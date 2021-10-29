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Авария дня. Момент страшного ДТП с тремя погибшими в Тверской области

Авария дня. Момент страшного ДТП с тремя погибшими в Тверской области (6 фото + 2 видео)

Автор:
29 октября 2021 10:26
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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28 октября, на автодороге М-9 «Балтия» водитель Lada Granta завершал обгон, но не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где в этот момент двигалась "классика" ВАЗ.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   смертельное дтп   
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12  комментариев
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Киса Кацман 2 часа назад
классика походу без фонарей ехала. не видно было её издалека (по крайней мере по видео)
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9k
kaboza Полчаса назад
бл, дорога как стрела прямая, урод на класике ближний не включил, в таком сумраке и такого цвета х. заметиш, и на гранте че так летел...к апостолу Петру?
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7k
Лещ Полчаса назад
Баран без фар включенных и таких полно. Ладно днём в хорошую погоду, да и то, но , сука в дождь-туман из встречных 1 из 10 точно едет без фар или с китайскими диодами а ля ДХО, которые так же видно только впритык. Водителя 2107 даже не жалко
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23k
Павел Плеханов Час назад
Вот очень проблемное ДТП.
Едет Гранта, хочет обогнать, дорога пустая впереди. И вдруг во время обгона возникает привидение в виде классических жигулей, с классическим же долбодятлом за рулём, которому жалко лишний раз купить лампочки ближнего света и он их не включает, так как перегорят.
И да, Гранта растерялся, ибо не ожидал.
Я только на третьем просмотре увидел, откуда эти жигули взялись.
Кстати, перед моментом удара прекрасно видно фары встречной машины, до которой ещё ехать и ехать.
Так что я это ДТП показывал в качестве наказания тем, кто "забывает" про ближний свет.

Так что я даже не знаю, кто больше виноват. Тот, кто не заметил или тот, кто сделал всё, чтобы его не заметили.
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9k
Vacony 2 часа назад
что он так обгонял то и руль крутил .. зачем ? почему так повело
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1k
bigkoss 3 часа назад
Регик в рубашке родился
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10k
Мафусаил 3 часа назад
Ппц на ровном месте....
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