато обратный путь уже радовал.