394
5
Если вы когда-нибудь крепко застревали в грязи или снегу, то, наверное, жалели о том, что передвигаетесь не на танке. Его гусеницы в такой ситуации очень бы пригодились!
Разумеется, у езды на танке по городу есть определенные недостатки - и эту проблему попыталась еще в 1926 году решить компания Wolseley-Vickers, представив свой автомобиль-трансформер "Wheel-Cum-Track".
Эта машина-танк была оборудована как гусеницами, так и обычными колесами. На ней можно было передвигаться и как на обычном автомобиле, и - с опущенными гусеницами - как на танке-вездеходе, через какие-то труднопроходимые завалы. Модель получила название Wolseley-Vickers, потому что была основана на обычном автомобиле Wolseley, а позже Vickers добавил гусеничную систему. При этом, мягко говоря, сочетание вышло не очень эстетичным.
×
Автомобиль был создан в 1926 году и информации о нем не так уж много. По всей вероятности, он предназначался для использования в армии - как штабной автомобиль повышенной проходимости. Записи из Британского Имперского военного музея указывают на то, что автомобиль прошел ряд испытаний, на которых его сравнивали с рядом других подобных автомобилей, в том числе с моделями от Citroën и различных британских производителей, а также Vickers.
Хотя изображения автомобиля в конфигурации кабриолета с открытым верхом недоступны в Британском императорском военном музее, в архиве имеются фотографии автомобиля в другой конфигурации - с бронированным верхом.
Бронированная версия машины выглядела больше танком, чем штабной машиной. Она могла двигаться со скоростью 24 км/ч на гусеничном ходу или 40 км/ч на колесном. Очевидно, что добавленная механическая сложность на самом деле не стоила всего 16 км/ч.
Бронированная версия машины выглядела больше танком, чем штабной машиной. Она могла двигаться со скоростью 24 км/ч на гусеничном ходу или 40 км/ч на колесном. Очевидно, что добавленная механическая сложность на самом деле не стоила всего 16 км/ч.
Судя по всему, потребность в такой машине удовлетворялась менее сложными способами, такими как использование полугусениц или более быстрых танков меньшего размера.
Тем не менее, автомобиль Wolseley-Vickers "Wheel-Cum-Track" - уникальное транспортное средство, и действительно, управление им было столь же крутым, сколь и сложным. Можно сказать, что это одна из интереснейших страниц истории автотранспорта.
Тем не менее, автомобиль Wolseley-Vickers "Wheel-Cum-Track" - уникальное транспортное средство, и действительно, управление им было столь же крутым, сколь и сложным. Можно сказать, что это одна из интереснейших страниц истории автотранспорта.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Buick Y-Job - первый в мире концепт-кар
- Самый странный автомобиль в мире
- «Здесь совсем другие правила разъезда, грязнуля», — конфликт в одном из дворов Петербурга
- Редкий Porsche 550 Spyder, который 35 лет прятали в контейнере
- 12-метровый "Студебекер Президент": самый большой в мире легковой автомобиль
Метки: Автомобиль авто история авто история автомобилестроения машина-трансформер необычный авто танк танки грязи не боятся
13
Понравилось13
Новости партнёров
Загрузка...