«Снижайте скорость», — в Чувашии пешеход погиб, преходя дорогу в темное время суток

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У деревни Пархикасы на трассе Чебоксары-Сурское мужчина в темной одежде без светоотражающих элементов попал под машину.
"Все обстоятельства происшествия выяснит следствие. По предварительной информации, погибший переходил трассу вне перехода", - сообщает ГИБДД по Чувашии.
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Вся светотехника установленная на транспорте светит строго вперед, сбоку вас не видно. Не будте самоуверенными.
100 раз такое видел в фильмах:
Сайлент Хилл, Готика, ... - прием уже стал клише в жанре ужасов.
В фильмах бы этому и оставаться..
10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.
При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Жалко водилу.Мозги будут ипать как за человека!