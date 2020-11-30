30 ноября, в Новосибирске на улице Ипподромской пожилой мужчина перебегал лорогу вне зоны пешеходного перехода и был сбит бензовозом МАЗ. 69-летнего пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.
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