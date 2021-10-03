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Студент МАДИ передает привет советскому наследию

Студент МАДИ передает привет советскому наследию (9 фото)

Автор:
03 октября 2021 15:24
Сообщество : Автомир
Метки: Автомобиль   авто   автодизайн   арт-проект   жигули   ковры   необычно   удивительное рядом.   
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Георгий Макаров, студент Московского автодорожного института, покрыл коврами старые "Жигули" - и стал обладателем уникального артефакта, воплотившего в себе советскую эпоху. Его ковровая машина стала хитом интернета!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Автомобиль   авто   автодизайн   арт-проект   жигули   ковры   необычно   удивительное рядом.   
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5  комментариев
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415
Ольга 2 часа назад
А как ее мыть? На наших дорогах вмиг станет черной.
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4k
NeDron Полчаса назад
Круто - ржавчину теперь хрен увидишь.
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19k
Alf 2 часа назад
А под низом одна гниль.
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