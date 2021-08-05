Aston Martin, Corvette, Porsche, Audi в зарослях: кладбище роскошных автомобилей в Китае

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Роскошные и спортивные автомобили ориентированы на богатую клиентуру, которая тратит много денег на их содержание. Такие машины требуют качественного обслуживания, но, к сожалению, не все экземпляры этой эксклюзивной категории обретают покой в частных коллекциях.
На YouTube-канале Geely Uncut появилось видео в жанре «прогулки» по одной из китайских автомобильных свалок — она расположена в Ханчжоу. На видео можно заметить, к примеру, машины марок Aston Martin и Bentley. По одной из версий, на этой импровизированной парковке хранятся автомобили, конфискованные судом у владельцев за какие-то нарушения, но выкупать машины никто не спешит.
Авторы видео обнаружили на свалке, к примеру, редкий для Китая Chevrolet Corvette предыдущего поколения, Porsche Panamera Turbo, Audi R8, Bentley Continental Flying Spur с 12-цилиндровым мотором и даже Aston Martin Vantage S. Цена некоторых автомобилей, по предположению авторов, превышает 300 тысяч долларов.
Дорогие седаны и купе явно провели здесь не один год: по предположениям ведущих, минимум 5–6 лет. Большинство автомобилей засыпаны пылью и высохшими листьями, а также заросли травой: стебель некоего растения успел, к примеру, пробиться сквозь задний спойлер Audi R8. Кроме того, краска с некоторых машин начала облезать под действием погоды, а пневмоэлементы седана Bentley откровенно просели.
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