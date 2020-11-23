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Авария дня. Смертельный выход из трамвая

Авария дня. Смертельный выход из трамвая (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2020 11:04
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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В Нижнем Тагиле на проспекте Ленина 20-летний водитель автомобиля Lada Kalina сбил мужчину, выходившего из трамвая. 34-летний пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где вскоре скончался.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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27  комментариев
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3k
Денис Колосов Час назад
Надеюсь водила сядет..Он не имел права двигаться, когда трамвай остановился для высадки пассажиров. Там знак - остановка трамвая. Как затрахали эти торопыги..
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7k
Владимир 3 минуты назад
Если есть площадка для посадки и высадки пассажиров , водитель никому и ничего не должен( но адекватные люди один фиг скидывают скорость до минимума.) Если рельсы в 1 уровень идут с дорогой и площадки нет - обязан остановиться. Тут идиот по всем правилам вперся.
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4k
кот базилий 8 минут назад
Опасное это дело - трамвайные пути посредине.
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4k
Stas 14 минут назад
20 лет от роду... права без году неделю... че-то там решил в своей башке?! Выполнять чему учат и не надо своевольничать... идиот...
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4k
кот базилий Stas 6 минут назад
"Ас - я все могу и все умею и равных мне нет". Такие мысли бродят в голове у получившего недавно права. Приехал на "срок"
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4k
Дмитрий Горчилин 16 минут назад
Нормальный человек перед трамваем с открытыми дверями обязательно остановится. Если уж совсем обезбашенный- если и проедет, но на минимальной скорости. Этот же, судя по повреждениям автомобиля, шпарил не меньше полусотни.
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17k
Аня Дмитрий Горчилин 11 минут назад
Так а мужчина подлетел на сколько метров? Кажется было даже больше 50 скорость. Это просто трэш, на пустой дороге такое устроить, убил человека.
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17k
Аня Полчаса назад
Каждый день проезжаю улицу с трамвайными путями, да ну его нахер, стою жду не до закрытия дверей, а пока не тронется. Лучше перебдеть! Пешеходы опоздуны тоже бывают неадекватные, ломятся не глядя, чтобы успеть ворваться в трамвай. Я не про этот ужасный случай, тут водила без вариантов виноват.
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30k
Олег Полчаса назад
Трамвай стоит- тормози. 20-летнего дурака учить нужно было
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7k
Фантом Полчаса назад
В Хельсинки узкие дороги и есть островки для тех, кто сходит с трамваев. Придумали для людей. У нас пока это проблема - сходить с трамвая нужно очень внимательно как раз из-за му да ков
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920
Pavel 41 минуту назад
Зато теперь у водилы будет время подумать и вспомнить правила пдд
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30k
Олег Pavel Полчаса назад
не вспомнить, а выучить
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455
LinkLine 41 минуту назад
попал мудила проскакун
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19k
Батончик с маком Час назад
вот так легко потерять жизнь из-за долбоё.ба
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−6
Сергей Час назад
Кто придумал трамвайные пути посредине дороги!!!
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850
Шурман Сергей Час назад
в всем мире , так .
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7k
Волк русский - Президент США Сергей 51 минуту назад
Ты будешь несказочно удивлён.
Лет сто прошло, когда трамваи ходили по Невскому и Красной площади (города называть?).
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