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28 октября, на автодороге М-9 «Балтия» водитель Lada Granta завершал обгон, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где в этот момент двигалась "классика" ВАЗ.
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Водитель Lada Granta скончался, его пассажир получил травмы. Во второй машине погибли водитель и пассажир, еще один пассажир госпитализирован.
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Едет Гранта, хочет обогнать, дорога пустая впереди. И вдруг во время обгона возникает привидение в виде классических жигулей, с классическим же долбодятлом за рулём, которому жалко лишний раз купить лампочки ближнего света и он их не включает, так как перегорят.
И да, Гранта растерялся, ибо не ожидал.
Я только на третьем просмотре увидел, откуда эти жигули взялись.
Кстати, перед моментом удара прекрасно видно фары встречной машины, до которой ещё ехать и ехать.
Так что я это ДТП показывал в качестве наказания тем, кто "забывает" про ближний свет.
Так что я даже не знаю, кто больше виноват. Тот, кто не заметил или тот, кто сделал всё, чтобы его не заметили.