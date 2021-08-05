Aston Martin, Corvette, Porsche, Audi в зарослях: кладбище роскошных автомобилей в Китае

На YouTube-канале Geely Uncut появилось видео в жанре «прогулки» по одной из китайских автомобильных свалок — она расположена в Ханчжоу. На видео можно заметить, к примеру, машины марок Aston Martin и Bentley. По одной из версий, на этой импровизированной парковке хранятся автомобили, конфискованные судом у владельцев за какие-то нарушения, но выкупать машины никто не спешит.