Сотрудники ФСИН устроили "вальс автозаков" в Красноярском крае

Водители ведомства продемонстрировали тягу к прекрасному и способность с ветерком "отвальсировать" в места не столь отдалённые всех желающих.
Крайне необычный номер ко Дню автомобилиста придумало Главное управление ФСИН по Красноярскому краю. Водители шести специальных КамАЗов для перевозки подозреваемых, обвиняемых и заключенных продемонстрировали высокие навыки мастерства и исполнили "вальс автозаков".
"Шесть КамАЗов под вальс „Амурские волны“ двигались плавно, легко и синхронно, как настоящие артисты, невзирая на габариты. Они максимально сближались и разъезжались, грациозно обходили друг друга, выписывали немыслимые по красоте и сложности пируэты. Каждый элемент постановки исполнялся на высочайшем профессиональном уровне, поэтому водители заслужили наивысших похвал", - подписали видео сотрудники ФСИН и предусмотрительно отключили возможность комментировать ролик.
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Отмечается, что репетиции "бала автозаков" проходили в перерывах между выполнением основных служебных задач. При съемках видео не один зэк не пострадал.
В последнее вокруг ФСИН России регулярно вспыхивают скандалы из-за публикации роликов с пытками заключенных. Очевидно, что ведомство в силу своих скромных возможностей теперь пытается "разрядить обстановку" и показать, что в стенах Федеральной службы исполнения наказаний работают профессиональные и культурные сотрудники, неспособные на те зверства, в которых их обвиняет "общественность".
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