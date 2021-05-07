FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Автомир 7861 пост • 720 подписчиков подписаться
Главная > Авто > Сообщество Автомир 
"Кадиллак" Луи Маттара - гостиница-"люкс" на колесах

"Кадиллак" Луи Маттара - гостиница-"люкс" на колесах (14 фото)

Автор:
07 мая 2021 10:27
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   Луи Маттар   авто   золотые руки   кадиллак   сан диего   удивительное рядом   эксперимент   
152
14
Луи Маттар - владелец гаража в Сан-Диего, знаменитый мастер по переделке машин. В 1952 году он представил свою топовую разработку - переделанный "Кадиллак" 1947 года, в котором был душ, стиральная машина, духовка и даже маленькая гостиная - словом, все, чтобы превратить автомобиль в комфортный гостиничный номер!
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Автомир"
Метки: Автомобиль   Луи Маттар   авто   золотые руки   кадиллак   сан диего   удивительное рядом   эксперимент   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Вернуться в Берлин и "вспомнить, как сделали это дело" Они позорили свои имена: худшие американские «маслкары» Они позорили свои имена: худшие американские «маслкары» Автомобильный юмор в картинках Автомобильный юмор в картинках Alfa Romeo легенды американского автоспорта Марио Андретти Alfa Romeo легенды американского автоспорта Марио Андретти Капсула времени: новый ВАЗ-2104 простоял в гараже 20 лет Капсула времени: новый ВАЗ-2104 простоял в гараже 20 лет История автомобиля-вездехода Wolseley-Vickers "Wheel-Cum-Track", 1926 год История автомобиля-вездехода Wolseley-Vickers "Wheel-Cum-Track", 1926 год
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

305391



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и записал их реакцию на видео
2
41
Американский хакер взломал мошенников из колл-центра в Индии и записал их реакцию на видео
Я у мамы инженер: 25 гениальных кулибиных
2
48
Я у мамы инженер: 25 гениальных кулибиных
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Как работают московские спасатели?
0
1
Как работают московские спасатели?
Майский марафон: выгодны ли для страны длинные выходные последнего весеннего месяца?
0
22
Майский марафон: выгодны ли для страны длинные выходные последнего весеннего месяца?
Lamborghini Huracan STO присоединяется к Rocket League (3 фото + 1 видео)
Lamborghini Huracan STO присоединяется к Rocket League (3 фото + 1 видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Чем Чехов не угодил?
0
14

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#картинки#факты#новости#авто аварии#аварии#автомобили#автомир#жизнь
#Юмор#интересное#люди#Россия#красота#подборка#кино#ВОВ#прикольные#собака
#интересно#прикол#животные#дтп#СССР#в мире#природа#приколы#Реакция#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться