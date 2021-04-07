Автомобиль был создан в 1926 году и информации о нем не так уж много. По всей вероятности, он предназначался для использования в армии - как штабной автомобиль повышенной проходимости. Записи из Британского Имперского военного музея указывают на то, что автомобиль прошел ряд испытаний, на которых его сравнивали с рядом других подобных автомобилей, в том числе с моделями от Citroën и различных британских производителей, а также Vickers.