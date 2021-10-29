Прозрачный двигатель, снятый в режиме "Super Slo-Mo", позволяет наблюдать за процессом сгорания топлива

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Четырехтактный двигатель - вещь великолепная. Сложный механизм, способный превращать горючие жидкости в полезную работу, он доминировала в автомобильном мире большую часть прошлого века. Теперь, благодаря каналу TROdesigns на YouTube, вы можете посмотреть, что происходит внутри двигателя во время его работы.
Стенки цилиндра выполнены из прозрачного акрила. Чтобы они дольше не затирались, цилиндр тщательно отшлифовали, а его кольца заменили на изготовленные из тефлона. Все остальные детали мотора стоковые. Степень сжатия агрегата была уменьшена с 9,5:1 до 8,7:1.
В почти 20-минутном видео, снятом в разрешении 4К, во всех подробностях запечатлена подготовка двигателя. Его работу можно увидеть в начале и в конце ролика. Даже после реальной работы самодельные стенки цилиндра сохранили прозрачность.
Для проекта взяли мотор мотоцикла Honda XR75 1977 года выпуска
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