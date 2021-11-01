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На Кузнечевском мосту женщина на автомобиле Hyundai при перестроении столкнулась с тягачом Volvo. Легковушку отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Ладой» и Toyota.
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