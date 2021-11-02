FISHKINET
Сообщество Аварии 4953 поста • 482 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 500
Главная > Авто > Сообщество Аварии 
«Снижайте скорость», — в Чувашии пешеход погиб, преходя дорогу в темное время суток

«Снижайте скорость», — в Чувашии пешеход погиб, преходя дорогу в темное время суток (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
289
1
1
У деревни Пархикасы на трассе Чебоксары-Сурское мужчина в темной одежде без светоотражающих элементов попал под машину.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Аварии"
Метки: аварии   авто   авто аварии   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
8
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
33k
Опаньки Час назад
Навигатор предупреждал
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
Serjio 2 минуты назад
Люди, кто не водит авто, запомните вас (пешеходов) не видно на дороге от слова совсем!
Вся светотехника установленная на транспорте светит строго вперед, сбоку вас не видно. Не будте самоуверенными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19
Роман Романов 36 минут назад
Появился, как призрак.
100 раз такое видел в фильмах:
Сайлент Хилл, Готика, ... - прием уже стал клише в жанре ужасов.
В фильмах бы этому и оставаться..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Очевидное-Невероятное 52 минуты назад
ПДД РФ, 10. Скорость движения

10.1. Водитель должен вести транспортное средство со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, в частности видимость в направлении движения. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства для выполнения требований Правил.

При возникновении опасности для движения, которую водитель в состоянии обнаружить, он должен принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
БарНалей Час назад
Обдолбанный ушлепок создал проблем
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Hunde Beißer2 Час назад
Я так же недавно косулю сбил...Тоже наглухо.
Жалко водилу.Мозги будут ипать как за человека!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Уже половина или только начало? Уже половина или только начало? Авария дня. В Казани автобус сбил насмерть девушку Авария дня. В Казани автобус сбил насмерть девушку Авария дня. Момент смертельного ДТП у метро «Октябрьское Поле» в Москве Авария дня. Момент смертельного ДТП у метро «Октябрьское Поле» в Москве Авария дня. Смертельный выход из трамвая Авария дня. Смертельный выход из трамвая Авария дня. Пьяный водитель насмерть сбил молодую пару Авария дня. Пьяный водитель насмерть сбил молодую пару Авария дня. В Новосибирске мужчина бросился под бензовоз Авария дня. В Новосибирске мужчина бросился под бензовоз
Johnny

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1816150



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
3
0
Защити свой дом от зомби
Когда какие-нибудь молодые люди говорят мне про глобальное потепление, я обычно спрашиваю
4
169
Когда какие-нибудь молодые люди говорят мне про глобальное потепление, я обычно спрашиваю
Набирающие популярность в сообществах
Зачем становиться вегетарианцем и как сделать это с пользой для организма
0
11
Зачем становиться вегетарианцем и как сделать это с пользой для организма
Смешные и&nbsp;добрые видео
1
1
Смешные и добрые видео
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#картинки#автомобили#Россия#животные#смешные#приколы#прикол#прикольные
#фото#история#люди#дтп#аварии#комментарии#авто аварии#фотографии#фильм#коронавирус
#интересно#Ynews#кино#сарказм#дети#новости#автомир#пандемия#сша#подборка
Защити свой дом от зомби
3
0
Защити свой дом от зомби

На что жалуетесь?

Вернуться