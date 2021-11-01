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Авария дня. Автомобилистка устроила ДТП на мосту в Архангельске

Авария дня. Автомобилистка устроила ДТП на мосту в Архангельске (2 фото + 2 видео)

Автор:
01 ноября 2021 12:01
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   массовое дтп   
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На Кузнечевском мосту женщина на автомобиле Hyundai при перестроении столкнулась с тягачом Volvo. Легковушку отбросило на полосу встречного движения, где она столкнулась с «Ладой» и Toyota.
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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   видео   дтп   женщина за рулем   массовое дтп   
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4  комментария
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477
BHU1004 2 часа назад
Да уж, только баба способна справа под тягач нырнуть. Небось потом визжать будет - я поворотник включила!!!!!
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4k
Петр 2 часа назад
"Меня фура убила"...
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Johnny

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