"Кадиллак" Луи Маттара - гостиница-"люкс" на колесах

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Луи Маттар - владелец гаража в Сан-Диего, знаменитый мастер по переделке машин. В 1952 году он представил свою топовую разработку - переделанный "Кадиллак" 1947 года, в котором был душ, стиральная машина, духовка и даже маленькая гостиная - словом, все, чтобы превратить автомобиль в комфортный гостиничный номер!
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В багажнике - не только поклажа, но и оборудование, которое обеспечивает работу водопровода в машине.
В спинку заднего сиденья встроена гладильная доска. За ней - розетки, в которые можно включить тостер или электробритву.
В розетку, размещенную в багажнике, можно включать любые электроприборы для использования на свежем воздухе.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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