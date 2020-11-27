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Авария дня. В Казани автобус сбил насмерть девушку

Авария дня. В Казани автобус сбил насмерть девушку (3 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2020 11:37
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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На улице Островского в Казани автобус маршрута № 31 на нерегулируемом пешеходном переходе сбил 23-летнюю девушку. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте происшествия.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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21  комментарий
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6k
Михаил Филиппов 2 часа назад
как можно доверить автобус водиле с 3х летнем стажем?? и 3 года у него категоря Е ? не верю. по манере пересел с маршрутки.
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14k
Александр 9 минут назад
Как обычно, пешики по сторонам не смотрят, хотя времени был вагон, чтоб убедится в безопасности- ну да, автобус незаметно подкрался, так что пришлось прыгать под него.

Так и водила, типичный мудак, который видя тормозящего "коллегу", резко-поносно собрался на обгон, более того, он на маршруте и прекрасно знает, где переходы и прочие места. Просто чОрт.

А вот то, что девчонка, оказалась дочкой, одного из осужденных лидеров ОПГ, по организации убийств, эт прям жаришка-огненная.

Папашке привет, не скоро теперь на могилку цветы занесешь, сука.
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9k
Karelian Полчаса назад
Неудачненько упала...
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3k
Вадим Игнатьев 47 минут назад
Девушку жалко. Неделю назад вышла замуж . Чисто для информации: " Марта одна из шестерых детей лидера ОПГ «Мебелька» Ильдара Бурганова. В 2016-м суд приговорил его к 19 годам тюрьмы за организацию убийств и незаконный оборот оружия" .
https://www.business-gazeta.ru/article/489812https://www.business-gazeta.ru/article/489812
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2k
Fatima Habiba Час назад
Кошмар какой, похоже, что девушки не сразу увидели автобус-убийцу...
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111
Станислав Букреев Час назад
реально больше похоже что ее толкнули под автобус..... идут нормально и вдруг движение тела в красном и она летит вперед под автобус. Хотя вины водителя это и не убавляет. Но пускай в этом полиция разберается.
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5k
Дмитрий Станислав Букреев 4 минуты назад
БОльше похоже что она проскользнулась ногой и по инерции завалилась под автобус.. Хотя с такими родителями все может быть...
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21k
MrGod 2 часа назад
Азат ны в чом не выноват, он с пелёнок за рулём!!
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14k
sanchesS80 2 часа назад
Ну это трындец. За такое надо как за умышленное зажать.
В городе, по снегу, на автобусе, на пешеходном переходе пошел на опережение другого автобуса вслепую. Не знаю что там в голове насрано вместо мозгов. Но сажать надо таких на очень длительные сроки. Это не случайность, это умышленные опасные действия.
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11k
Пумба 2 часа назад
Мне одному показалось, что девчонку под колеса толкнула подруга в красном?
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14k
sanchesS80 Пумба 2 часа назад
Больше показалось что пыталась схватить за плечо и остановить, а погибшая ровно в этот момент попыталась ускориться.
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1k
Kariya sanchesS80 Час назад
Не ускориться, она поскользнулась, подруга пыталась удержать. На мой взгляд так.
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3k
Денис Колосов Kariya Час назад
мне тоже так показалось, что подруга пыталась её дернуть обратно
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14k
sanchesS80 Kariya 44 минуты назад
Ну что-то около того. я к тому что не толкали её.
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293
andrey 2 часа назад
такое впечатление что ее толкнули ! и да, некоторым баранам трудно пояснить что жопу намного легче остановить на снегу нежели авто !
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20k
Vazari 2 часа назад
Этому посту место в адке. Имейте совесть, люди. Пятница, развлекательный ресурс, а вы такую жесть постите.
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44k
Похабыч Vazari 2 часа назад
Тут половина постов про ДТП, развлекается народ!
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9k
Seledochnik 2 часа назад
Эта чура Азат явно на ГАЗели ездил до этого.
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30k
Опаньки 3 часа назад
в смысле упала перед автобусом ???
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