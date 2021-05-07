"Кадиллак" Луи Маттара - гостиница-"люкс" на колесах

Луи Маттар - владелец гаража в Сан-Диего, знаменитый мастер по переделке машин. В 1952 году он представил свою топовую разработку - переделанный "Кадиллак" 1947 года, в котором был душ, стиральная машина, духовка и даже маленькая гостиная - словом, все, чтобы превратить автомобиль в комфортный гостиничный номер!

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0 Источник: "Комната с ванной на колесах" - так называли обновленный "Кадиллак" Маттара газетчики.

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0 Источник: Луи Маттар и его "Кадиллак", 1952 г.

0 Источник: В багажнике - не только поклажа, но и оборудование, которое обеспечивает работу водопровода в машине.

0 Источник: На заднем сиденье - стиральная машина.

0 Источник: После стирки.

0 Источник: В спинку заднего сиденья встроена гладильная доска. За ней - розетки, в которые можно включить тостер или электробритву.

0 Источник: Получать удовольствие можно, не вставая из-за руля.

0 Источник: Встроенный душ. Вода подается миниатюрной водопроводной системой, встроенной в машину.

0 Источник: В розетку, размещенную в багажнике, можно включать любые электроприборы для использования на свежем воздухе.

0 Источник: В машине был даже встроенный питьевой фонтанчик с подачей чистой воды.

0 Источник: Миниатюрная плита, встроенная в спинку заднего сиденья.

0 Источник: Пикник на берегу.