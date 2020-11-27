На улице Островского в Казани автобус маршрута № 31 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 23-летнюю девушку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
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За рулем автобуса находился 21-летний Азат Вафин, его стаж составляет три года.
Погибшая девушка - уроженка Венгрии, официально не трудоустроена, но подрабатывала выступая в составе музыкальной группы и сольно.
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Так и водила, типичный мудак, который видя тормозящего "коллегу", резко-поносно собрался на обгон, более того, он на маршруте и прекрасно знает, где переходы и прочие места. Просто чОрт.
А вот то, что девчонка, оказалась дочкой, одного из осужденных лидеров ОПГ, по организации убийств, эт прям жаришка-огненная.
Папашке привет, не скоро теперь на могилку цветы занесешь, сука.
https://www.business-gazeta.ru/article/489812https://www.business-gazeta.ru/article/489812
В городе, по снегу, на автобусе, на пешеходном переходе пошел на опережение другого автобуса вслепую. Не знаю что там в голове насрано вместо мозгов. Но сажать надо таких на очень длительные сроки. Это не случайность, это умышленные опасные действия.