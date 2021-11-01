Сотрудники ФСИН устроили "вальс автозаков" в Красноярском крае

Отмечается, что репетиции "бала автозаков" проходили в перерывах между выполнением основных служебных задач. При съемках видео не один зэк не пострадал.





В последнее вокруг ФСИН России регулярно вспыхивают скандалы из-за публикации роликов с пытками заключенных. Очевидно, что ведомство в силу своих скромных возможностей теперь пытается "разрядить обстановку" и показать, что в стенах Федеральной службы исполнения наказаний работают профессиональные и культурные сотрудники, неспособные на те зверства, в которых их обвиняет "общественность".