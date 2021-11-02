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Осторожно, водятлы за рулем!

Осторожно, водятлы за рулем! (29 фото)

Автор:
02 ноября 2021 09:06
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомобили   водители   водятлы   дай дорогу дураку   за рулем   и так бывает   ну вы даете!   
955
29
Идиоты за рулем - реальность, от которой никуда не деться. Иногда кажется, что они повсюду. Вот, например, отличная подборка настоящих водятлов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: авто   автомобили   водители   водятлы   дай дорогу дураку   за рулем   и так бывает   ну вы даете!   
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