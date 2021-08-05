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Aston Martin, Corvette, Porsche, Audi в зарослях: кладбище роскошных автомобилей в Китае

Aston Martin, Corvette, Porsche, Audi в зарослях: кладбище роскошных автомобилей в Китае (3 фото + 1 видео)

Автор:
05 августа 2021 14:21
Сообщество : Автомир
Метки: Китай   авто   автомир   автомобили   кладбище автомобилей   парковка   роскошные автомобили   
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Роскошные и спортивные автомобили ориентированы на богатую клиентуру, которая тратит много денег на их содержание. Такие машины требуют качественного обслуживания, но, к сожалению, не все экземпляры этой эксклюзивной категории обретают покой в частных коллекциях.

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Метки: Китай   авто   автомир   автомобили   кладбище автомобилей   парковка   роскошные автомобили   
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2  комментария
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374
Мурчелло 57 минут назад
Наверное умные люди,раз избавились от этого металлолома.Платить за кусок железа астрономические суммы может только тот у кого не много денег,а очень много.Содержание еще та канитель.
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3k
Димка Смола/67 Час назад
Буржуи !!!
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