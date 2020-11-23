В Нижнем Тагиле на проспекте Ленина 20-летний водитель автомобиля Lada Kalina сбил мужчину, выходившего из трамвая. 34-летний пострадавший в тяжёлом состоянии был доставлен в больницу, где вскоре скончался.
Предыдущая часть
Предыдущая часть
Водитель пояснил полицейским, что, подъезжая к остановочному комплексу, он увидел трамвай, который остановился, но, решив, что из него никто не выходит, продолжил движение.
Источник:
Ссылки по теме:
- Авария дня. На юго-востоке Москвы автобус въехал в остановку с людьми
- Авария дня. В Краснодаре супруги погибли, переходя дорогу на красный свет
- Авария дня. В Бийске автомобиль такси сбил пожилую женщину
- Авария дня. Страшное ДТП в Приморье
- Авария дня. В Петербурге водитель сбил пешеходов и погиб
22
Понравилось22
Новости партнёров
Загрузка...
Лет сто прошло, когда трамваи ходили по Невскому и Красной площади (города называть?).