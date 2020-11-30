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Авария дня. В Новосибирске мужчина бросился под бензовоз

Авария дня. В Новосибирске мужчина бросился под бензовоз (2 фото + 1 видео)

Автор:
30 ноября 2020 11:47
Сообщество : Аварии
Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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30 ноября, в Новосибирске на улице Ипподромской пожилой мужчина перебегал лорогу вне зоны пешеходного перехода и был сбит бензовозом МАЗ. 69-летнего пешехода в тяжелом состоянии доставили в больницу, где он скончался.
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Метки: авария   авария дня   авто   авто авария   видео   дтп   пешехода сбили   смертельное дтп   
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5  комментариев
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1k
Alexes 2 часа назад
Вот гнида, теперь водиле отвечать
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8k
Rihovich Полчаса назад
Ну наконец-то, правильный заголовок!
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9k
Serg2001 Час назад
Не, ну когда маленькие дети так себя на дороге ведут, это еще можно как-то объяснить, но тут...
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781
Недовольный Херней 2 часа назад
А самое главное, что жалко тут только водилу которого наше правосудие обязательно накажет!!!
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1k
Kariya 2 часа назад
Мужик дерёвня, впервые дорогу с "многа" машин увидел, не знал, что на другой берег надо по зебре перебираться? Там остановка, рядом с ней всегда зебры неподалеку обитают, или вообще мосты. Но надо было забег сделать. Эх.
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