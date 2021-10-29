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Прозрачный двигатель, снятый в режиме "Super Slo-Mo", позволяет наблюдать за процессом сгорания топлива

Прозрачный двигатель, снятый в режиме "Super Slo-Mo", позволяет наблюдать за процессом сгорания топлива (2 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 09:20
Сообщество : Автомир
Метки: авто   автомир   автомобили   видео   двигатель   двс   интресно   поршень   
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Четырехтактный двигатель - вещь великолепная. Сложный механизм, способный превращать горючие жидкости в полезную работу, он доминировала в автомобильном мире большую часть прошлого века. Теперь, благодаря каналу TROdesigns на YouTube, вы можете посмотреть, что происходит внутри двигателя во время его работы.

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Метки: авто   автомир   автомобили   видео   двигатель   двс   интресно   поршень   
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