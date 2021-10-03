Студент МАДИ передает привет советскому наследию

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Георгий Макаров, студент Московского автодорожного института, покрыл коврами старые "Жигули" - и стал обладателем уникального артефакта, воплотившего в себе советскую эпоху. Его ковровая машина стала хитом интернета!
"Жигули"-классика и ковер - два знаковых символа советского времени. Поэтому ВАЗ-27011, покрытый коврами, стал настоящим воплощением духа СССР!
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Автопроект «Ковры» - творение Георгия Макарова, автолюбителя, студента Московского автомобильно-дорожного университета. Он хотел стать владельцем недорогой машины, которая при этом выделялась бы. Любовь к старым автомобилям он унаследовал от своего отца, который занимается восстановлением автомобилей на протяжении 30 лет и является одним из ведущих экспертов по ретро-автомобилям в России.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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