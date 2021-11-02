Осторожно, водятлы за рулем!

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Идиоты за рулем - реальность, от которой никуда не деться. Иногда кажется, что они повсюду. Вот, например, отличная подборка настоящих водятлов.
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Туристы-лихачи решили погонять по пляжу на арендованном Mazeratti и теперь не знают, как его вытащить
"Снегопад был три дня назад. Оживленная улица, полная машин, почему-то оказалась самым лучшим местом, чтобы очистить лобовое стекло от его последствий"
"Ехать из Нового Орлеана в Джексонвилль на шестилетних лысых шинах было не лучшей моей идеей"
"Позади меня - необычное транспортное средство, которое направляется в "Макдоналдсе" к окошку для водителей
Краковский таксист не любит ремни безопасности и перекрывает датчик с помощью пассажирского ремня. А чем, интересно, пристегнется пассажир?
Перекрыть два места на стоянке каждый дурак сможет. Вы попробуйте перекрыть два места на заправке!
Полицейский выписывает штраф за парковку, заняв единственный свободный ряд, и водители, чтобы проехать, вынуждены объезжать его по встречке черз двойную сплошную. Неплохой способ увеличить штрафы вдвое!
"Каждый год весной находятся желающие проверить толщину льда. Потом все лето напоминают остальным, что этого делать не надо"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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