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Сотрудники ФСИН устроили "вальс автозаков" в Красноярском крае

Сотрудники ФСИН устроили "вальс автозаков" в Красноярском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 ноября 2021 17:34
Сообщество : Автомир
Метки: Красноярский край   ФСИН   автозаки   вальс   видео   день автомобилиста   
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Водители ведомства продемонстрировали тягу к прекрасному и способность с ветерком "отвальсировать" в места не столь отдалённые всех желающих.

Крайне необычный номер ко Дню автомобилиста придумало Главное управление ФСИН по Красноярскому краю. Водители шести специальных КамАЗов для перевозки подозреваемых, обвиняемых и заключенных продемонстрировали высокие навыки мастерства и исполнили "вальс автозаков".

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"Шесть КамАЗов под вальс „Амурские волны“ двигались плавно, легко и синхронно, как настоящие артисты, невзирая на габариты. Они максимально сближались и разъезжались, грациозно обходили друг друга, выписывали немыслимые по красоте и сложности пируэты. Каждый элемент постановки исполнялся на высочайшем профессиональном уровне, поэтому водители заслужили наивысших похвал", - подписали видео сотрудники ФСИН и предусмотрительно отключили возможность комментировать ролик.

Отмечается, что репетиции "бала автозаков" проходили в перерывах между выполнением основных служебных задач. При съемках видео не один зэк не пострадал.


В последнее вокруг ФСИН России регулярно вспыхивают скандалы из-за публикации роликов с пытками заключенных. Очевидно, что ведомство в силу своих скромных возможностей теперь пытается "разрядить обстановку" и показать, что в стенах Федеральной службы исполнения наказаний работают профессиональные и культурные сотрудники, неспособные на те зверства, в которых их обвиняет "общественность".

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Метки: Красноярский край   ФСИН   автозаки   вальс   видео   день автомобилиста   
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30k
Растрелли В.В. 3 часа назад
Как правило в интернете силовиков расчеловечивают, представляя их карикатурными злобными монстрами. Здесь мы видим обратное.
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1k
Педигри 3 минуты назад
Очень красиво получилось. Я про исполнение вальса водителями, НЕ про ФСИН, заключенных, политику и прочее.
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4
Сергей 14 минут назад
Отдубасить заключенных, а потом можно и вальс исполнить.
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1k
-(0)_(0)- 19 минут назад
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1k
-(0)_(0)- 22 минуты назад
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44
Михайло Потапыч 48 минут назад
Они ещё и танцуют.
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1k
-(0)_(0)- 50 минут назад
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961
Ольга Час назад
Классное занятие для списания казенного бензина.
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90k
сапер Водичка 2 часа назад
Ссылка www.youtube.com
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719
sos1960sos 3 часа назад
В тот день заключённые так и не поняли, почему их не привезли в суд...
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8k
СПКиНР 3 часа назад
Пир во время чумы.
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6k
SR 3 часа назад
Вальс вертухаев...
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33k
Опаньки 3 часа назад
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4k
Максим Демидов 3 часа назад
Эх, ребятки... Вам бы теперь только со швабрами вальсировать... Теми самыми, красной изолентой обмотанными...
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4k
RRK 3 часа назад
похоже вертухаи что-то новенькое ауешникам приготовили...))
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44
@photoaQyn 3 часа назад
не в той стране они это представление устроили, у нас даже y очень законопослушных граждан, отношение к чёрным воронкам вполне определённoe, даже если их выкрасили в белый цвет
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