Студент МАДИ передает привет советскому наследию

Автопроект «Ковры» - творение Георгия Макарова, автолюбителя, студента Московского автомобильно-дорожного университета. Он хотел стать владельцем недорогой машины, которая при этом выделялась бы. Любовь к старым автомобилям он унаследовал от своего отца, который занимается восстановлением автомобилей на протяжении 30 лет и является одним из ведущих экспертов по ретро-автомобилям в России.