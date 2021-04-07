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История автомобиля-вездехода Wolseley-Vickers "Wheel-Cum-Track", 1926 год

История автомобиля-вездехода Wolseley-Vickers "Wheel-Cum-Track", 1926 год (5 фото)

Автор:
07 апреля 2021 15:29
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   авто   история авто   история автомобилестроения   машина-трансформер   необычный авто   танк   танки грязи не боятся   
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Если вы когда-нибудь крепко застревали в грязи или снегу, то, наверное, жалели о том, что передвигаетесь не на танке. Его гусеницы в такой ситуации очень бы пригодились!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Автомобиль   авто   история авто   история автомобилестроения   машина-трансформер   необычный авто   танк   танки грязи не боятся   
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